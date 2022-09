Neue Kantpresse für einen gelungenen Einstieg

Als Einstiegsmaschine in der Blechbearbeitung bietet Hezinger Maschinen GmbH seit Neuem die Kantpresse A-Line

Mit Fokus auf hohe Wirtschaftlichkeit haben die Maschinenbauer aus Kornwestheim eine preiswerte Kantpresse ins Leben gerufen, die Unternehmen einen leichten Einstieg in die Blechbearbeitung mit wenig monetärem Aufwand gewährleistet.

Wer sich nicht gerne mit gebrauchten Kantpressen abgeben möchte und hierfür eine Alternative sucht, der ist bei der Hezinger Maschinen GmbH genau an der richtigen Adresse. Durch die Auslegung auf hohe Wirtschaftlichkeit sind die Kantpressen der A-Line preiswert zu erstehen. Im Grundpreis der Maschinen sind alle sicherheitsrelevanten Bauteile inklusive Bedienungsanleitung enthalten. Außerdem erfolgt die Lieferung mit einem CE-Zeichen und einer CE-Konformitätserklärung.

Die wuchtigen Maschinen sind mit einer Presskraft von bis zu 2.200 kN ausgestattet und verarbeiten Abkantlängen von 1.250 mm bis hin zu 4.100 mm. Zudem ist die Kantpresse mit einem Werkzeug für die SYSTEM-Klemmung ausgestattet. Erweitungsmöglichkeiten in Form von Fingerhöhenverstellungen der R-Achse und einer motorischen Bombierung können optional hinzugebucht werden.

„Wie bei allen Maschinen der Hezinger Maschinen GmbH steht die Sicherheit der Bediener an erster Stelle. Daher wird auch unsere wirtschaftliche Kantpresse mit einem Fußschalter bedient und ist mit einem Sicherheitslaser an der Front und einer Lichtschranke auf der Rückseite ausgestattet“ so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH.

Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

