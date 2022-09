Rise VFX rendert bei Polargrid in Boden, Schweden

Boden, Schweden, 20.9.2022, eines der größten europäischen VFX Häuser, RISE Visual Effects Studios, aus Berlin beauftragte Polargrid große Teile eines aktuellen Projektes in Boden, Schweden zu rendern.

Die Umrechnung von 3D Daten und Oberflächeneigenschaften zu fotorealistischen, zweidimensionalen Bildern ist zeit- und rechenintensiv. Für die aktuelle Produktion arbeiteten 40 Server mit insgesamt 10TB RAM und 3840 AMD EPYC 7642 Cores, sieben Wochen rund um die Uhr, um die Bilder zu rendern.

Robert Pinnow, der 2018 eine Auszeichnung in der Kategorie VFX für die Arbeit zur ersten Staffel von Babylon Berlin erhielt, kommentiert:

„Die geringen Kosten und die Möglichkeit auf unserer Wunschkonfiguration zu rendern wollten wir schon länger nutzen. Nun hatten wir endlich das richtige Projekt um mit Polargrid zusammenzuarbeiten. Wir konnten die Rechner dort voll in unsere Systeme integrieren und das Rendern starten und überwachen als wäre alles On-Site. Dass wir bei Polargrid genau wie an unseren deutschen Standorten mit grünem Strom rendern konnten war ebenfalls ein dickes Plus.“

Polargrid bietet professionelle Render Services, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Für aufwendige Renderjobs kommen bis zu 30.000 CPU Cores zum Einsatz.

Die Stadt Boden in Schweden erwies sich auf Grund der klimatischen Bedingungen für Polargrid als idealer Standort. So herrscht ein freundliches Klima für Filmproduktionen, Spieleentwickler oder VFX Schaffende, weil die Ansiedlung seitens der Boden Business Agency willkommen ist. Die Region besitzt außerdem ein arktisches Klima, das ideal für luftgekühlte Data Center ist.

Beide Aspekte spielten für Polargrid eine wesentliche Rolle bei der Auswahl ihres Rechenzentrumbetreibers, der Turis AB.

Die Turis AB, als Spezialist für Data Processing und Storage Solutions, sorgt mit Ihrer Infrastruktur für einen reibungslosen Betrieb der Renderfarm. Die Turis AB kaufte 2020 das Boden Type DC One (BTDC One), dass im Rahmen des europäischen Projekts Horizont 2020 als Konzept für Rechenzentren der Zukunft entwickelt wurde. Das BTDC One ist ein neuer ganzheitlicher Ansatz für Rechenzentren. Es beinhaltet eine temperaturgesteuerte Frischluftkühlung, den Einsatz von grüner Energie und einem modularen Gebäudeaufbau. Es gilt als eines der kosten- und energieeffizientesten Data Center der Welt.

Mittlerweile hat die Turis AB ihren Datenpark mit drei weiteren Gebäuden nach gleichem Konzept erweitert. So wurde das ehemalige EU-Projekt ( https://bodentypedc.eu/) erfolgreich kommerzialisiert.

Polargrid

Polargrid ist eine Marke der Aelg Data Center GmbH in Liechtenstein. Unter der Marke Polargrid bietet Aelg Data Center GmbH eine große Palette an Services, die auf VFX Studios abgestimmt sind und ebenso junge VFX Talente unterstützt. Mit ihrer Rechenleistung kann Polargrid die verschiedenen Anforderungen der Kunden erfüllen. So betreibt Polargrid eine Blender Renderfarm, bei der der Render Service in Minuten Takt abgerechnet wird. Um Blender Künstler zu unterstützen, bietet Polargrid einen kostenlosen Blender CPU Render Dienst an.

Aelg Data Center GmbH stellt sich ihrer Verantwortung sorgsam mit Ressourcen umzugehen, arbeitet nur mit kosten- und energieeffizienten Rechenzentren, die grünen Strom nutzen.

Turis AB

Die Turis AB betreibt Rechenzentren in Boden, Schweden. Die Data Center sind optimiert für Data Processing und Storage Solutions. Mit dem Aufbau eines Data Parks nach dem Boden Type DC One betreibt die Turis AB kosten- und energieeffiziente Rechenzentren und zeigt, dass das EU-Projekt Horizont 2020 kommerziell erfolgreich ist.

PolarGrid ist ein professioneller Anbieter von Cloud Computing Services für 3D Rendering und KI. Alle Standorte befinden sich in Nordschweden. PolarGrid setzt auf den Standortvorteil, da keine zusätzliche Energie zum Kühlen der Geräte aufgewendet werden muss. Alle Geräte werden ausschließlich mit grüner Energie betrieben, die aus Wasserkraft gewonnen wird. Diese günstigen Energiekosten findet der Verbraucher in der Preisliste wieder.

PolarGrid ist überzeugt, dass erneuerbare Energien und Hochleistungsrechner ein ideales Doppel für die Zukunft sind. Polargrid ist eine Marke der Aelg Datacenter GmbH, Liechtenstein.

