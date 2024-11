Salzburger Start-up ANYWHERE.SOLAR wird 2. beim GEWINN-JUNGUNTERNEHMER:IN-Award und präsentiert seine neueste Innovation: VOLTWINGS TRUCKS & BUSSES

Das Salzburger Start-up ANYWHERE.SOLAR bringt mit VOLTWINGS TRUCKS & BUSSES eine bahnbrechende neue PV-Lösung auf den Markt, die speziell für die Überdachung großer Fahrzeuge wie LKW und Busse mit Photovoltaik konzipiert wurde und eine Einfahrtshöhe von 4,5 Metern aufweist. Damit nutzt VOLTWINGS TRUCKS & BUSSES nicht nur bestehende, versiegelt Flächen zur Grünstromerzeugung, sondern schützt auch die Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen. In Kombination mit der Ladetechnik können so auch die zunehmend elektrifizierten Großfahrzeuge mit eigenem Strom versorgt werden.

Das erste Projekt der neuen Serie wurde im Oktober realisiert und zeigte einmal mehr die Stärken des VOLTWINGS-Portfolios, das Flexibilität, Nachhaltigkeit und Designansprüche perfekt kombiniert. Ein weiteres Projekt steht im Salzburger Lungau vor der Tür – hier geht es dem Kunden neben der Lademöglichkeit, um den Witterungsschutz, da die Fahrzeuge aktuell regelmäßig mühsam von Schnee befreit werden müssen.

Und: Dieser Tage holte sich ANYWHERE.SOLAR beim Gewinn-JUNGUNTERNEHMER:IN-Award den zweiten Platz in der Gesamtwertung. „Das ist eine sehr schöne Auszeichnung, die uns auch sehr stolz macht und aufzeigt, dass wir mit unserer Lösung auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Martin Lublasser.

Einfache Umsetzung dank PV-Baukastensystems „Made in Austria“

Eine Besonderheit des VOLTWINGS-Systems ist der modulare Aufbau. „Ein PV-Carport zu errichten war bisher immer mit großem Planungsaufwand verbunden. Unser Ziel war es, ein System zu entwickeln, das diesen Aufwand auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig schnell zu montieren ist. So ist unser Baukastensystem VOLTWINGS entstanden,“ erklärt Martin Lublasser, Mitgründer und CEO von ANYWHERE.SOLAR. „Wir haben im Endeffekt ein optimiertes Serienprodukt entwickelt, dass in der Umsetzung so flexibel ist wie eine Individuallösung. Diese Flexibilität ist absolut neu im Bereich der Fahrzeugüberdachungen“, ergänzt Stephan Perrer, Mitgründer und CTO.

Das VOLTWINGS-System erleichtert nicht nur die Montage, sondern reduziert auch die Kosten für Planung und Aufbau erheblich. ANYWHERE.SOLAR stellt mit diesem flexiblen System sicher, dass die Energiewende unkompliziert und effizient vorangetrieben werden kann.

Die Vision von ANYWHERE.SOLAR

Die Mission von ANYWHERE.SOLAR ist klar: Eine Welt zu schaffen, in der nachhaltige Energie nahtlos in die Lebensräume der Zukunft integriert ist. Martin Lublasser und Stephan Perrer, die beiden Gründer des Unternehmens, kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der PALFINGER AG, einem weltweit führenden Hersteller von hydraulischen Hebelösungen. Im Zuge einer Fahrgemeinschaft entstand die Idee, ihre Fähigkeiten für die Energiewende einzusetzen. Nach ihrem Ausstieg aus dem PALFINGER Konzern gründeten sie die ANYWHERE.SOLAR GmbH, die sich auf die Doppelnutzung bereits bewirtschafteter Flächen spezialisiert hat. „Parkplätze und Verkehrsinfrastrukturen bieten enormes Potenzial, um durch innovative Photovoltaik-Lösungen einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende zu leisten und verbrauchen keine zusätzlichen Flächen“, so Martin Lublasser.

Technologie trifft auf Design

Mit VOLTWINGS hat ANYWHERE.SOLAR ein vielseitiges Produktportfolio geschaffen, das die Vorteile von Serienproduktionen mit maßgeschneiderten Lösungen vereint. Die hohe Qualität und der effiziente Aufbauprozess sorgen dafür, dass diese Lösungen an jedem Standort realisiert werden können – und dabei optisch ebenso überzeugen. Auch die neueste Ergänzung, VOLTWINGS TRUCKS & BUSSES, zeigt eindrucksvoll, dass Solarenergie nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sein kann.

Über ANYWHERE.SOLAR

Die 2022 gegründete ANYWHERE.SOLAR GmbH mit Sitz in Salzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Photovoltaik-Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Das Unternehmen setzt auf die Doppelnutzung bereits bestehender Flächen und bietet flexible und ästhetisch ansprechende Lösungen für die moderne Energieversorgung. Mit ihrem VOLTWINGS-Portfolio verfolgt ANYWHERE.SOLAR das Ziel, Solarenergie „anywhere“ zugänglich zu machen und so einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende zu leisten. ANYWHERE.

