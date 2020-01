Reflexis stellt Filialkommunikation in den Fokus der EuroShop

Zwei Engpässe mit einer Plattform beseitigen: Reflexis One™ optimiert Aufgabenmanagement und Personaleinsatz

Das Beste aus Realtime-Filialkommunikation und Workforce Management herausholen: Reflexis Systems, stellt seine einzigartige Reflexis ONE™ Plattform in den Fokus des Messeauftritts auf der EuroShop 2020 (Halle 6, Stand G03), vom 16. bis 20. Februar 2020 in Düsseldorf. Mit den Lösungen können Einzelhändler die Umsetzung ihrer Aufgaben in den Filialen effektiver bewältigen und den Personaleinsatz steuern, um Zeit einzusparen und die Personalkosten zu verbessern.

Jede Woche erhalten Filialen im Einzelhandel eine Vielzahl an Aufgaben und Informationen von der Zentrale. Da die Anzahl der Mitarbeiter in der Filiale jedoch begrenzt ist, stellt das die Filialleiter auf der Fläche vor große Herausforderungen. Kommt dann noch etwas Unvorhergesehenes hinzu, wie ein Produktrückruf oder eine Krankmeldung, wird es eng und hektisch für die Mitarbeiter. Aufgaben bleiben möglicherweise unerledigt. Unzufriedenheit macht sich breit. Doch wie ist dieser Engpass zu bewältigen?

Reflexis bietet eine Lösung dieser Anforderungen von zwei Seiten: Einerseits mit der Koordination und Kontrolle der umgesetzten Aufgaben und zweitens mit der gesamtheitlichen Planung des Personaleinsatzes. Beide Wege der Prozessoptimierung sind in der Plattform Reflexis ONE™ ganzheitlich abgebildet. Die Plattform verschlankt die Prozesse einerseits durch Filialkommunikation und das Aufgabenmanagement im Real-Time Task Manager™. Dieses enthält u.a. eine Realtime-Übersicht, mit der sich die Umsetzung von Aufgaben kontrollieren lässt. Weiterhin unterstützt es Filialaudits und Filialbegehungen und bietet ein intelligentes Formularwesen. Der zweite Bereich umfasst die bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung mit Zeiterfassung und Mitarbeiterportal. Damit lassen sich Personalbudgets, Forecasts und Dienstpläne an den tatsächlichen Arbeitsanfall in der Filiale anpassen. Beide Lösungen können zusammen oder unabhängig eingesetzt werden. So kann beispielsweise die Filialkommunikation mit dem Real-Time Task Manager™ auch mit den Workforce Management-Lösungen von Drittanbietern integriert werden.

Real-Time Task Manager™ – Aufgabenmanagement

Dass Filialleiter im Einzelhandel häufig noch mit papierbasierten Prozessen kämpfen, verursacht hohe Kosten, die sich oft auf zwei bis fünf Prozent des Jahresumsatzes belaufen. Zeit und Kosten lassen sich durch effektivere Filialkommunikation einsparen: Mit dem Aufgabenmanagementsystem Real-Time TaskManager™ von Reflexis haben Filialleiter die Übersicht und Kontrolle über sämtliche Aufgaben, die in Ihrem Geschäft zu erledigen sind. In Echtzeit stehen Ihnen alle von der Zentrale, Filialleitern, IoT-Geräten und anderen Systemen generierten Aufgaben an einem Ort zur Verfügung. Das schafft volle Transparenz und die Möglichkeit, Projekte zu priorisieren und effektiver zu managen. Durch das Aufgabenmanagement mit Realtime Feedback verbessert sich die Produktivität und bringt den Fokus wieder zurück auf den Kunden.

Personaleinsatzplanung

Nur die richtige Besetzung mit den verfügbaren Mitarbeitern ermöglicht ein Bewältigen aller Arbeiten und das Erreichen gesteckter Kundenserviceziele. Ein gesamtheitlicher Überblick aller täglich, fest und kurzfristig anfallenden Anforderungen von Kunden- oder Unternehmensseite ist hierfür nötig. Automatisierung der Zeiterfassung und -planung durch mobilen Zugriff aller Beteiligten strafft und beschleunigt Prozesse und bringt die Personalplanung auf ein hohes, produktives Niveau.

Durch die Personaleinsatzplanung mit Workforce Management von Reflexis, die Zeiterfassung und mobile Lösungen umfasst, erreichen Einzelhändler eine verbesserte Nutzung des Personalkostenbudgets durch effiziente Prozesse und termingerechte Erledigung von Aufgaben. Das steigert den Umsatz und die Rentabilität des Unternehmens.

Die Lösungen von Reflexis sind bei führenden internationalen Einzelhändlern im Einsatz, beispielsweise bei Coop Schweiz, McDonalds, Obi, Tesco, The Home Depot, Walgreens, Delhaize, Levis, Barnes & Noble u.a.

Reflexis ist führender Anbieter von Realtime-Filialkommunikation und Workforce-Management-Lösungen. Mehr als 275 globale Handelsunternehmen vertrauen auf Reflexis, um ihre Filialarbeit zu vereinfachen, Personalkosten zu senken und auf Filialebene die Umsetzung zu verbessern.

Reflexis ONE™ ist unsere cloudbasierte Realtime-Plattform. Sie unterstützt Handelsunternehmen, Prozesse in den Filialen zu kontrollieren und die Kommunikation mit der Zentrale und den Bereichsleitern zu verbessern, was in deutlichen Kosteneinsparungen, höherer Produktivität und in einem besseren Kundenservices resultiert. Reflexis: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Filialmitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter https://www.reflexisinc.com/de/

