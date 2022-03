Luxuskur für Körper, Geist und Seele: Wellness, Entschlackung und Anti-Burnout bei THE BALANCE Mallorca

– Exklusive Auszeiten vom stressigen Alltag in privater Villa mit eigenem Koch und Therapie- und Servicepersonal

– Reha-, Kur- und Klinikangebote mit höchster Privatsphäre und in idyllischer Landschaft

(Mallorca, März 2022) Corona, Kriegssorgen, Reiseverbote, Wirtschaftskrise und persönliche Probleme – viele Menschen haben in diesen Zeiten extreme Schwierigkeiten, abzuschalten und einen positiven Bezug zu ihrem Leben zu finden. Die Privatklinik THE BALANCE auf Mallorca bietet das perfekte Setting für eine exklusive Auszeit vom stressigen Alltag. Inmitten von idyllischer, weitläufiger mallorquinischer Landschaft, auf einem 240.000 Quadratmeter großen Privatgelände liegt THE BALANCE – die exklusivste Art, sich einen Wellness-Aufenthalt zu gönnen. Die Gäste werden jeweils in einer privaten Villa mit mehr als 400 Quadratmetern Wohnfläche untergebracht und 24/7 von eigenem Servicepersonal betreut. Dazu gehören ein privater Koch auf Sterneniveau, ein Butler, Fahrservice und natürlich das gesamte medizinische Personal der exklusiven Reha-Klinik – höchste Privatsphäre inklusive. Chef ist der Schweizer Abdullah Boulad, der hier schon zahlreiche Unternehmer, Manager, Stars und Prominente auf positive Gedanken gebracht hat. “Zwei Wochen sollte man sich gönnen, um vom Alltag völlig abzuschalten und auch alle positiven körperlichen und mentalen Effekte zu spüren. Kürzere Aufenthalte bieten wir deshalb gar nicht an.” Die Nacht im Luxus-Retreat mit privater Villa, Servicepersonal und Behandlungen kostet rund 5.600 Euro.

“Stress ist heute allgegenwärtig. Gerade in der aktuellen Situation mit zwei gleichzeitig auftretenden Krisensituationen stehen viele Unternehmer, Manager, aber auch Familien extrem unter Druck. Deshalb zeigen wir unseren Besuchern aktive Wege aus der Belastung und dem akuten Stress. Wir nennen das den Weg ins Leben”, so Boulad. Und auch für alle, die größere psychische oder medizinische Probleme mitbringen, bietet die Reha-Klinik Medizin auf Schweizer Spitzenniveau. “Unser Team ist bereit, mit jeder persönlichen Krisensituation professionell und vertraulich umzugehen. Aber auch wenn Gäste zwei Wochen in exklusivem Ambiente nur Sport und Yoga machen und relaxen wollen, sind sie herzlich willkommen.” Der Preis pro Nacht in der Residenz beginnt, je nach begleitendem Therapieangebot, bei rund 5.600 Euro.

Weitere Informationen zur Reha-Klinik THE BALANCE, dem medizinischen Angebot und den Unterkünften auf Mallorca finden Sie unter https://balancerehazentrum.de

THE BALANCE ist ein Luxus-Retreat auf Mallorca und hat sich spezialisiert auf exklusive und diskrete Reha-Betreuungen. Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE ist der Schweizer Unternehmer Abdullah Boulad (43). Mit einem multidisziplinären Team von rund 30 Ärzten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Case Managern und einer ganzen Reihe von Komplementärtherapeuten hat er eine der renommiertesten Therapieeinrichtungen für Suchtprobleme, psychische Erkrankungen und Gesundheitsfragen weltweit geschaffen. Hier bietet er seinen Kunden individuell maßgeschneiderte Kuren im luxuriösen Umfeld an. Das Angebot umfasst die drei Pfeiler Suchttheraphie (Alkohol, Drogen, Medikamente, Sex etc.), psychische Erkrankungen (Angststörungen, Burnout, Depressionen, Trauma & Posttraumatische Belastungsstörungen) und Gesundheits-Treatment (Stress, Anti Aging, chronische Schmerzen, Schlafstörungen etc.). Ein Schwerpunkt des evidenzbasierten Medizinkonzepts von THE BALANCE liegt auch auf dem Einsatz neuester wissenschaftlicher und technologiebasierter Therapieansätze, wie Neuro- und Biofeedback-Systemen oder der transkraniellen Gleichstromstimulation, für die das Unternehmen permanent hohe Summen in neue Technologien und die medizinische Ausstattung investiert. Die ärztliche Leitung obliegt Dr. med. Sarah Boss. THE BALANCE wendet sich ausschließlich an Privatzahler.

