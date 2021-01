HanseGarnelen AG wird Partner der Fußball-Frauen des HSV

Hamburg (29.01.2021) – Volltreffer für die HanseGarnelen AG: Das Unternehmen aus Hamburg wird neuer Trikotsponsor der Fußball-Frauen des Hamburger SV und baut seine Markenbekanntheit aus.

Gesunde Ernährung ist aktuell ein gesellschaftlich relevantes Thema. “Wir unterstützen die erfolgreichen Fußball-Frauen des HSV als Sponsor auf den Aufwärmtrikots und möchten mit unserem Engagement gesunde Ernährung nachhaltig verankern. Denn Garnelen finden vermehrt im privaten Speiseplan oder im Ernährungsplan der Spitzensportler*innen Einzug”, sagt Sven Martens, der Leiter Vertrieb und Marketing der HanseGarnelen AG . Gesunde Ernährung und ein vitaler Lebensstil seien für HanseGarnelen strategische Themen. “Wir wollen die Menschen überzeugen, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Es ist eine Chance, gemeinsam mit den Spielerinnen des HSV gesunde Ernährung mit genussvollen HanseGarnelen im Bewusstsein der Menschen zu etablieren.”

Eine gute Ernährung allein gewinnt keine Spiele, sie macht leistungsfähiger. Die Konzentration, Koordination und Technik werden länger aufrechterhalten, wenn sich die Spielerinnen des HSV optimal ernähren. Sie achten auf eine ausreichende Versorgung mit den wichtigsten Nährstoffen und dazu gehören frische HanseGarnelen aus einer nachhaltigen Zucht ohne Antibiotika oder künstliche Zusätze. Die regionale Zucht ermöglicht eine fangfrische Lieferung in einer umweltbewussten Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen. In weniger als 24 Stunden wird die Bestellung in die Küche geliefert.

“Beim Essen geht es nicht mehr nur darum, dass es schmeckt. Für mich sind Nachhaltigkeit, Qualität und ein frisches Produkt aus der Region wichtige Merkmale. Deshalb gehören frische Garnelen auf meinen Speiseplan”, freut sich die Kapitänin des HSV, Victoria Schulz, über die Partnerschaft und das Super-Food. Denn frische HanseGarnelen punkten mit einem hohen Eiweißgehalt, einem geringen Fettanteil, keinen Kohlenhydraten und einem langen Sättigungseffekt. Sie sind somit ein Super-Food für Sportler und Figurbewusste, sowie bestens für eine Diät oder Menschen mit Diabetes Typ 2 geeignet.

Die frischen HanseGarnelen sollen die Spielerinnen des HSV mit Power bis zum Schluss versorgen. Denn das berühmte Quäntchen Glück kann man erzwingen – mit optimaler Ernährung.

Esskultur trifft Lebensgefühl! Für uns, die Mitarbeiter der HanseGarnelen AG, ist es eine Verpflichtung zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, die wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung und Schutz der Umwelt verbindet.

Unser Antrieb ist es, die Garnelenzucht verantwortlich im Sinne von Nachhaltigkeit nach ökologischen Grundsätzen und den Prinzipien der artgerechten Haltung zu gestalten und immer weiter zu entwickeln. Wir leisten einen erkennbaren Beitrag zum Wachstum und zur Bedeutung der landgestützten Aquakultur in Deutschland und stärken die Themen Ernährung, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Fair zu Garnelen, fair zur Umwelt und ausgeprägt im Geschmack! Das ist unsere Botschaft und unser Versprechen.

