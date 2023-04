Schlosserei Goetz Reutlingen – Betzingen. Gemeinsam sind wir stark.

Weitere Kollegen im Schlosser Handwerk gesucht

Reutlingen. Wer wünscht sich nicht einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz im Handwerk, ansprechende Sozialleistungen und eine gute Zusammenarbeit im Team? Ein großes Augenmerk auf die Weiter- und Ausbildung ist der Geschäftsführung wichtig.

Schon früh hat sich die Schlosserei Götz auf die sich ändernde Situation beim Thema Fachkräfte eingestellt und mit neuen Führungsansätzen, passender Ausbildung und einem rechtzeitig geplanten Übergang in der Geschäftsführung geplant. Auch gibt es eine optimale Einarbeitung und klare Ansprechpartner für neue Mitarbeiter. Den Verantwortlichen ist es schon immer wichtig, dass alle Kollegen hinter dem Unternehmen stehen und legen nicht nur deshalb Wert auf einen freundlichen, respektvollen und konstruktiven Umgang.

Zahlreiche Sozialleistungen, von betrieblicher Altersvorsorge über Kindergartenzuschüsse bis hin zu bezahlten Weiterbildungen, sind schon lange Programm im Betzinger Metall-Handwerksunternehmen. Auch das sichere Arbeitsumfeld und eine attraktive Kunden- und Servicestruktur helfen, um interessant für Arbeitssuchende zu sein.

„Die Unterstützung und Begleitung der Mitarbeiter fange bereits bei den Auszubildenden an“, so Geschäftsführer Jan Gutbrod. Beispielsweise wird unser derzeitiger Auszubildender Philippe Crouzet durch gute Leistungen aktuell seine Ausbildung verkürzen können und wird auch übernommen. „Sehr engagiert und stark motiviert in seiner Weiterbildung ist er“, so der Geschäftsführer. Die verantwortliche Mitarbeit in anspruchsvollen Projekten ist fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung.

Und die Fachleute der Schlosserei Götz haben ihre hervorragenden Fähigkeiten und Kenntnisse bereits mehrfach auch bei privaten und öffentlichen Aufträgen unter Beweis gestellt. Zum Beispiel haben sie Projekte für die Diözese Rottenburg, das Daimler-Benz Museum in Stuttgart oder die Kreissparkasse in Metzingen erfolgreich abgeschlossen. Seit über 200 Jahren ist die Schlosserei Götz in Reutlingen ansässig. Durch die interessanten Haus-, Gebäude- und Industrieprojekte sind sie ein zukunftsträchtiger Arbeitgeber. Und ihr Wachstum gibt Ihnen recht. Derzeit sind weitere Stellenangebote als Schlosser und Metallbauer auf der Homepage ausgeschrieben. Nicht nur die gute Bezahlung und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten seien dabei attraktiv, ergänzte Jan Gutbrod.

Das Motto „Gemeinsam sind wir stark“ passt auf jeden Fall zu den weiteren Plänen des Schlosserei Teams.

Weitere Informationen: https://goetz-schlosserei.de/ueber-uns/stellenangebote/

Schlosserei Götz GmbH: Wir sind die Richtigen, wenn“s um Stahl, Edelstahl und Kombinationen mit Licht & Glas im Bau geht und bieten auch Pflege und Services an.

LKT Luft- Klimatechnik GmbH: Die LKT ist ein Unternehmen mit Erfahrung und Verstand und besteht bereits seit 1976.Unsere Stärke basiert auf unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung, sehr kompetenten und langjährigen Mitarbeitern in Beratung, Planung, Montage und Service von Luft- und Klimatechnik

Firmenkontakt

Schlosserei Götz GmbH

Diana Seiz-Haug

Markwiesenstraße 45

72770 Reutlingen

+49 (0)7121 – 95 80 02



http://www.goetz-schlosserei.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengäßle 9

72800 Eningen u. d. Achalm

07121-98 0 99-11



https://www.APROS-Consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.