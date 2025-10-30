revolt Powerstation & Solargenerator HSG-4505

Stromversorgung für 230-Volt- und 12-Volt-Geräte plus vier USB-Anschlüsse

– Besonders sicherer LiFePO4-Akku: überhitzt kaum und ist stabil gegen Brand

– 230-Volt-Strom mit reiner Sinuswelle: für haushaltsübliche Geräte bis 100 Watt

– 12-V-Ausgang mit 60 W, 2x USB-C mit Power Delivery bis 45 W + 2x USB-A mit QC

– Besonders langlebig: noch 80 % Restkapazität nach 2.000 Ladezyklen

– Digitales Display und LED-Leuchte mit 4 Modi: 100 % / gedimmt / SOS / Blitz

– Unterstützt laden per Steckdose und Solar-Input mit bis zu 40 Watt

Mobiler Energiespeicher: Durch den praktisch angebrachten Tragegriff lässt sich die Powerstation von revolt spielend leicht von Ort zu Ort bewegen, sodass sie in jedem Raum oder draußen beispielsweise im Garten oder beim Camping flexibel Energie liefert. Sollte das Stromnetz plötzlich ausfallen, übernimmt das Gerät zuverlässig die Aufgabe einer Notstromversorgung.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Je zwei USB-A- sowie moderne USB-C-Anschlüsse versorgen die Mobilgeräte mit frischer Energie – Schnellladen inklusive dank Power Delivery und Quick Charge. Am 12-Volt-Anschluss versorgt man Kfz-Geräte mit Strom. Und die Elektronik, wie Laptop und eine kompakte Musikanlage, lässt sich über die 230-Volt-Steckdose mit haushaltsüblichem Strom betreiben.

Helligkeit in jeder Situation: Eine integrierte LED-Leuchte spendet Licht, wenn man es brauchet. Je nach Bedarf kann man zwischen voller Leuchtkraft, gedimmtem Licht, einem Blinken oder SOS-Leuchtsignal wählen – hilfreich für Orientierung, Stimmung oder Sicherheit.

Langlebig und durchdacht: Das clevere Batteriemanagement-System schützt zuverlässig vor Überladung, Tiefenentladung und Überhitzung. Ergebnis: Auch nach 2.000 Ladezyklen ist die Akkuleistung mit bis zu 80 % Kapazität einsatzbereit. Für jahrelange Nutzung mit gutem Gefühl.

0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG

Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

-Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

-Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

-Kein Weiterverkauf

Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist dieser Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19% unter Artikel-Nr. ZX-3919 erhältlich.

– 2in1-Powerstation & Solar-Generator für portablen Strom für 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräte

– 230-Volt-Steckdose: 100 Watt Dauerbelastbarkeit (200 Watt kurzzeitige Spitzenbelastbarkeit)

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

-DC-Output (Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm): 12 Volt DC, bis 5 A / 60 Watt, z.B. für Ladegeräte

– Je 1x USB-A und USB-C mit 5 Volt, bis 3 A / 15 Watt

-1x USB-A mit Quick Charge 3.0 (Schnellade-Funktion): 5 V, bis 3 A / 15 Watt, 9 V, bis 2 A / 18 Watt, 12 V, bis 1,5 A / 18 Watt

– 1x USB-C mit Power Delivery (Schnellade-Funktion): 5 V, bis 3 A / 15 Watt, 9 V, bis 3 A / 27 Watt, 12 V, bis 3 A / 36 Watt, 15 V, bis 3 A / 45 Watt, 20 V, bis 2,25 A / 45 Watt

– Zuschaltbare LED-Lampe mit 2 Watt / 200 Lumen

– 3 Leuchtmodi: 100 oder 50 % Helligkeit, Blinken oder SOS-Leuchten

– Integriertes Display: zeigt Ladestand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– Mehr als 80 % Restkapazität nach über 2.000 Ladezyklen

– Edles Gehäuse mit praktischem Tragegriff

– Integrierter LiFePO4-Akku mit 89,6 Wh / 4 Ah, lädt per 230 Volt, Kfz-Anschluss (Adapter DC5521 auf Zigarettenanzünder bitte dazu bestellen) und per Solarpanel (bitte dazu bestellen)

– Solar- und Kfz-Input: 11 – 30 Volt DC, max. 40 Watt (Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm)

– Maße: 165 x 100 x 85 mm, Gewicht: 1,15 kg

– Powerstation HSG-4505 inklusive 230-V-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

Die revolt Powerstation mit Solargenerator HSG-4505 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer MW-1378-625 zum Preis von 86,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist unter ZX-3919 auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/QgnpZRSRELgmigG

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

