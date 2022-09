Ronny Kazyska (M.Sc.) nach FAZ in „Der Immobilienbewerter“

Frankfurt am Main. Nach einem Interview von Ronny Kazyska über Wolkenkratzer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung / FAZ ( https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/makler-wolkenkratzer-sind-nachhaltig-18121398.html) hat die Fachzeitschrift „Der Immobilienbewerter“ einen Fachbeitrag von Ronny Kazyska veröffentlicht.

In der aktuellen Ausgabe 4/2022 der Fachzeitschrift „Der Immobilienbewerter“ wird die Sonderimmobilie Wolkenkratzer in einem mehrseitigen Fachbeitrag von Ronny Kazyska behandelt. Der Fokus liegt auf internationale Märkte. Dabei wird der globale Bestand von Wolkenkratzern beschrieben. Die baulichen Merkmale von Wolkenkratzern werden erläutert. Auf die Besonderheiten des Bodenwerts von Wolkenkratzern wird eingegangen. Die unterschiedlichen Gesamtnutzungsdauern unter Berücksichtigung ihrer Nutzungsarten werden genannt. Empfehlungen für die einzelnen Bewirtschaftungskosten zu denen die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten sowie das Mietausfallwagnis zählen werden erteilt. Die Besonderheiten der Betriebskosten werden erklärt. Ein Modernisierungsrisiko wird diskutiert. Miethöhen sowie Kaufpreise und Renditen in Wolkenkratzern werden aufgeführt. Die Abhandlung endet mit einer beispielhaften Bewertung eines Wolkenkratzers in der Hauptstadt des Vereinigten Königreiches in London.

Die Abhandlung präsentiert in der Fachzeitschrift für die Bewertungspraxis „Der Immobilienbewerter“ Inhalte des neuen Fachbuches von Ronny Kazyska mit dem Titel „Die Wertermittlung von Wolkenkratzern in internationalen Märkten“.

Ein kostenfreies Probeheft der Fachzeitschrift „Der Immobilienbewerter“ kann versandkostenfrei bei Reguvis Fachmedien jederzeit online bestellt werden.

https://shop.reguvis.de/probeheft/der-immobilienbewerter/

Die angesehene Fachzeitschrift „Der Immobilienbewerter – Zeitschrift für die Bewertungspraxis“ wird in Herausgebergemeinschaft der Reguvis Fachmedien GmbH und der Deutschen Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg GmbH publiziert. Kooperationspartner ist der Immobilienverband Deutschland (IVD). Chefredakteurin ist die Wirtschaftsjournalistin Gabriele Bobka.

Die Zeitschrift bietet aktuelle und zuverlässige Informationen zur Grundstückswertermittlung, Immobilienwertermittlung, zu normierten und nicht normierten Verfahren, zur Mietwertermittlung, Beleihungswertermittlung, zu Sonderfällen bzw. zu speziellen Immobiliensegmenten, Rechten und Belastungen an Immobilien etc.

Sie liefert Hintergrundinformationen auch zu Spezialimmobilien und Immobilienteilmärkten, aktuelle Marktberichte, Mitteilungen zu geplanten Gesetzesänderungen und statistischen Auswertungen, zu überregionalen Trends und Tendenzen, Analysen und Studien sowie Informationen über die einschlägige Rechtsprechung. Desweiteren bietet sie Arbeitshilfen, Mustergutachten, Fallbeispiele und praktische Hinweise sowie Stellungnahmen zu kontrovers diskutierten Themen und Erörterungen von Grundsatzfragen.

Ronny Kazyska ist Makler und Wertgutachter von Investment Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich dabei sowohl auf sämtliche Gewerbeimmobilien wie Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Spezial- oder Betreiberimmobilien als auch auf Wohnimmobilien wie Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Zinshäuser bzw. Wohn- und Geschäftshäuser. Der Geschäftssitz befindet sich in Frankfurt am Main und die Firma agiert aufgrund eines exzellenten Investorennetzwerks in allen wichtigen Großstädten Deutschlands. Eine Vielzahl von Immobilien-Transaktionen konnten bereits erfolgreich begleitet werden. Ronny Kazyska ist wirtschaftlich eigenständig bzw. frei von Interessen Dritter und dadurch weisungs-, versicherungs- sowie bankenunabhängig. Wertermittlungen werden nach nationalen und/oder internationalen Bewertungsmethoden durchgeführt.

Ronny Kazyska

Friedrich-Ebert-Anlage 49

60308 Frankfurt

