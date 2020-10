Regalleitern von KRAUSE – sicher, vielseitig und an viele Bedürfnisse anzupassen

Betriebe nutzen die unterschiedlichsten Regalsysteme zum Lagern ihrer Waren oder Rohstoffe. Diese müssen für Mitarbeiter sicher und schnell erreichbar sein. Oft kommt es bei Regalzugängen zu speziellen Anforderungen an die benötigte Zugangslösung. Genau dafür bieten die Steigtechnik-Experten von KRAUSE innovative Regalleitern mit vielen optionalen Konfigurationen, für jeden Anwendungsbereich und jede Anforderung. Getreu dem Motto: Wo KRAUSE ist, ist Sicherheit.

Flexibel verfahrbar, zuverlässig in der Anwendung

Erhältlich sind die Regalleitern des hessischen Traditionsherstellers als Einhänge- und fahrbare Leitern für Rundrohr- oder T-Schienenanlagen. Dank der Fertigung aus hochwertigem Aluminium sind sie echte Leichtgewichte und bieten dennoch maximale Stabilität. Die einhängbare Stufen-Regalleiter wird zum Beispiel mithilfe von zwei Haken im Rundrohr des Regals befestigt. Im ungenutzten Zustand wird die Leiter mit zwei weiteren, tiefer angebrachten Leiterhaken platzsparend am Regal “geparkt”. Neben dieser Variante finden sich im KRAUSE-Sortiment Stufen-Regalleitern für Rundrohr-Schienenanlagen, für einfache sowie für Doppelregale. Beide Versionen sind mit integriertem Kopffahrwerk-System sowie zwei Federrollen für optimales Verfahren ausgerüstet. Die Ausführung für Doppelregale ist im Kopfbereich drehbar konzipiert, so dass sie im rechten Winkel und parallel zum Regal genutzt werden kann. Sie verfügt über zwei Laufwerke am oberen Ende. Ausgestattet mit Bremse und gleitgelagerten Rollen lässt sich die Leiter leicht im Doppelregal positionieren und fixieren. Dank dieser Steiglösung sind flexible Arbeiten an beiden Seiten eines Doppelregals möglich. Bei der Regalleiter für T-Schienenanlagen ist die Befestigung an der Schiene ohne Bohren und mit wenig Aufwand durch eine Klemmverbindung möglich. Die Zwischenhalter fertigt der Hersteller dabei individuell auf das Maß des Regals an. Wer seinen Hausfarben treu bleiben möchte, erhält die Regalleitern auf Anfrage pulverbeschichtet im entsprechenden RAL-Farbton.

Hochwertige Details und Zubehör für noch mehr Individualität

Die 80 Millimeter tiefen, verbördelten und profilierte Stufen der Regalleitern wirken rutschhemmend und gewährleisten einen sicheren Aufstieg. Patentierte Zweikomponenten-Fußstopfen verhindern ein ungewolltes Verrutschen der Leiter. Das umfangreiche Zubehör umfasst Kopffahrwerke, Federrollen, Rundrohr- und T-Schienenanlagen sowie Haltestangen und Handläufe aus Aluminium. Es gewährleistet die individuelle Anpassung an die jeweilige Situation vor Ort. Zubehörteile lassen sich mühelos mit wenigen Handgriffen an bestehende Systeme anbringen. Dabei sind die Haltestangen sogar werkzeuglos konzipiert. Flexibel, nutzerfreundlich und sicher – eben KRAUSE! Weitere Informationen zu Regalleitern und dem entsprechenden Zubehör finden Sie unter https://www.krause-systems.de/produkte/regalleitern.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

