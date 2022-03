Reformhaus Bacher Filialen feiern 95-jähriges Jubiläum

25.03.2022 – Mehr als 100 Reformhaus Bacher Filialen feiern im April dieses Jahres den 95-jährigen Geburtstag des bekannten Anbieters von Naturkosmetik, hochwertigen Lebensmitteln, medizinischer Hautpflege sowie pflanzlichen Produkten und Naturarzneimitteln. Die Kunden der Reformhauskette dürfen sich angesichts des Geburtstags auf zahlreiche Sonderaktionen freuen, beginnend mit einer Gutscheinaktion von 15 Prozent Nachlass an zwei kompletten Tagen.

Weitere Dankeschön-Aktionen in den Filialen

Mitgeschäftsführer Sascha Schwedler dazu: “Wir haben mit unseren wichtigsten Lieferanten und Produzenten eine ganze Palette beliebter Produkte zusammengestellt, die wir ausschließlich in unseren Filialen zu Jubiläumspreisen anbieten werden.” Außerdem gibt es im restlichen Geburtstagsjahr immer mal wieder Sonderaktionen, etwa das Gewinnspiel in Kooperation mit Dr. Grandel im Juni 2022. Hier können insgesamt 5 KitchenAid Standmixer den Besitzer wechseln. Dazu gilt es, neben den Aktionen in den Filialen, auch die Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram zu beobachten. Aber wonach sollten Fans Ausschau halten?

Jubiläumslogo: gute Nachricht für den Geldbeutel

Das Kampagnen-Logo für die Jubiläums-Kampagne zeigt ein Törtchen inklusive Party-Schild, auf dem in bunter Schrift “Bacher – 95! Jahre – Natürlich besser” steht. Immer wenn das Bild auftaucht, kündigt es etwas Besonderes an. Schwedler zur Aktion: “Damit wollen wir zum einen unseren Kundinnen und Kunden ein herzliches Dankeschön für ihre teils jahrzehntelange Treue aussprechen. Zum anderen erleben wir gerade eine schwere Zeit für den gesamten stationären Handel. Mit unseren Aktionen unterstützen wir unsere engagierten und motivierten Filialteams in den Städten nach Kräften. Die Filialstandorte spielen eine gewichtige Rolle in der strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens”, erklärt Schwedler mit Blick in die Zukunft gerichtet.

Fazit: Auch nach 95 Jahren präsentiert sich die Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG frisch und jung. Ein Besuch in den Ladenlokalen verspricht ein besonderes Einkaufserlebnis inklusive qualifizierter und engagierter Beratung durch das Bacher-Fachpersonal. Zudem unterstützt der Einkauf vor Ort den stationären Einzelhandel generell – auch dafür will das bunte Geburtstags-Logo Pate stehen.

Die Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG ist ein deutschlandweit tätiges Reformhaus-Filialunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Das erste Geschäft mit diesem Namen wurde 1927 in Osnabrück eröffnet. 2022 zählt Reformhaus Bacher bundesweit über 100 Filialen. Derzeit sind über 500 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit bei Bacher beschäftigt. Der Schwerpunkt des Reformhauses liegt auf Produkten des täglichen Konsums. Das Sortiment basiert auf den vier elementaren Säulen Naturlebensmittel, Naturarzneimittel, Nahrungsergänzung und Naturkosmetik. Es werden 5000 bis 7000 Produkte abhängig von der jeweiligen Filialfläche angeboten.

Der Schwerpunkt des Angebots liegt auf Nahrungsmitteln im Sinne einer Vollwerternährung, u. a. durch Vollkorngetreideprodukte sowie glutenfreie, vegane und vegetarische Lebensmittel. Zum Sortiment gehören Direktsäfte, Tees, Heilkräuter und Naturheilmittel. Ebenso werden Kosmetikprodukte geführt. Firmenwebsite: https://reformhaus-bacher.de/

Firmenkontakt

Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG

Martina Röhricht

Paul-Thomas-Straße 56

40599 Düsseldorf

0211 913 139 0

presse-reformhaus-bacher@mailbox.org

https://www.reformhaus-bacher.de

Pressekontakt

Pressebüro LAAKS

Peter Laaks

Kielerstraße 11

45145 Essen

+4920150733454

redaktion@pressebuero-laaks.de

https://www.pressebuero-laaks.de

Bildquelle: @Reformhaus Bacher