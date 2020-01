REDUCE unter den Top 3 Medical Spa-Hotels Österreichs

Bronze: REDUCE HOTEL VITAL****s BAD TATZMANNSDORF

Das renommierte Reisemagazin Connoisseur Circle zeichnet jährlich die besten Hotels Österreichs in verschiedenen Kategorien aus, die einen herausragenden Service- und Angebotsstandard bieten, und ehrt damit Gastgeber und Hotelteams, die mit ihrer Leidenschaft für den Beruf für unvergessliche Urlaubs- und Erlebnismomente sorgen. Das REDUCE HOTEL VITAL****s konnte in der hochkarätig besetzten Kategorie Medical Spa den 3. Platz erreichen.

Das umfassende REDUCE-Konzept für Wellnessgäste, die fundierte Gesundheitsanwendungen zur nachhaltigen Erholung und Entspannung suchen, basiert auf der langjährigen kurmedizinischen Erfahrung und den drei Naturheilvorkommen Heilmoor, kohlensäurehältiges Heilwasser und Thermalwasser. Ausstieg aus der Alltagshektik, entschleunigen und zur Ruhe kommen und neue Impulse für den persönlichen Lifestyle erhalten stehen im Mittelpunkt. Kombiniert wird der Gesundheits- und Genussgedanke mit einem besonderen kulinarischen Konzept, das dazu einlädt, auch einmal vegane Köstlichkeiten zu versuchen und die Schätze der Region zu kosten.

Die Einzigartigkeit dieses Angebots wurde vom Connoisseur Circle mit dem 3. Platz im Ranking der „Besten Hotels Österreichs“ in der Kategorie Medical Spa belohnt. Entschieden haben das in hohem Maße die zufriedenen Gäste selbst. Das Ranking wurde durch ein Publikumsvoting, dem offiziellen „Trust you“ Score und einer fachkundigen Jury ermittelt.

REDUCE GESUNDHEITSRESORT Bad Tatzmannsdorf: Ein Resort geht neue Wege

In der schnelllebigen Zeit von heute ist der Alltag vielfach geprägt von Hektik, Stress, digitalen Medien und Reizüberflutung. Für die Regeneration ist es wichtig geworden, Orte des Rückzugs und der Besinnung auf das Wesentliche zu finden, um sich zu „erden“, den Körper zu stärken und neue Energie zu sammeln.

Die Kraft der Natur in Verbindung mit kompetenter medizinisch-wissenschaftlicher Unterstützung, Therapie, Erholung und Genuss zu nutzen liegt im Trend der Zeit. Um den Menschen genau das in einzigartiger Weise gezielter und individueller anzubieten, hat man medizinische und touristische Angebote gebündelt, neue Gesundheitsprogramme – aufs Wesentliche reduziert und an den Interessen und Bedürfnissen der Menschen orientiert – entwickelt.

Heilung aus der Natur & Kulinarik

Einzigartig in Österreich ist der Einsatz von drei natürlichen Heilvorkommen: Moor, Kohlensäure und Thermalwasser, die in Ergänzung mit hochwertigen medizinischen Therapie- sowie Kurmöglichkeiten und erweiterten Entspannungsangeboten wirken. Beschwerden, wie zum Beispiel Rücken- oder Gelenksschmerzen, die oftmals schon zum geduldeten Begleiter im Alltag werden, aber auch Beschwerden des Herzkreislaufs bis hin zu Erschöpfungs- und Stresserscheinungen sowie Müdigkeit können mit übersichtlichen Gesundheitsmodulen nachhaltig erfolgreich behandelt werden.

ENTSPANNUNG PUR ZUM JUBILÄUM im REDUCE HOTEL VITAL****s

Vor 400 Jahren, im Jahre 1620, wurde die heilende Wirkung des Quellwassers in der Regenburger Chronik erstmals urkundlich erwähnt. Damit hat die Geschichte von der Besinnung auf das Wenige, das so wertvoll ist, begonnen. Dieses Jubiläum ist Anlass für ein besonderes Erholungspaket:

Anreise DO – SO | 3 Übernachtungen ab EUR 400,00 pro Person

INKLUSIVLEISTUNGEN

-3 (Anreise Donnerstag) oder 4 Übernachtungen (Anreise Sonntag) inklusive REDUCE Halbpension „Plus“

-Vitales Frühstücksbuffet mit warmen und kalten Gerichten

-Mittag: Light Lunch mit Suppen, Hauptgericht und knackigen Salaten

-Abend: 4-Gang Wahlmenü mit Salatvariationen oder Themenbuffets

-Quellfrisches Heilwasser, REDUCE Kräutertee aus dem Hause Sonnentor und hausgemachte Frucht- oder Kräutersäfte im Thermenbereich

-Süßer Nachmittag mit hausgemachtem Kuchen

-REDUCE Aktivprogramm mit Spaß und Freude an der Bewegung (unter anderem mit Smovey, Nordic Walking, Wassergymnastik, Anti Cellulite Training, Fitnessraum)

-Thermen-, Sauna- und Sinneswelt: Thermalinnen- und Thermalaußenbecken, 2 Whirlpools, Blocksauna, Saunahof mit Kaltwasserbecken und vielem mehr

Gesundheitsurlaub auf höchstem Niveau – konzentriert auf das Wesentliche: Im Reduce Gesundheitsresort werden die Wirkungen der drei natürlichen Heilmittel von Bad Tatzmannsdorf – Moor, Kohlensäure und das Thermalwasser – auf den Körper durch Zusatztherapien, wie Massagen, Elektrotherapien und Heilgymnastik, aber auch mit Angeboten für die mentale Gesundheit ergänzt. Auch bei der Zusammenstellung der REDUCE Gesundheitsprogramme hat man sich am Wesentlichen orientiert und klare themenbezogene Module entwickelt, in denen sich der Gast leicht wiederfindet und nur genau das beinhaltet, was er wirklich braucht – je nach gewünschter Intensität und Urlaubsdauer. Das REDUCE Gesundheitsresort besteht aus dem REDUCE HOTEL THERMAL****s mit 124 Betten, einer hoteleigene Thermen- und Saunawelt, Restaurant, dem REDUCE HOTEL VITAL****s mit 105 Betten, hoteleigene Thermen- und Saunawelt, Restaurant und Krafttraining nach Kieser, den REDUCE KURHOTELS I-IV (gesamt 440 Betten), dem neu renovierten Kurmittelhaus, einem weitläufigen Kurpark sowie dem südburgenländischen Freilichtmuseum mit Arkadenheurigen.

