EDEL startet Zusammenarbeit mit CUSTOMIZED WHATEVER

Hamburg, 02. September 2020 – Das Medienunternehmen EDEL und die Agentur CUSTOMIZED WHATEVER haben am 1. Juli 2020 ihre gemeinsame Arbeit aufgenommen. Die Agentur unterstützt das Unternehmen bei der Digitalisierung und dem Aufbau seiner Salesforce-Struktur im Bereich Marketing Cloud, damit EDEL zukünftig noch effizienter und agiler arbeiten kann.

EDEL ist ein unabhängiger Medienkonzern mit Firmensitz in Hamburg. Er ist in der Musik-, Entertainment- und Buchbranche tätig und weist hier eine große Produkt- und Dienstleistungsvielfalt auf. Mit seiner flächendeckenden Präsenz im internationalen Tonträger- und Buchhandelsmarkt ist EDEL eines der führenden Medienunternehmen Europas.

CUSTOMIZED WHATEVER betreut unter anderem die Unternehmenszweige earMUSIC, ZS Verlag, EDEL Kids und EDEL Elements. earMUSIC ist EDELs internationales Musiklabel, das sich dem Rock-, Pop-, Metal- und Alternative-Rock-Repertoire widmet. Das

Label weist Erfahrung und Tradition von über 20 Jahren weltweiten Erfolgs auf. Der ZS Verlag mit Sitz in München ist einer der führenden deutschen Verlage im Bereich Essen, Trinken, Fitness und Gesundheit. EDEL Kids ist die unternehmenseigene Entertainment-Marke fur Kinder. Als führender Anbieter fur Kinderunterhaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet EDEL Kids Hörspiele, DVDs und digitale Produktionen an. EDEL Elements ist ein rein digitaler Buchverlag, der ein umfangreiches Verlagsprogramm umfasst – von zahlreichen Neuauflagen verschiedener Autorinnen und Autoren bis zu Premieretiteln in verschiedenen Genres.

Die 2019 gegründete Kommunikationsagentur CUSTOMIZED WHATEVER arbeitet agil, dynamisch und disruptiv. Sie entwickelt fur ihre Kundschaft jeweils individuelle Konzepte – ohne komplizierte Agenturstrukturen, aber immer mit der idealen Besetzung, im Sinne des bestmöglichen Ergebnisses. Die beiden Inhaber Daniel Plötz und Patrick Gust sind early adopter innovativer Technologien und kamen schon frühzeitig mit dem Internet of Things oder Smart Devices in Kontakt.” Als Hamburger Agentur freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit einem traditionellen Hamburger Familienunternehmen. Obwohl EDEL bereits viele Jahre am Markt ist, sind sie stets am Puls der Zeit und optimieren stetig ihre Dienstleistungen und Prozesse. Dies passt sehr gut zu uns ” , erklärt Daniel Plötz, Geschäftsführer von CUSTOMIZED WHATEVER.

Pressekontakt:

Customized Whatever UG

Geschäftsführer: Patrick Gust & Daniel Plötz

contact@customizedwhatever.com

CUSTOMIZED WHATEVER ist eine inhabergeführte Hamburger Kommunikationsagentur mit Schwerpunkten auf Digitalisierung und Change Management. Die Agentur berät Marken und Unternehmen strategisch und konzeptionell und realisiert kanalübergreifende, interdisziplinäre Kommunikationskonzepte. Die Kernkompetenz von CUSTOMIZED WHATEVER liegt auf der Initialisierung von Change-Prozessen mittels disruptiver Methoden und Converged-Media-Konzepten, um damit zum langfristigen kommunikativen und wirtschaftlichen Erfolg ihrer Kundschaft beizutragen.

Dabei setzt die Agentur auf komplette Agilität: Dank eines interdisziplinären Netzwerks renommierter Partnerinnen und Partner ist CUSTOMIZED WHATEVER in der Lage, dynamisch und interdisziplinär zu arbeiten. Den individuellen Bedürfnissen der Kundschaft entsprechend wird somit immer ein maßgeschneidertes Team zusammengestellt. Die inhabergeführte Agentur wurde 2019 von Daniel Plötz und Patrick Gust gegründet und betreut derzeit nationale und internationale Etats, darunter AVT plus media service, EDEL oder Xiaomi.

Kontakt

CUSTOMIZED WHATEVER UG

Daniel Plötz

Bahrenfelder Chaussee 49E

22761 Hamburg

015115772169

contact@customizedwhatever.com

http://customizedwhatever.com

Bildquelle: Stefan Trocha