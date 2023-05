RUDERER KLEBETECHNIK feiert 35-jähriges Bestehen

Effiziente und erstklassige Verbindungen seit 1987

Mehr als 1,5 Millionen Tonnen Kleb- und Dichtstoffe werden jährlich in Deutschland produziert. Mit dem Wissen um die Wichtigkeit des passenden Klebstoffs für Industrie und Handwerk begann die in Zorneding bei München ansässige RUDERER KLEBETECHNIK GmbH bereits im Jahr 1987, qualitativ hochwertige Produkte schnell und zuverlässig zu vertreiben. Innerhalb von 35 Jahren hat sich das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen zu einem führenden Anbieter maßgeschneiderter Klebelösungen entwickelt. Die im Jahr 1999 erfolgte Übernahme des Generalvertriebs der Traditionsmarke technicoll® mit Kauf der Marke in 2007, die Verwendung hochwertiger Rohstoffe sowie die gezielte Anpassung der Rezepturen durch die eigene Entwicklungsabteilung haben den Erfolg von RUDERER maßgeblich mitbestimmt. Weltweit profitieren Kunden aus Industrie und Handwerk von der breiten Produktrange an Premium-Klebstoffen für professionelle Anwendungen, vom technologischen Know-how, der Innovationskraft und dem umfangreichen Erfahrungsschatz des Klebstoffexperten. Die Qualität von RUDERER spiegelt sich aber insbesondere in der Beratungskompetenz sowie in der persönlichen Beziehung zum Kunden wider. Eine schnelle und kompetente Auskunft bei Klebeproblemen gehört bei diesem zukunfts- und kundenorientierten Unternehmen ebenso zum Verständnis einer ganzheitlichen Betrachtung von Klebeprozessen wie die Begleitung und Übernahme von Klebeprojekten. Mit dem Ziel, stets die beste Klebelösung für die anspruchsvollsten Anforderungen zu finden, liefert RUDERER alles, was den ständig wachsenden Ansprüchen in der Fügetechnik des 21. Jahrhunderts auch in Zukunft vollumfänglich gerecht wird.

„Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen.“ Diese Aussage des angloirischen Schriftstellers Jonathan Swift könnte man gut und gerne auf das Ehepaar Irene und Volker Ruderer ummünzen, die wohl schon im Dezember 1987 geahnt haben müssen, dass sie mit ihrer neu gegründeten Firma Irene Ruderer Spezialklebstoffhandel und ab 1991 als RUDERER KLEBETECHNIK GmbH firmierend, Großes bewirken. Das Unsichtbare in Form von „Klebstoffen für technische Anwendungen“ sollte ihr Schlüssel zum Erfolg werden. Der Fokus der Unternehmensstrategie lag zunächst auf der Lieferung und Lagerung von Klebstoffen, wobei sich der Servicegedanke schon damals in Form einer fundierten, anwendertechnischen Beratung zeigte. Egal, ob im Vorfeld des Klebeprozesses, währenddessen oder danach.

Der Kunde ist König

Die Geschäftstätigkeit startet RUDERER 1988 als Handelspartner des amerikanischen Klebstoffhersteller H.B. Fuller, dessen Industrieklebstoffe in Branchen wie Automotive, Bau und Transport, Elektrotechnik, Medizintechnik, Möbelfertigung, Verpackung und Papier, Textil- und Kunststoffverarbeitung weltweit eingesetzt werden.

Damit die Kunden von RUDERER selbst in komplexen Fertigungsprozessen beste Kleberesultate erzielen, schult man die eigenen Mitarbeiter zu Themen wie Materialkunde, Oberflächentechnik und neuen Entwicklungen. Das erworbene Know-how zahlt sich insbesondere in der klebtechnischen Beratungsabteilung von RUDERER aus, mit der man sich rasch einen guten Ruf auf dem Markt erarbeitet. Im Jahr 2007 entschließt sich RUDERER dazu, die Rechte an der traditionellen Klebstoffmarke technicoll® zu erwerben. Damit erweitert RUDERER das eigene Klebstoffsortiment um hochwertige Produkte und wird zugleich Klebstoffhersteller.

Vom Händler zum Hersteller

Durch die breite Produktrange und den damit verbundenen, immer größer werdenden Kundenkreis gewinnt RUDERER zunehmend Einblick in die zahlreichen Anforderungen und Herausforderungen beim Kleben in Industrie und Handwerk. Um flexibel zu bleiben und die hohen individuellen Ansprüche der Kunden lösungsorientiert umzusetzen, geht RUDERER im Jahr 2007 noch einen Schritt weiter und wird mit dem Erwerb der Marke technicoll® zum Klebstoffhersteller. Unter der Marke technicoll® entwickeln und produzieren die Klebstoffexperten im Hause RUDERER nun eigene, leistungsstarke und innovative Klebstoffrezepturen, deren Formulierungen perfekt auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Anwendern aus Industrie und Handwerk abgestimmt sind. Durch die konsequente Verwendung hochwertiger Rohstoffe, den engen Austausch mit dem Kunden und eine intensive und qualifizierte Beratung gelingt es dem Unternehmen immer wieder aufs Neue, gerade in Bereichen wie der Kunststoffverarbeitung, des Fahrzeugbaus, bei Flächenklebungen oder der Verarbeitung mit Metall jede noch so komplexe Aufgabenstellung zu lösen. Diese Innovationskraft und dieser Erfindergeist machen sich bezahlt: RUDERER etabliert sich auf dem deutschen und europäischen Markt.

Mit Strategie zum Erfolg

RUDERER baut seine Online- und Offline-Marketingaktivitäten weiter aus und startet 2007 den Onlineshop www.ottozeus.com. Zusätzlich setzt man nun ganz gezielt auf professionelle Marketingstrategien, die sorgfältig geplant und erfolgreich umgesetzt werden. Auch die Lieferantenbeziehungen zu namhaften Klebstoffherstellern wie Forbo Helmitin, Araldite® (Huntsman), Sika®, Panacol, Kömmerling, Otto-Chemie, Weiss-Chemie, Born2BondTM (Bostik), Loctite® und Teroson® werden erweitert und bringen der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH auf dem professionellen Klebemarkt entscheidende Wettbewerbsvorteile. Durch projektbegleitende Testverklebungen und Alterungstests, die im hauseigenen Labor mit speziellen Prüfgeräten durchgeführt werden, optimiert RUDERER sein Angebot im Dienstleistungssektor und gibt Anwendern damit die Möglichkeit, Klebeprozesse durch Profihand abzusichern.

Die nachfolgenden Visionäre

Nach 30 Jahren unermüdlichem Engagement und ideenreicher Arbeit erfolgt am 1. Januar 2018 der Generationswechsel bei der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH. Irene und Volker Ruderer überlassen ihren beiden Kindern Petra und Jens die Geschäftsführung. Mit den beiden Geschwistern wird der erfolgreiche Weg des Familienunternehmens als Händler, Hersteller und Dienstleister konsequent fortgesetzt. Die dynamische Entwicklung auf dem professionellen Klebstoffmarkt in Zeiten immer komplexer werdender Technologien erfordert viel Know-how, Flexibilität, Erfahrung und Kompetenz. Daher ist eine stetige Erweiterung des Sortiments mit weiteren, innovativen Kontakt-, Schmelz-, Reaktionsklebstoffen, Cyanacrylaten, Klebe- und Dichtmassen sowie anlösenden und spritzfähigen Klebstoffen für Petra und Jens Ruderer ebenso wichtig wie der Ausbau des passenden Zubehörs, wie z.B. Reiniger, Auspressgeräte oder Mischrohre. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit achten die beiden Unternehmer sorgfältigst darauf, dass alle Produkte sämtliche Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfaktoren erfüllen. Für Dipl. Ing. (FH) Jens Ruderer steht außer Frage, dass für erklärungsbedürftige Produkte wie Klebstoffe eine kompetente, markenunabhängige Beratung absolut notwendig ist. „Um den richtigen Klebstoff auswählen zu können, braucht es unterstützende Dienstleistungen. Diese bieten wir in Form von Probeklebungen, Alterungstests sowie einer schnellen und kompetenten Beratung.“ Auf die Idee, das Kleben als Dienstleistung zu vergeben, sei man im Jahr 2020 aufgrund der zeitlich begrenzten Personalengpässe in vielen Produktionen gekommen, sagt Jens Ruderer. Mit der „Lohnklebung“ beziehungsweise der Möglichkeit, Klebeprojekte an RUDERER „outzusourcen“, wolle man seinen Kunden eine weitere Leistung anbieten, selbst anspruchsvolle oder große Klebeprojekte von geschultem Fachpersonal korrekt und zuverlässig umzusetzen. Dies wolle man weiter ausbauen, um der Vision, dem Kunden „alles aus einer Hand“ zu liefern, Stück für Stück näherzukommen.

Digital und innovativ in die Zukunft

„Um die hohe Qualität unserer technicoll®-Klebstoffe aufrechtzuerhalten, sind unsere Experten permanent auf der Suche nach alternativen Rohstoffen und neuen Formulierungen“, erklärt Dipl.-Betriebswirtin (FH) Petra Ruderer die Unternehmensphilosophie. Einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leiste man vor allem durch nachhaltiges Handeln. „Aber auch durch die sichere Lagerung von Gefahrstoffen und das Sicherstellen von Klebeprozessen in der Lohnklebung verbessern wir die Ökobilanz unseres Unternehmens auf lange Sicht“, versichert Petra Ruderer. Auch können viele innovative Produkte, die für den Klimawandel benötigt werden, wie z. B. Batteriefertigung, Windräder oder Luft-Wärmepumpen nur mit Klebstoffen realisiert werden. Seit mittlerweile 2 Jahren können die Kunden über ein Online-Bestellportal bestellen. Hier finden die Kunden zugehörige Datenblätter, wichtiges Klebezubehör sowie aktuelle Informationen zu Preisen und Lieferzeiten. Zusätzlich optimiert und erweitert worden sei der Onlineshop www.ottozeus.com inzwischen durch einen Suchassistenten, der aus der gesamten Produktpalette an Kleb- und Dichtstoffen den geeigneten Klebstoff schnell und unkompliziert herausfiltert, erklärt die Unternehmerin und fügt hinzu: „Für ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen wie RUDERER ist die Digitalisierung interner Prozesse sowie die digitale Weitergabe von Wissen ein ebenso wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie.“

Kleben ohne Grenzen

Petra und Jens Ruderer sind davon überzeugt, dass vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung auf dem Technologiesektor und der stetig wachsenden Anforderungen in der Klebetechnologie Vision und Wissen mit innovativen Zielsetzungen verbunden werden müssen. „Wichtig ist für uns stets die ganzheitliche Betrachtung des Klebeprozesses“, macht Jens Ruderer deutlich. „Das fängt bei der Auswahl des Rohstoffes an, geht über die Planung und Konstruktion und endet bei einer markenunabhängigen Beratung.“ Dieser Anspruch ziehe sich wie ein roter Faden durch die 35-jährige Firmengeschichte, so der geschäftsführende Gesellschafter. „Damit wir unseren Kunden stets kompetent Auskunft geben können, legen wir nicht nur großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern haben uns zum Ziel gesetzt, dass das Fügeverfahren Kleben für unsere Kunden keine Grenzen mehr kennt.“

MEILENSTEINE der 35-jährigen Ruderer Unternehmensgeschichte

1987 Gründung

1988 Beginn Geschäftstätigkeit als Händler von H.B. Fuller

1995 Zusammenlegung Verwaltung und Gefahrstofflager in Zorneding

1999 Übernahme Generalvertrieb technicoll®

2006 Erstzertifizierung nach DIN ISO 9001:2000

2007 Kauf der Markenrechte technicoll®

2007 Start des Onlineshops www.ottozeus.com

2011 Aufbau einer Außendienstorganisation

2018 Übergabe der Geschäftsführung von Irene und Volker Ruderer an Petra und Jens Ruderer

2020 Start mit dem Geschäftsbereich Lohnkleben

2021 Einführung des Bestellportals (geschlossener Onlineshop für Kunden)

Über die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH

Die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH ist Ihr Spezialist für Premium-Industrieklebstoffe unterschiedlichster Art. Wir sind ein stetig wachsendes Familienunternehmen in zweiter Generation. Unser Hauptsitz ist in Zorneding bei München. Mit unserer über 30-jährigen Produkt- und Branchen-Expertise im Bereich Kleben können wir unsere Kunden aus Industrie und Handwerk optimal betreuen und bei Klebeprojekten begleiten – sowohl mit den richtigen Klebstoff-Produkten, als auch mit dem erforderlichen Know-how um Verbundstoffe, Technologien, und Anwendungen.

Wir sind Händler und wir sind Hersteller. Das garantiert unseren Kunden nicht nur die jeweils beste technologische Klebstoff-Lösung, sondern durch unser großes Lager auch eine sehr hohe Produktverfügbarkeit für schnelle, stabile Lieferketten sowie größtmögliche Flexibilität, z.B. bei der Gebindegröße oder bei Änderungswünschen von Lieferterminen.

Unser breites und tiefes Klebstoffsortiment umfasst viele Premiumklebstoffe namhafter Hersteller wie technicoll, Araldite, Sika, H.B. Fuller, 3M, Panacol, Otto-Chemie, Kömmerling, Born2Bond (Bostik), Weiss-Chemie, Drei Bond, Loctite, Teroson. Unsere Lieferanten wählen wir sorgfältig aus und achten darauf, dass wir nur Klebstoffe mit hervorragender Qualität in unser Portfolio aufnehmen. Der Zugriff auf viele verschiedene Klebstoffmarken ermöglicht es uns, unseren Kunden eine markenunabhängige Beratung zu bieten, stets herstellerneutral im Sinne der besten Lösung für die jeweilige Anforderung. In unserem Technikum können wir für unsere Kunden Testverklebungen durchführen, um den richtigen Klebstoff ermitteln zu können. Dies ist vor allem immer dann hilfreich und sinnvoll, wenn der Kunde die genauen Eigenschaften der zu klebenden Werkstoffe nicht kennt. Zudem können wir für unsere Kunden Alterungstests, Klimawechseltests usw. durchführen und Zugscherfestigkeiten ermitteln. Wenn unsere Kunden keine Kapazitäten in der Fertigung frei haben, oder das Kleb-Know-how fehlt, kümmern wir uns um die Klebeprojekte und führen die Klebung in Lohn durch.

Mit unserer eigenen Marke, der Traditionsmarke technicoll®, ( www.technicoll.de) bieten wir ein Klebstoff-Komplettsortiment für professionelle Anwendungen und modifizieren oder entwickeln bei Bedarf den passenden Klebstoff für individuelle Kundenanforderungen. technicoll® ist seit über 50 Jahren auf dem Klebstoffmarkt bekannt. Seit Jahrzehnten beliefern wir erfolgreich die Schlüsselbranchen der Industrie, wie z.B. Automotive/Transportation/Sonderfahrzeugbau, Kunststoffindustrie, Polsterindustrie oder Metallindustrie

Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen in 2. Generation legen wir großen Wert auf Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fokus unseres spezialisierten Teams ist stets, mit tiefem technischem Know-how unseren Kunden stets kompetent zu beraten und falls notwendig über komplette Projekte hinweg zu betreuen.

Unsere Zukunft ist digital. Das haben wir schon 2007 erkannt und unseren Onlineshop www.ottozeus.de ins Leben gerufen. Dort erhalten unsere Kunden alle hochwertigen Klebstoffmarken, das passende Zubehör, viele wichtige Informationen und bei Bedarf auch eine telefonische Klebeberatung – alles schnell und zuverlässig, so wie es von einem Onlineshop erwartet wird. Das umfangreiche Klebstoff-Sortiment auf www.ottozeus.de umfasst knapp 1000 Artikel, die sowohl für Gewerbekunden aus Handel, Handwerk und Industrie, als auch erfahrene Heimwerker 24/7 bestellbar sind.

