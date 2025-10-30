RPTU verleiht Ehrenpromotion an Gründer und Geschäftsführer von Insiders Technologies Werner Weiss

Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen auf ingenieur- oder naturwissenschaftlichem Gebiet. Weiss ist Brückenbauer zwischen universitärer Spitzenforschung und unternehmerischer Anwendung.

Kaiserslautern, 30. Oktober 2025 – Der Gründer und Geschäftsführer der Insiders Technologies GmbH, Werner Weiss, hat die Ehrendoktorwürde der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau erhalten. Der Fachbereich Informatik zeichnete ihn mit dem Titel „Doktor der Ingenieurwissenschaften ehrenhalber“ aus.

Nach Angaben der Universität würdigt die Ehrung damit „eine Persönlichkeit, die den Transfer zwischen Forschung und Wirtschaft in besonderer Weise lebt“. Ehrenpromotionen werden von der RPTU nur in Ausnahmefällen verliehen, um herausragende Leistungen auf ingenieur- oder naturwissenschaftlichem Gebiet auszuzeichnen.

Weiss gilt als Pionier der angewandten Künstlichen Intelligenz und als Brückenbauer zwischen universitärer Spitzenforschung und unternehmerischer Anwendung. Sein Wirken setze weit über die Region hinaus Maßstäbe und habe entscheidend zur internationalen Sichtbarkeit des Technologie- und Wissenschaftsstandorts Kaiserslautern als Zentrum der Künstlichen Intelligenz beigetragen.

„Werner Weiss hat mit seiner unternehmerischen Weitsicht und seinem kontinuierlichen Engagement nicht nur neue Maßstäbe für die Anwendung von KI gesetzt, sondern auch wesentlich zur Strahlkraft unseres Standorts beigetragen“, betont Professor Peter Liggesmeyer, Vorsitzender der Ehrenpromotionskommission, der bei der feierlichen Verleihung am 29. Oktober die Laudatio auf den Promovenden hielt.

„Herr Weiss ist seit seinem Studium mit der RPTU verbunden. Er hat in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen studiert, später am Fachbereich Informatik und dem DFKI gearbeitet. In dieser Zeit hat er die Firma Insiders Technologies gegründet“, ergänzt Professor Christoph Garth, Dekan des Fachbereichs Informatik. „Bis heute pflegt er den Kontakt zur RPTU, unterstützt Studierende und arbeitet mit Professorinnen und Professoren an Projekten zusammen.“

„Diese Auszeichnung erfüllt mich mit großer Dankbarkeit – auch, weil sie die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Unternehmertum würdigt, die mich seit meinen Anfängen in Kaiserslautern begleitet“, kommentiert Weiss die Ehrung. „Forschung und Praxis befruchten sich gegenseitig – und genau in diesem Zusammenspiel liegt der Schlüssel für nachhaltige Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.“

Insiders Technologies, das erfolgreichste Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), beschäftigt heute über 200 Mitarbeitende und betreut mehr als 6.000 Kunden weltweit. Mit seinen Lösungen zur KI-basierten Prozessautomatisierung gilt das Unternehmen als internationaler Innovationsführer und als Beleg für die nachhaltige Wirkung des Technologie- und Wissenstransfers aus Kaiserslautern.

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI:

Ergänzende BU: v.l.n.r. Prof. Dr. Christoph Garth (Dekan des Fachbereichs Informatik), Werner Weiss (Geschäftsführer Insiders Technologies), Prof. Dr. Peter Liggesmeyer (Vorsitzender der Ehrenpromotionskommission), Dr. Bernd Schürmann (Geschäftsführer des Fachbereichs)

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

