Schutz vor Cyberangriffen durch Security Operation Center

Erweitertes SOC-Angebot von agilimo und Gravitate bietet Unternehmen mehr IT-Sicherheit

Elsenfeld/Nürnberg – Gravitate und agilimo Consulting erweitern ihre Kooperation mit hochperformanten Security-Angeboten, um Unternehmen eine effektive Überwachung ihrer IT-Systeme zu ermöglichen. Der konkrete Mehrwert liegt neben der Verhinderung von Cyberangriffen durch frühzeitige Erkennung und Reaktion vor allem in Kosteneinsparungen, sowie dem umfassenden Zugriff auf fortschrittliche Technologien. Modulare Angebote ermöglichen einen individuellen Zuschnitt der Leistungen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden. Mit neuesten SIEM- und OSINT-Technologien und einem breit aufgestellten Sicherheitsteam bietet ein Security Operations Center (SOC) den Unternehmenskunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Prävention gegen Cyberangriffe. Die technologische Grundlage für die Kooperation liefert die strategische Partnerschaft mit Würth-Phönix.

STUDIEN BELEGEN GROSSEN HANDLUNGSBEDARF BEI CYBERSECURITY

„Wir sehen auch in Deutschland ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein, das darauf zuruckzufuhren ist, dass die Entscheidungsträger nicht ausreichend uber die Bedeutung von IT-Sicherheit und die potenziellen Folgen eines erfolgreichen Angriffs informiert sind. Hier können wir mit modularen, leistungsstarken und flexiblen Service- und Kostenmodellen gezielt auf den Bedarf unserer Kunden eingehen“, so Claus Huber, Geschäftsfuhrer von Gravitate.

Aktuelle Studien von Gartner belegen, dass viele Unternehmen aus Kostengrunden oder aufgrund einer trugerischen Sicherheitseinschätzung SOC- und damit verbundene SIEM- und OSINT-Dienstleistungen nicht nutzen. Das ist riskant, denn die resultierenden Sicherheitslücken sind ideale Einstiegstore für Cyberangriffe. Auch das komplexe und unübersichtliche Marktangebot ist eine weitere Hürde für Entscheider, da Leistungen kaum transparent und bei den Kostenmodellen wenig attraktiv sind.

Hier bietet die Bündelung an Services und Expertise von Gravitate und agilimo eine zuverlässige und kosteneffiziente Alternative, die auf Wunsch 24-7 verfügbar ist. Neben dem gemeinsamen SOC-Team in Bozen und in Elsenfeld wird die direkte Betreuung der Kunden durch Gravitate und agilimo übernommen, bei der die beiden Partner ihre langjährige Erfahrung einbringen.

Gravitate sorgt für das hochperformante Monitoring und die Überwachung der IT-Systeme mit der bewährten Satayo Cyber Threat Intelligence von NetEye, um Bedrohungen schneller zu lokalisieren und angemessen darauf zu reagieren.

agilimo Consulting ergänzt mit seinem eigenen deutschen SOC den gemanagten Security-Full-Service inklusive Security Monitoring der Unternehmenssysteme.

OUTSOURCING VON SOCS FÜR WIRTSCHAFTLICHKEIT UND MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Ein weiteres Hindernis für die Umsetzung von nachhaltigen Security-Maßnahmen ist unbestritten der Mangel an Ressourcen in den Unternehmen. Insbesondere die Verfügbarkeit an Zeit und Personal stellt für Organisationen eine erhebliche Herausforderung dar, die es schwierig macht, ein SOC mit SIEM- oder OSINT-System intern zu implementieren und wirkungsvoll zu betreiben.

„Aus diesen Gründen ist die Auslagerung an externe Anbieter, die uber notwendige Ressourcen und Fachkenntnisse verfugen, eine effiziente Möglichkeit, um Security-Maßnahmen zuverlässig umzusetzen. Unser SOC bietet Kunden ein Höchstmaß an Vertrauen in Bezug auf ihre IT-Sicherheit. Dabei arbeiten wir auf Augenhöhe eng mit unseren Kunden zusammen und entwickeln individuelle Lösungen.“, erklärt Marcus Heinrich, Geschäftsfuhrer von agilimo Consulting das Vorgehen.

SIEM UND OSINT ALS KERNTECHNOLOGIEN

Durch die Kombination von SIEM- und OSINT-Technologie kann das SOC ein großes

Spektrum an Bedrohungen frühzeitig erkennen und bewerten. Darüber hinaus bietet es

eine breite Überwachung und Analyse von IT-Systemen, inklusive Threat Hunting

und Forensik. Die Nutzung neuester Technologien und eine ständige Überwachung

durch erfahrene Experten gibt Kunden die Sicherheit, dass das Unternehmen auf Cyberbedrohungen vorbereitet ist und die eigenen IT-Systeme stets geschutzt sind.

„Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit und die Möglichkeit, gemeinsam ein hochmodernes Security Operation Center betreiben zu zu können. Mit unsereren Technologien im Bereich NetEye SIEM powerd by Elastic und OSINT durch die Lösung Satayo werden wir auch weiterhin unsere Kräfte bündeln, um Unternehmen einen umfassenden Schutz gegen Cyberangriffe zu bieten“, so Georg Kostner, Business Unit Manager bei Würth Phoenix.

AUF EINEN BLICK – DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DES SOC FÜR UNTERNEHMEN

– Überwachung rund um die Uhr: Durch den 24×7-Betrieb werden Bedrohungen durchgehend überwacht

– Proaktiver Schutz: SIEM und OSINT helfen, Cyberangriffe zu verhindern, indem sie Bedrohungen fruhzeitig erkennen

– Kosteneinsparungen: Durch das Outsourcing des SOCs können Unternehmen Kosten sparen.

– Einfache Integration: Dank der NetEye SIEM-Lösung und SATAYO OSINT von Wurth Phoenix kann das SOC einfach in die IT-

Infrastruktur des Kunden integriert werden.

– Partnerschaft auf Augenhöhe: agilimo Consulting undGravitate arbeiten Hand in Hand mit dem Kunden für die

bestmögliche Sicherheitslösung

– Erfahrung bei IT-Sicherheitsprojekten: Wurth Phoenix unterstützt durch die Bereitstellung von Technologien wie

NetEye SIEM powered by Elastic und SATAYO bringt breite Erfahrung beim Betrieb und Integrationen von SOC

in die Umgebungen des Kunden mit

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von hochperformanten, skalierbaren Lösungen für flexibles und sicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer Mitarbeiter*innen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

+49 6022-65193-0



https://www.agilimo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.