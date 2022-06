revolt Powerstation & Solargenerator mit faltbarem 50-Watt-Solarpanel

Strom für bis zu 9 Geräte – per Solarpanel immer einsatzbereit

– 9 Anschluss-Möglichkeiten für 12- und 230-V- sowie USB-Geräte

– Ideal z. B. für Garten, Balkon, Camping, Boot und Berghütte

– Integrierte LED-Lampe mit SOS-Blinkfunktion

– Zigarettenanzünder-Adapter für Geräte mit Zigarettenanzünder-Anschluss

– 2 effiziente Solarzellen mit bis zu 50 Watt Leistung

– Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Niederspannung

Geballte Extraportion Energie für unterwegs: Die mobile Powerstation von revolt im edlen Gehäuse mit Tragegriff versorgt einen bei Outdoor-Aktivitäten zuverlässig mit Strom – ob beim Camping oder Zelten. Auch bei Gartenfesten oder in Bereichen ohne Netzversorgung ist die starke Powerbank eine nützliche Stromreserve!

Energie-Oase mit sage und schreibe 9 Anschlüssen: Bis zu vier USB-Mobilgeräte können gleichzeitig geladen werden. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät! Für vier 12-Volt-Geräte nutzt man einfach die 12-Volt-Buchsen. Oder man schließt den Zigarettenanzünder-Adapter an. So versorgt man beispielsweise am Baggersee Kühlbox, mobile Lautsprecher und das Smartphone. Selbst Elektro-Kleingeräte betreibt man an der 230-Volt-Steckdose!

Mit dem faltbaren Solarpanel nutzt man die Kraft der Sonne, um überall da Strom zu erzeugen, wo keine Steckdose vorhanden ist. Der mobile Solarkollektor versorgt einen völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot.

2in1-Powerstation HSG-640:

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Zuschaltbare 3-Watt-LED-Lampe mit 15 LEDs und 100 Lumen

– 3 Leuchtmodi: Dauerleuchten, Stroboskop, SOS-Blinkfunktion

– Integriertes LCD-Display mit 1,8″ / 3,3 cm Bildschirm-Diagonale: zeigt Ladestand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– 230-V-Schutzkontakt-Steckdose mit 200 Watt Dauerbelastbarkeit für Elekro-Kleingeräte wie Laptop, Glühlampe, TFT-Monitor, Playstation, XBox

– 4 x DC-Output für Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm: je 9 – 12,6 V DC / 10 A (max. 15 A), z.B. für Ladegeräte

– 2 x USB-A: je 5 V / 2,4 A

– 1x USB-A mit QuickCharge 3.0 (Schnelllade-Funktion): lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Automatische Ladestrom-Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt und 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– 1x USB-C mit Power Delivery: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt und 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ, Huawei P10 u.v.m.

– Zigarettenanzünder-Adapter z.B. für Kühlboxen

– Mehr als 500 Ladezyklen

– Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Niederspannung

– Edles Gehäuse mit praktischem Tragegriff

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 222 Wh, lädt per 15-V-Netzeil, Kfz-Ladegerät und per Solarpanel (bitte dazu bestellen)

– Maße: 210 x 139 x 123 mm, Gewicht: 2,35 kg

– Solar-Generator HSG-640 inklusive Solarpanel, Anschlusskabel, Netzteil, Kfz-Ladekabel, Zigarettenanzünder-Adapter und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388740

Hinweis: Dieser Spannungswandler liefert eine modifizierte Sinus-Ausgangsspannung und ist damit für die meisten Elektrogeräte optimal geeignet. Diese Wellenform kann jedoch bei einzelnen Verbrauchern Funktionsstörungen verursachen, wie z.B. bei Laserdruckern oder Mikrowellenherden. Bitte prüfen, ob die Verwendung zugelassen ist.

Solarpanel:

– 2 zusammenhängende, monokristalline Solarzellen: zusammenfaltbar

– Ausklappbare Stütz-Füße für optimale Ausrichtung zur Sonne im 45°-Winkel

– Integrierte Tasche für Anschlusskabel und Tragegriff für einfachen Transport

– Ösen zum Aufhängen des Panels

– Leistung: 50 Watt, Leistungstoleranz: +/- 5%

– Max. Spannung: 21 Volt

– Max. Strom: 2,38 A

– Leerlaufspannung: 19,8 Volt DC

– Kurzschluss-Strom: 2,65 A DC

– Betriebstemperatur: – 10 bis + 70 °C

– Länge Anschlusskabel: 2 m, Anschluss-Adapterkabel für Powerstation: 1,5 m

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Gesamtmaße (aufgeklappt): 93 x 42,3 x 0,5 cm, zusammengefaltet: 42,3 x 37,5 x 0,35 cm, Gewicht: 2,44 kg

– EAN: 4022107401753

Preis: 339,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3208-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3208-3034.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/JgQg7MwCNXMdaak

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.