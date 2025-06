Ramón Romero Pérez wird neuer Geschäftsführer bei Dümpelfeld Partners GmbH

Düsseldorf, 28. Mai 2025 – Die Dümpelfeld Partners GmbH, eine der führenden Einkaufsberatungen in Deutschland, gibt die Ernennung von Ramón Romero Pérez zum neuen Geschäftsführer bekannt. Mit Wirkung zum 1. Juni 2025 wird Herr Romero Pérez als Teil des Führungsteams insbesondere die Bereiche Operations und Expansion verantworten. Diese strategische Personalentscheidung unterstreicht den Wachstumskurs des Unternehmens und den Anspruch, die führende Position in der Einkaufswelt weiter auszubauen.

Herr Romero Pérez ist ein ausgewiesener Einkaufsprofi mit rund 20 Jahren Berufserfahrung. Seine Karriere begann in der Unternehmensberatung A.T. Kearney, wo er als Berater zahlreiche Projekte mit Fokus auf Einkauf und Transformation erfolgreich durchführte und leitete. Im Anschluss übernahm er verschiedene leitende Positionen in Einkaufsorganisationen diverser Unternehmen – von Digitalunternehmen über Gesundheitswesen bis hin zum Handel -, in denen er Einkaufsabteilungen aufbaute und weiterentwickelte. Darüber hinaus ist er Autor mehrerer Fachbücher zum Thema Einkauf, darunter „Der agile Einkauf“ und „Das Einkaufsschachbrett“.

„Wir freuen uns sehr, mit Ramón Romero Pérez einen äußerst erfahrenen Einkaufsexperten für unser Führungsteam gewonnen zu haben“, sagt Dr. Deniz Albayrak, Geschäftsführer und Mitgründer der Dümpelfeld Partners GmbH. „Mit seiner Kombination aus Beratungsexpertise und praktischer Einkaufserfahrung wird er maßgeblich dazu beitragen, unsere operative Exzellenz weiter auszubauen und unsere Expansion voranzutreiben.“

Mit der Verstärkung durch Herrn Romero Pérez trägt Dümpelfeld Partners dem kontinuierlichen Wachstum der vergangenen Jahre Rechnung. In seiner neuen Rolle wird Romero Pérez eng mit den beiden Gründern Dr. Patrick Dümpelfeld und Dr. Deniz Albayrak zusammenarbeiten, um die Beratungsleistungen des Unternehmens weiterzuentwickeln und die steigende Nachfrage nach modernen Einkaufsstrategien zu bedienen. Ziel ist es, sowohl bestehende als auch neue Kunden noch umfassender bei der Optimierung ihres Einkaufs zu unterstützen und das Dienstleistungsangebot von Dümpelfeld Partners im In- und Ausland auszubauen.

„Die Ernennung von Ramón Romero Pérez zum Geschäftsführer ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Zukunftsstrategie“, erläutert Dr. Patrick Dümpelfeld, Geschäftsführer und Mitgründer der Dümpelfeld Partners GmbH. „Seine ausgewiesene Fachkenntnis im Einkauf und seine Erfahrung in der Transformation von Einkaufsorganisationen passen ideal zu unserer Vision. Gemeinsam werden wir unsere Position als Top-Adresse für Einkaufsexzellenz weiter festigen und unsere Kunden bei der Bewältigung ihrer Beschaffungsherausforderungen noch besser unterstützen.“

Ansprechpartner

Dr. Deniz Albayrak

Dümpelfeld Partners GmbH

Telefon: +49 (0) 211 83 86 7900

E-Mail: press@duempelfeldpartners.com

Über Dümpelfeld Partners GmbH

Dümpelfeld Partners GmbH (DP) ist eine auf Einkauf und Supply-Chain-Management spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Düsseldorf. Als Top-Adresse für moderne und pragmatische Einkaufsoptimierung unterstützt DP Unternehmen dabei, ihre Einkaufskosten nachhaltig zu senken, Einkaufsprozesse zu optimieren und die Verhandlungskompetenz ihrer Teams zu steigern. Das Leistungsspektrum von DP umfasst neben Beratungsprojekten zur Einkaufs- und Kostenoptimierung auch Interim-Management im Einkauf sowie die Weiterbildung von Einkaufsteams durch die unternehmenseigene Academy. Das 2020 von Dr. Patrick Dümpelfeld und Dr. Deniz Albayrak gegründete Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen und gehört zu den wachstumsstärksten Beratungsgesellschaften im Einkauf. Weitere Informationen finden Sie unter www.duempelfeldpartners.com

Dümpelfeld Partners GmbH (DP) ist eine auf Einkauf und Supply-Chain-Management spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Düsseldorf. Als Top-Adresse für moderne und pragmatische Einkaufsoptimierung und Verhandlungstrainings unterstützt DP Unternehmen dabei, ihre Einkaufskosten nachhaltig zu senken, Einkaufsprozesse zu optimieren und die Verhandlungskompetenz ihrer Teams zu steigern. Das Leistungsspektrum von DP umfasst neben Beratungsprojekten zur Einkaufs- und Kostenoptimierung auch Interim-Management im Einkauf sowie die Weiterbildung von Einkaufsteams durch die unternehmenseigene Academy. Das 2020 von Dr. Patrick Dümpelfeld und Dr. Deniz Albayrak gegründete Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen und gehört zu den wachstumsstärksten Beratungsgesellschaften im Einkauf. Weitere Informationen finden Sie unter www.duempelfeldpartners.com

Kontakt

Dümpelfeld Partners GmbH

Deniz Albayrak

Niederrheinstr. 147

40474 Düsseldorf

+49 (0) 211 83 86 7900



https://www.duempelfeldpartners.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.