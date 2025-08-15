SceneLights Technologies Outdoor-Projektionsleinwand

Die Kino-Leinwand für den Garten, Hof, Schrebergarten, Camping und mehr

– Leinwand mit Steck-Gestell zum schnellen Zusammenbau und Aufstellen outdoor

– Ideal für den Einsatz in Garten, Hof, beim Camping sowie auch indoor

– XXL-Bilddiagonale mit 120″ / 305 cm im 16:9-Breitbildformat

– Beidseitige Projektion möglich: von der Front- sowie Rückseite

– Kompakt zusammenfaltbar: ohne Faltenbildung

– Tragetasche für bequemen Transport und saubere Aufbewahrung

Mit der Outdoor-Projektionsleinwand von SceneLights erlebt man Filmabende im XXL-Format. Das stabile Gestell zum Zusammenstecken sorgt für sicheren Halt, egal ob im Garten, beim Camping oder auch im Wohnzimmer.

Die Leinwand lässt sich schnell auseinanderfalten und wieder zusammenlegen. Falten entstehen dabei nicht. Und in der Tasche ist alles einfach transportiert. Ideal für spontane Filmnächte oder Präsentationen auf der großen Wiese.

Zwei Seiten, doppelte Möglichkeiten: Dank der beidseitigen Projektion gestaltet man Präsentationen oder Filmabende noch flexibler. Die Leinwand sorgt stets für brillante Darstellungen und macht die Inhalte aus jeder Perspektive erlebbar. So begeistert man sein Publikum!

Die Oberfläche ist abwischbar und der Aufbau im Handumdrehen erledigt. So bleibt mehr Zeit für unvergessliche Momente.

Die SceneLights TechnologiesOutdoor-Projektionsleinwand mit Gestell und Tasche ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2765-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/JJJK6PBqHs8pxsB

