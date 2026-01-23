Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube DAH-110

Dunstabzugshaube für unauffällige Integration mit effektiver Geruchsbeseitigung

– Ideal zum Einbau in einen Küchen-Hängeschrank: 60 cm breit

– 350 m³/Std. Saugleistung, 65 Watt

– Umlufthaube, mit einem optionalen Abluftschlauch als Ablufthaube einsetzbar

– 2 Geschwindigkeiten: niedrig und hoch

– Integrierte LED-Beleuchtung für beste Sicht auf dem Kochfeld

– Mit Aktivkohlefilter

Saugleistung bis 350 m³/h mit zwei Saugstufen: Die Flachschirm-Dunstabzugshaube von Rosenstein & Söhne erreicht eine maximale Saugleistung von 350 m³ pro Stunde und entfernt Kochdämpfe sowie Gerüche. Zwei Saugstufen ermöglichen die Anpassung der Leistung an unterschiedliche Kochvorgänge.

Platzsparende Integration in Hängeschränke: Das Gerät lässt sich in Hängeschränke einbauen und fügt sich damit dezent in die Küchenzeile ein. Der ausziehbare Flachschirm vergrößert bei Bedarf die Absaugfläche und kann nach dem Kochen wieder platzsparend eingeschoben werden.

Umluft- und Abluftbetrieb möglich: Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche im Umluftbetrieb direkt im Gerät. Alternativ ermöglicht ein optionaler Abluftschlauch den Betrieb als Ablufthaube mit externer Ableitung.

LED-Beleuchtung für das Kochfeld: Zwei integrierte LED-Leuchten beleuchten das Kochfeld bei Bedarf.

Spülmaschinenfeste Aluminium-Fettfilter: Die Fettfilter aus Aluminium lassen sich entnehmen und in der Spülmaschine reinigen.

– Ausziehbare Flachschirm-Dunstabzugshaube für Abluft- oder Umluftbetrieb: silber

– Ideal zum Einbauen in Hängeschränke

– 2 Saugstufen: niedrig und hoch

– Saugleistung: bis zu 350 m³/Std.

– 2 Fettfilter: spülmaschinengeeignet bei ca. 60 °C

– Aktivkohle-Filter für Umluft-Funktion

– 2 LED-Leuchten: je 1,5 Watt

– Lautstärke: max. 64 dB

– Energieeffizienzklasse: C

– Farbe: silber

– Leistungsaufnahme Motor: 65 Watt, LED-Leuchten: 1,5 Watt, gesamt: 66,5 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt 50 Hz

– Maße: 60 x 31,5 x 19,4 cm, Gewicht: 6,16 kg

– Dunstabzugshaube DAH-110 inklusive 2 Aluminium-Fettfilter, 2 Rückschlagklappen, Montagematerial, 2 Aktivkohlefilter und deutscher Anleitung

Die Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube DAH-110, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, silber ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8908-625 zum Preis von 99,99 EUR erhältlich.

Variante in schwarz:

Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, schwarz

Preis: 92,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8907-625

