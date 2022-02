Reisepodcast Die Urlaubsmacher #32 – Camperurlaub Cruise America

Wohnmobilurlaub ist einfach, die Erfahrungen sind unglaublich

USA Reisen sind wieder möglich. Wohnmobilurlaube in den USA boomen. Im Reisepodcast “Die Urlaubsmacher” von Fides Reisen Lufthansa City Center aus Berlin gibt Nicola Ahrens Tipps zum Urlaub mit einem Wohnmobil in den USA und Kanda.

Ein Urlaub mit einem Camper in Nordamerika ist keine Mietwagentour. Man hält an, verbringt den Nachmittag am See, macht Sandwiches für das Picknick, lässt sich Zeit. Beim Camping stehen die Naturerlebnisse im Vordergrund. Abends am Lagerfeuer sitzen, morgens nicht gleich aufzubrechen, sondern ein paar Tage zu verweilen, um im Nationalpark zu wandern, Bären und Rehe zu beobachten. “Bei Cruise America Campertouren ist der Luxus, sich Zeit zum Genießen zu nehmen. Der Weg ist das Ziel. Und durch die Ausstattung des Campers mit Küche, Dusche und Toilette reist der Komfort mit”, sagt Nicola Ahrens im Podcast “Die Urlaubsmacher” mit Michael Becker.

“Wohnmobilreisen: wer in den USA und Kanada auf Tour geht, wird süchtig werden”, sagt

Nicola Ahrens, Cruise America, im Podcast Die Urlaubsmacher von Fides Reisen Lufthansa City Center.

Tipps für Wohnmobil mieten und reisen in den USA und Kanada:

– Bekannte Nationalparks: frühzeitig reservieren und auch die Feiertage beachten, wenn viele Amerikaner unterwegs sind

– Urlaub 2022: frühzeitig buchen, da sich die Kapazitäten an Wohnmobilen verringert haben. Es gibt weniger Fahrzeuge und gleichzeitig eine starke Nachfrage. Daher empfehlen wir früh zu buchen.

– Frühbucherrabatt nutzen: 15 Prozent bei Buchung bis 31.12.2021

– Strecke: Nicht sehr viel mehr als 200 Meilen am Tag einplanen, damit genügend Zeit für Ausflüge und Erkundungen vor Ort ist.

– Route Highway 1: unbedingt die Strecke von Norden nach Süden nehmen. Denn man fährt auf der rechten Seite, wo die ganzen Lookouts sind.

– Platz: Nordamerika ist das Land der Camper. Überall ist sehr viel Platz, so dass ein Wohnmobil fahren kein Problem ist.

– Vertrauen Sie dem 24-Stunden Service von Cruise America, der sofort Hilfe leistet.

Auf Die Urlaubmacher: https://www.dieurlaubsmacher.fm/2021/10/29/cruise-america-wohnmobilurlaub-campen-ist-einfach-die-erfahrungen-sind-unglaublich/

Sowie Podcast auf Spotify, Google Play, iTunes und Deezer.

Zum Podcast: Reisen sind mehr als Bits & Bytes. Hochwertige Reisen sind nur mit einem guten Netzwerk zu realisieren. Dies möchte Fides Reisen Reisen zeigen. Zudem sind im Tourismus Menschen mit Leidenschaft, tätig, die für ihre Branche brennen. Die Gäste kamen aus allen Bereichen, aus der Luxushotellerie, Reiseveranstaltern, Reedereien, Ländervertretungen oder von Fluggesellschaften.

Zum Artikel + Podcast:

https://www.dieurlaubsmacher.fm/2021/10/29/cruise-america-wohnmobilurlaub-campen-ist-einfach-die-erfahrungen-sind-unglaublich/

