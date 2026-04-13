Rosenstein & Söhne 16in1-Gemüseschneider

Multifunktionales Küchengerät zum Zerkleinern, Schreddern, Reiben und Hobeln

– Der Küchen-Alleskönner: 16in1-Gemüsezerkleinerer

– Mit Schneider, Mandoline, Hobel und Zerkleinerer

– Enthält Reibe, Eiertrenner und Sieb

– Mit Bürste zur einfachen Entfernung von Rückständen

– Schutz vor Kochunfällen: mit Handschutz

Der Gemüseschneider von Rosenstein & Söhne unterstützt bei der Zubereitung von Mahlzeiten und ersetzt mehrere Küchenhelfer in einem Gerät. Ob feine Streifen, Würfel oder Scheiben – mit wenigen Handgriffen lassen sich Obst und Gemüse entsprechend der Rezeptanforderungen vorbereiten. Dies spart Platz, Zeit und erhöht den Kochkomfort.

Der Zerkleinerer bietet für jede Anforderung das passende Werkzeug. Reibe, Mandoline, Presse sowie Eiertrenner und Sieb ermöglichen optimale Verarbeitung von Gemüse und Obst.

Die mitgelieferte Bürste erleichtert die Reinigung erheblich. Gemüse- oder Käsereste lassen sich mühelos entfernen, sodass das Gerät nach jedem Gebrauch hygienisch sauber und sofort wieder einsatzbereit ist.

Der beigefügte Schutzhandschuh gewährleistet sicheres Arbeiten auch bei kleinen oder rutschigen Zutaten. Der Handschutz bewahrt Finger zuverlässig vor Verletzungen und ermöglicht entspanntes Schneiden ohne Risiko.

– 16-teiliges Set zum Schneiden, Würfeln, Reiben & mehr

– Ideal für Hobby- und Profiköche

– Behälter mit 1,8 Litern Fassungsvermögen

– Mit 3 Würfelschneidern: 14 x 14 mm, 12 x 12 mm, 7 x 7 mm

– 2 Reiben für grobes (4 mm) und feines (3 mm) Raspeln

– Praktische Mandoline & Wellenschneider für kreatives Schneiden

– Knoblauchreibe und Eiertrenner für zusätzliche Küchenhelferfunktionen

– Pressscheibe und Abflusssieb für komfortables Arbeiten

– Mit Messerhalter, Messeraufbewahrungsbox und Handschutz

– Einfache Reinigung: inklusive kleiner und großer Reinigungsbürste

– Material: ABS, PP und 420er Edelstahl

– Maße Gemüseschneider: ca. 321 x 114 x 109 mm, Gewicht: ca. 689 g

– 16in1-Gemüseschneider inklusive 3x Würfelschneider, 1x Eiertrenner, 1x Pressscheibe, 2x Reiben, 1x Mandoline, 1x Knoblauchreibe, 1x Wellenschneider, 1x Abflusssieb, 1x kleine Bürste, 1x lange Bürste, 1x Handschutz,1x Messerhalter, 1x Messeraufbewahrungsbox, 1x transparente Aufbewahrungsbox und deutscher Anleitung

Der Rosenstein & Söhne 16in1-Gemüseschneider, Gemüsehobel, Wüfelschneider, Schredder und mehr ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1972-625 zum Preis von 16,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/5dyxeHLwJKiWSw6

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