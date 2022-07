Qualitätsverband der Möbellogistik “ProMovers” nimmt Arbeit auf: Neue Gemeinschaft aus 50 Mitgliedsbetrieben mit 2.000 Mitarbeitenden

Flörsheim, 4. Juli 2022 – Am 19. Januar 2022 wurde er gegründet, am 1. Juli 2022 nahm er seine Arbeit auf: Der neue Qualitätsverband ProMovers vereint zum Start bereits 50 der leistungsstärksten und modernsten Möbellogistiker in Deutschland und Österreich. Eines seiner vielen Alleinstellungsmerkmale: Er bezieht durch seine offene Struktur seine Mitgliedsbetriebe aktiv in die Entwicklung ein und kann so schnell auf Marktveränderungen und -anforderungen reagieren.

13 Gründungsmitglieder haben ProMovers e.V., den neuen Qualitätsverband für die Möbellogistik am 19. Januar offiziell aus der Taufe gehoben. Zum 1. Juli 2022 hat er nun seine Arbeit aufgenommen. Zum Start besteht der Verband bereits aus 50 Mitgliedern mit rund 2.000 Mitarbeitenden.

“ProMovers bezieht seine Mitglieder aktiv in alle Prozesse mit ein, damit Lösungen branchennah entwickelt werden können”, erklärt die Wiesbadener Rechtsanwältin und neue Verbandsgeschäftsführerin Sue Ann Becker. “Verbesserungen und Anpassungen werden fließend eingebunden. Ein regelmäßiger Austausch und kurze Entscheidungswege führen zu schnellem und agilem Handeln.”

Bündelung von Branchenwissen

Den Vorstand des Verbands bilden die renommierten Logistiker August Beckmann aus Rheine, die Möbel- und Güterspedition Coriand aus Jena, der Hannoveraner Umzugsbetrieb Franz Schloms Nachfolger, Umzug Hitzke aus Soest sowie Arnholdt & Sohn aus Stuttgart. Ergänzt wird die Leitung durch den Fortbildungsspezialisten und Großhändler DMG Aktiengesellschaft aus Flörsheim.

“Der Name ProMovers steht für Professionalität, proaktive Gestaltung der Zukunft und wertschöpfende Prozesse in der Möbellogistik”, holt Markus Sonnen, Beckmann-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des neuen Verbandes, aus. “Unser neuer Verband bündelt die Interessen der Mitgliedsunternehmen und bildet die Grundlage für ein stabiles Netzwerk.” ProMovers vereint das Branchenwissen der Möbellogistik und entwickelt künftig innovative Lösungen. Schon heute beschäftigen sich Arbeitsgruppen des Verbands intensiv mit den Themenkomplexen Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Nachhaltigkeit und Personal. “Dadurch können wir Branchenlösungen zeitnah entwickeln und umsetzen”, so Becker.

Der Verband konzentriert sich zunächst auf das Kernthema Umzugsleistungen, später wird der Fokus auf Lagerungen, Neumöbel- und Speziallogistik erweitert.

Erstmalig maßgeschneiderte und branchenspezifische Qualitätsstandards

Ein ausgereiftes Qualitätsmanagementsystem ist dabei das unabdingbare Rückgrat des Verbandes. Die hohen Qualitätsstandards stehen für Sicherheit und Vertrauen. ProMovers führt in seiner neuen Untermarke “MoveForm” die strengen Anforderungen der europäischen Umzugsnorm DIN EN 12522 mit den Qualitätsanforderungen der ISO 9001 für Dienstleistungsunternehmen zusammen. Damit liefert der Verein erstmalig ein ausschließlich für Möbellogistikunternehmen maßgeschneidertes Qualitätsmanagementsystem. Die Voraussetzung für die Mitgliedschaft in ProMovers ist dabei das regelmäßige Bestehen der Zertifizierung.

Informativer Webauftritt

Auf der Website www.promovers.de werden gleichermaßen Logistikbetriebe, institutionelle Auftraggebende sowie Verbraucherinnen und Verbraucher über ProMovers und seine Tätigkeiten informiert.

ProMovers ist der Verband führender Möbellogistiker. Eine tadellose Qualität der Arbeit ist die Basis einer Mitgliedschaft bei ProMovers.

Als aktive Gemeinschaft bieten wir unseren Mitgliedern nicht nur ein aktives Netzwerk führender Möbellogistiker, sondern auch einheitliche Standards, praktische Lösungen und zukunftsweisende Ideen für die Themen von morgen.

Wir widmen uns allen relevanten Themen der Möbellogistik und bieten immer eine begründete Meinung und eine praktische Lösung.

Unser Anspruch bei jeder einzelnen Lösung liegt dabei auf Praxisnähe für den unternehmerischen Alltag.

