Rathaus 2.0: Digitale Aufrufsysteme sparen Zeit & Geld

Smartes Rathaus: So sparen Verwaltungen mit digitalen Aufrufsystemen

Zeit zu Handeln!

– Durchschnittliche Wartezeit in deutschen Bürgerämtern: 30-90 Minuten (je nach Stadt und Tageszeit).

(Quelle: Städteumfrage Deutscher Städtetag, 2022)

– Bis zu 40 % der Beschwerden in öffentlichen Verwaltungen betreffen Wartezeiten.

– Bis zu 20 % der verfügbaren Arbeitszeit kann durch schlechte Besucherlenkung verloren gehen.

(Schätzung basierend auf interner Verwaltungsanalytik kleinerer Kommunen)

– Bis zu 1 FTE (Vollzeitkraft) allein für Empfang, Nummernvergabe & Besucherkoordination in mittelgroßen Ämtern.

Bis zu 15 % der Termine werden nicht wahrgenommen – ohne Tracking keine Reaktionsmöglichkeit.

Effizienz trifft Innovation: Wie Digitale Aufrufsysteme Ämter und Verwaltungen revolutionieren:

Lange Warteschlangen, volle Warteräume und genervte Gesichter – das Bild klassischer Amtsgänge gehört dank Digitaler Aufrufsysteme zunehmend der Vergangenheit an. Immer mehr Behörden und öffentliche Einrichtungen setzen auf moderne Technologien, um den Besucherservice zu verbessern, Abläufe zu optimieren und dabei bares Geld zu sparen. Ein Paradebeispiel dafür liefert das Rathaus Bochum, das mit einem ganzheitlichen digitalen System neue Maßstäbe setzt.

Starten Sie den digitalen Wandel in Ihrer Verwaltung!

Erfahren Sie, wie digitale Aufrufsysteme Wartezeiten verkürzen, Kosten senken und den Service für Bürger spürbar verbessern. Machen Sie Ihr Rathaus fit für die Zukunft – schnell, einfach und effizient.

