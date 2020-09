Raw Nature – natürliches und kaltgepresstes Hundefutter

Artgerechtes und naturnahes Hundefutter mit hochwertigen Bio-Rohstoffen und Mineralien. Frei von Geschmacksverstärkern oder Konservierungsstoffen

Raw Nature stellt natürliches und kaltgepresstes Hundefutter mit hochwertigen und stets geprüften Rohstoffen her. Kaltgepresstes Hundefutter verzichtet während der Herstellung auf eine zusätzliche Hitzezufuhr und gewährleistet somit einen hohen Nährstoffgehalt. Neben dem Erhalt von wichtigen Vitaminen setzt Raw Natures Hundefutter außerdem auf den Verzicht von Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen und Farb- sowie Lockstoffen. Im Gegensatz dazu wird das Futter mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren, Fisch-, Hanf- oder Kokosölen versetzt. Der hungrige Vierbeiner kann so ideal mit allen nötigen Mineralien und Nährstoffen für ein gesundes und agiles Leben versorgt werden. Das Hundefutter wurde zusammen mit Tierexperten entwickelt und achtet zusätzlich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse hinsichtlich des Alters der Tiere. So gibt es neben dem “Erwachsenenfutter” auch eine Junior-Variante. Das Angebot wird mit Snacks und Zahnpflege-Sticks komplettiert. Das naturnahe Hundefutter von Raw Nature Pet Food gibt dem Hund ein natürliches Fresserlebnis. Der hohe Fleischanteil, die Ballaststoffe und die hochwertigen Mineralien bzw. Öle lassen den Hund gesund und naturnah leben, unterstützen die Verdauung des Hundes und verbessern die Fell- und Zahnqualität. Artgerecht, lecker und BIO.

Firmenkontakt

SEPA Petfood GmbH

Paul Isbrecht

Mainzer Straße 162-168

67547 Worms

06241 – 3065573

info@rawpetfood.de

https://www.rawpetfood.de/

