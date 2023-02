Rauchentwöhnung mit Hypnose Hamburg Dr. phil. Elmar Basse

Mit Tiefenhypnose rauchfrei werden in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse

Die Rauchentwöhnung mit Hypnose, insbesondere mit Tiefenhypnose bei Dr. phil. Elmar Basse in der Praxis für Hypnose Hamburg, ist ein seit vielen Jahren bewährter und anerkannter Weg, um rauchfrei zu werden. Meist genügt schon eine einzige Sitzung bei Elmar Basse, um Nichtraucher beziehungsweise Nichtraucherin zu werden. Die finanzielle Investition, die erforderlich ist, um einen Hypnosetermin zur Rauchentwöhnung bei Elmar Basse zu absolvieren, ist – in Relation zu dem gesundheitlichen und finanziellen Nutzen der Rauchfreiheit – sehr gering: Die Kosten belaufen sich bei Elmar Basse auf 150,00 Euro werktags und 170,00 Euro samstags. Errechnet man demgegenüber, wie hoch die finanziellen Kosten des derzeitigen Rauchverhaltens sind, so ergibt sich schnell, dass hier enormes Einsparpotenzial liegt, betont der Hypnosetherapeut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Die Kosten für einen Samstagstermin bei Elmar Basse sind mit 170,00 Euro nur um 20 Euro höher als diejenigen bei einem Werktagstermin.

Elmar Basse behandelt in seiner Praxis für Hypnose Hamburg nicht allein das Thema Rauchen, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Themen. Das ist für Raucher und Raucherinnen auch deshalb unter Umständen wichtig, weil das Thema des Rauchens beziehungsweise des Nichtrauchens mit anderen Themen verknüpft sein kann. So neigen beispielsweise nicht wenige Raucher und Raucherinnen laut dem Hypnosetherapeuten Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg dazu, zu viel Alkohol zu trinken, oft eben auch in Verbindung mit Rauchen. Gerade diese Kombination von Rauchen und Alkoholtrinken ist aber besonders toxisch, die beiden Drogen wirken verstärkend aufeinander ein: einerseits im Hinblick auf ihre gewünschten Wirkungen (weswegen sie ja auch so häufig gemeinsam konsumiert werden), aber eben leider auch im Hinblick auf ihre gesundheitsschädlichen Wirkungen, sagt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Darum kann es ein wichtiger und hilfreicher Schritt sein, etwas an dem eigenen Trinkverhalten zu ändern. So ist es laut dem Hypnosetherapeuten Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg ein nicht einfach von der Hand zu weisender wichtiger Lösungsschritt, zumindest darüber nachzudenken, für einige Zeit, wenn auch vielleicht nicht für immer, mit dem Trinken von Alkohol aufzuhören.

Wie klinische Studien zeigen, ist es für viele Menschen zwar leichter, ganz mit dem Trinken aufzuhören, als einfach nur weniger zu trinken. Andererseits müssen therapeutische Angebote auch immer zu dem jeweiligen Menschen und seiner aktuellen Lebenssituation passen, sagt der Hypnosetherapeut Elmar Basse. Insofern kann in der Praxis für Hypnose Hamburg prinzipiell durchaus auch der Weg gegangen werden, den eigenen Alkoholkonsum entweder für eine gewisse Zeit (zum Beispiel den Zeitraum, bis das Nichtrauchen voll integriert ist) oder dauerhaft zu reduzieren.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

Dr. phil. Elmar Basse – Hypnose Hamburg | Heilpraktiker für Psychotherapie

Elmar Basse

Colonnaden 5

20354 Hamburg

040-33313361

elmar.basse@t-online.de

https://www.dr-basse.de

