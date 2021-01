Rasterclean schafft bessere Hygiene und Raumluft mittels Reinigung von Büroleuchten

Die Reinigung von Spiegelraster als effektiven Schritt zu besserer Raumluft und Hygiene

Stehleuchten und Deckenleuchten in Büro – und Verwaltungs-

Bereichen sammeln über die Jahre Schmutz, Staub sowie auch

Insekten und Blütenstab an.

Durch die Wärme der Leuchten zirkuliert ein Teil dieser Partikel

Fortwährend in den Räumlichkeiten und verteilt somit Bakterien,

Viren, Schmutz und andere Teilchen.

Dies führt ähnlich wie beim Staubsaugen zu einer Belastung

der Atemluft es riecht muffig oder abgestanden.

Rasterclean Leuchten Reinigung hat sich diesem Problem schon

Vor langer Zeit gewidmet – es war gleichzeitig ein übersehener

Faktor beim Erzielen von besserer und sauberer Raumluft.

Vor allem Leuchten, die durch ihre Bauart eine Art Auffang für

Insekten und Blütenstaub haben, erwiesen sich als “Pollenschleuder” –

dazu gehören auch viele Stehleuchten, die nach oben abstrahlen und

abgehängte Rasterleuchten, mehrteilige Hängeleuchten, die viel Platz

für Ansammlung von Schmutz bieten.

Ein gewöhnliches Spiegelraster aus gefalztem Aluminiumblech hat

Zahlreiche Hohlräume, die einzelnen Lamellen sind nach oben hin

Offen und bieten viel Platz für alle Arten von Schmutz.

Die Tauchbäder – zum Reinigen dieser Raster sind oft nach kurzer

Zeit schwarz und voller Insekten, ein eindeutiges Zeichen für reichlich

Schmutz auf und in den Rastern.

Natürlich werden durch die Rasterreinigung die Lichtwerte verbessert.

Rasterclean hatte schon seit jeher das Ziel, besseres Licht und hellere

Räume zu schaffen, die Verbesserung des Raumklimas ist dabei ein

Angenehmer Nebeneffekt.

In Zeiten von derart viel Betonung auf Hygiene mit einer Vielzahl

An Schutzmaßnahmen sollte eine Reinigung der Leuchten mit in

Die Planung aufgenommen werden.

Eine Grundsanierung von Verwaltungsbereichen wäre nicht vollständig

Ohne auch die Bereiche oberhalb der Schreibtische mit einzubeziehen,

also Deckenleuchten, Strahler sowie auch die Akustikdecken.

Jetzt wäre eine gute Zeit für solche Maßnahmen – die Büros sind

Zumindest teilweise leer, bzw. es können Teilbereiche saniert werden.

Wenn es wieder losgeht, was wir alle hoffen, dass dies bald geschieht

sind die Räume hygienischer einwandfrei.

Die Reinigung von Leuchten und Raster ist bei jedem Umbau in der

Regel die letzte Aktion vor der Endreinigung der Bereiche, da die Raster u.a. staubfrei

Eingebaut werden sollen nach der Reinigung.

Die jetzige Zeit geht vorüber und wir sollten für den Neustart gut

Gerüstet sein.

Fazit: Rasterclean schafft besseres Licht auf nahezu störungslose

Weise – ein plus für jede Produktionsstätte.

Rasterclean bietet seit über 30 Jahren eine professionelle

Reinigung der Leuchten für Industrie und Verwaltung an,

und erhöht durch die Reinigung die Lichtqualität enorm.

Gutes Licht hilft, die Firmenziele zu erreichen.

