Schlank und grün in die Zukunft

Bewerbungsphase für den Lean & Green Award der T&O Group endet am 30. April

Zielorientierte Nachhaltigkeit – das Lean & Green-Konzept der T&O Group zeigt, dass effiziente Prozesse und Zukunftsfähigkeit Hand in Hand gehen. Die Prozessoptimierer küren seit 2012 Firmen, die sowohl umwelt- und energieschonende Maßnahmen als auch Lean-Management konkret umsetzen. Um sich kostenlos für den Auswahlprozess des Lean & Green Awards zu qualifizieren und eine unabhängige Standortbestimmung zu erhalten, bewerben sich Unternehmen mit mindestens 150 Mitarbeitern bis zum 30. April 2024.

Klimaneutralität als Anreiz

Veränderte Kundenanforderungen, steigende Energiekosten sowie Erwartungen von Mitarbeitern und Finanzgebern sorgen dafür, dass sich Unternehmen verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Die Herausforderung: Klimaneutralität realistisch in die eigenen Unternehmensprozesse einzuflechten. Effektive ökologische Maßnahmen erfordern breiten Wandel statt isolierte Einzelmaßnahmen. Unklare Messvorgaben, unspezifische Ziele und ungeklärte Verantwortlichkeiten erschweren den Unternehmensumbruch. Zusätzlich schrecken hohe erwartete Kosten und langfristige Investitionen vor umweltschonenden Veränderungen ab. Konzerne unterschätzen oft den nötigen internen Change. „Nur wer Verantwortlichen für Prozessverbesserungen die Energie- und Nachhaltigkeitskompetenz vermittelt, stößt den angestrebten Wandel im Unternehmen an“, erklärt Marek Borgstedt, Geschäftsführer der T&O Group. Daniel Reichert, Projektleiter der Initiative Lean & Green, ergänzt: „So integriert sich das Thema Nachhaltigkeit in die Unternehmensphilosophie ohne den Stempel einer oberflächlichen Marketingstrategie.“

Effiziente Nachhaltigkeit

T&O bringt Firmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Effizienz voran. Gemeinsam mit Auftraggebern entwickelt das Münchner Unternehmen individuelle Lösungen, die Ist-Zustand, Unternehmenshistorie und Mitarbeiter einbeziehen. Nach einer intensiven Unternehmensanalyse kommen sowohl Stärken als auch Schwächen des Betriebs zum Vorschein. Darauf aufbauend unterstützt T&O Bewerber, Green-Topics einzubinden oder weiter auszubauen.

Lean & Green Award

Lernen mit und von den Besten – das ist das Motto des Lean & Green Awards. Neben reiner Beratung bietet die T&O Group durch die Analyse Benchmark-Möglichkeiten für teilnehmende Unternehmen. Das Netzwerken mit Experten und Verantwortlichen erlaubt Einblicke in die Erfolgswege anderer Firmen. Stolz auf das bisher Geleistete? Auch in diesem Jahr messen sich Mittelständler in der Umsetzung von Lean & Green Strategien. Bewerber nutzen die Chance und reichen bis zum 30. April den ausgefüllten Fragebogen online ein. Damit partizipieren sie automatisch und kostenlos am Auswahlprozess. Von Mai bis Juni finden die Assessments und Interviews der nominierten Firmen statt, auf deren Basis die Jury bis Juli die Sieger der diesjährigen Auszeichnung kürt. In vergangenen Jahren nahmen bereits große Firmen wie Volkswagen, TE Connectivity und BSH Hausgeräte den Preis entgegen. Am 07. November findet der Prozess mit dem sogenannten „Lean & Green Summit“ ein Ende. Bei dieser Preisverleihung küren die Lean & Green-Experten die offiziellen Gewinner des Awards. Die Sieger geben anschließend Einblicke in ihren Unternehmenswandel und ihre Erfolgsgeschichte.

1989 in München gegründet, beschäftigt die T&O Group heute 85 Mitarbeitende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Verbindung von Technik, Organisation und Prozessen bildet die Grundlage des Teams um Geschäftsführer Marek Borgstedt. Ob produzierende Industrie, Logistik, öffentliche Verwaltung, ÖPNV oder Automobilindustrie – spezialisierte Beratungsteams unterstützen bei der zielorientierten Ausrichtung von Strategie, Supplychain, Produktion, Projekt- oder Prozessmanagement. Das in der T&O Group integrierte Consulting verfolgt nachhaltige Ziele und legt den Grundstein für die Realisierung effizienter und umweltschonender Prozesse. Wer mit T&O-Hilfe auf Lean & Green setzt, verkleinert den CO2-Fußabdruck messbar. Mehr Informationen auf www.togroup.company

Bildquelle: T&O Group