REBA IMMOBILIEN AG führt Null-Bock-Tag ein – Ein innovativer Schritt zur Förderung von Mitarbeiterwohlbefinden und Arbeitskultur

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein bekanntes Unternehmen der Immobilienbranche, setzt einen innovativen Akzent auf das Thema Mitarbeitermotivation steigern und Arbeitskultur verbessern. Ab sofort führt das Unternehmen den „Null-Bock-Tag“ ein – einen speziellen Tag, an dem Mitarbeiter*innen offiziell die Freiheit haben, ohne festgelegte Aufgaben oder Zielvorgaben einen Tag nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten.

Ziel des „Null-Bock-Tages“ ist es, den Mitarbeitenden Raum für Kreativität, Erholung und mentale Regeneration zu bieten. In einer Welt, in der der Arbeitsdruck und die Erwartungshaltung an die berufliche Leistung stetig steigen, möchte die REBA IMMOBILIEN AG ein Zeichen setzen: Die Förderung einer gesunden Balance zwischen Arbeit und Erholung sowie die Unterstützung einer positiven Arbeitsatmosphäre sind zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie.

Förderung der Mentalen Gesundheit und Kreativität

Der Null-Bock-Tag soll eine Gelegenheit für die Mitarbeiterinnen sein, bewusst aus der gewohnten Arbeitsroutine auszutreten, neue Perspektiven zu gewinnen und zu ihrer eigenen Kreativität und inneren Balance zurückzufinden. Der Begriff „Null-Bock“ ist dabei bewusst provokant gewählt, um eine Gesellschaft zu adressieren, in der Burnout und ständiger Leistungsdruck an der Tagesordnung sind. An diesem Tag sind Mitarbeiterinnen dazu ermutigt, keine Meetings zu besuchen, keine Deadlines einzuhalten und keine Arbeitsziele zu verfolgen. Stattdessen sollen sie ihren Tag selbstbestimmt gestalten – sei es durch Entspannung, persönliche Projekte oder kreative Auszeiten.

Unterstützung einer modernen Arbeitskultur

„In einer dynamischen und herausfordernden Branche wie der unseren sind Innovation und Kreativität steigern entscheidend. Wir möchten unseren Mitarbeiter*innen die Freiheit und den Raum geben, diesen Dingen nachzugehen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Der Null-Bock-Tag ist Teil unserer Strategie, die Unternehmenskultur zu verbessern, den Teamgeist zu stärken und gleichzeitig das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu fördern.“

Erste Positive Reaktionen aus dem Team

Die Einführung des Null-Bock-Tages wurde bereits mit Begeisterung von den Mitarbeiter*innen aufgenommen. Laut einer internen Umfrage sind viele der Meinung, dass eine solche Initiative nicht nur zur Reduzierung von Stress und Überlastung beiträgt, sondern auch den kreativen Austausch und die Zusammenarbeit fördert. Ein Großteil der Belegschaft sieht dies als wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Arbeitsweise, die sowohl die Produktivität steigern als auch den Teamgeist stärken soll.

Low-Performance Arbeitstage verringern, Effizienz steigern

Mit der Einführung des Null-Bock-Tages setzt die REBA IMMOBILIEN AG ein klares Zeichen für die Wertschätzung ihrer Mitarbeiterinnen und das Engagement für eine zukunftsfähige, gesunde Arbeitskultur. Das Unternehmen zeigt, dass Innovation nicht nur in den Dienstleistungen wichtig ist, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mitarbeiterinnen unterstützt und motiviert werden. Diese Maßnahme trägt dazu bei, Low-Performance Arbeitstage zu verringern, indem sie den Mitarbeitenden eine bewusste Auszeit zur Förderung ihrer mentalen Gesundheit und Effizienzsteigerung ermöglicht.

REBA IMMOBILIEN AG: Ganzheitliche Lösungen im Immobiliensektor

Die REBA IMMOBILIEN AG, mit Sitz in der Schweiz und weiteren Standorten in Deutschland, ist ein multifunktionaler Immobilieninvestor, der innovative Bauprojekte im Bereich Gewerbeimmobilien realisiert und als Partner der Hotelinvestoren der Hotel Investments AG tätig ist. Auf nationaler und internationaler Ebene fungiert das Unternehmen auch als Investment- und Immobilienmakler, insbesondere für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

