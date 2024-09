Schutz vor den Cyber-Bedrohungen von morgen

Comforte AG führt quantenresistente Pseudonymisierung ein

Mit dem neuesten Release ihrer Data Security Plattform SecurDPS führt die comforte AG, Wiesbaden, mehrere Innovationen und Verbesserungen ein, die Datenschutz und Sicherheit weiter erhöhen. Dazu zählen verbesserte Überwachungs- und Audit-Funktionen sowie eine insgesamt erhöhte Leistungsfähigkeit der Plattform. Als wichtigste Neuerung wurde jedoch eine hochmoderne quantenresistente Konfiguration der comforte-Algorithmen für Pseudonymisierung und Tokenisierung hinzugefügt.

Cyberkriminellen Grundlage entziehen

SecurDPS basiert auf einer proprietären datenzentrischen Verschlüsselungslösung. Comforte zählt in diesem Bereich zu den globalen Marktführern, insbesondere in den Bereichen Payments, Banking & Finance sowie Retail. Diese datenzentrierte Verschlüsselung sorgt dafür, dass Daten von unbefugten Dritten nicht mehr entschlüsselt werden können. Cyberkriminellen ist damit die Grundlage für Lösegelderpressungen oder Verkäufe von sensiblen Daten über das Darknet entzogen. Für seine Sicherheitslösung wurde comforte in den letzten vier Jahren von Expertengremien kontinuierlich und mehrfach mit Excellence Awards ausgezeichnet. Zu den über 500 Kunden weltweit zählen etwa VISA, Mastercard, dazu rund 30 der weltgrößten Banken sowie renommierte Retailer.

Daten-zentrische Verschlüsselung mit Vorteilen

Datenzentrierte Sicherheitslösungen spielen eine immer größere Rolle. Solche Lösungen ermöglichen es, sensible Daten auch in der hybriden Cloud zu erkennen, diese automatisch und kontinuierlich gemäß den jeweiligen nationalen sowie globalen Richtlinien zu schützen, egal wo sie sich befinden und wohin sie fließen. Neben einem starken Datenschutz unterstützen diese Systeme auch, dass Daten weiterhin analysiert und genutzt werden können, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Sie ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Daten durch Dritte, um dadurch den Geschäftswert zu steigern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Rollenbasierte Zugriffskontrollen sorgen überdies für zusätzliche Sicherheit. Und Sie ermöglicht es, das volle Potenzial von KI zu nutzen, ohne die Datensicherheit und den Datenschutz zu gefährden.

Neuer Algorithmus für die Quantencomputing-Ära

Comforte geht nun mit dem neuen Algorithmus FAST (Format-preserving Addition Substitution Transformation) noch einen Schritt weiter. Er wurde entwickelt, um sensible Daten gegen die enormen Fähigkeiten von Quantencomputern zu schützen und so sicherzustellen, dass heute verschlüsselte Informationen auch gegen die Bedrohungen von morgen gesichert sind. Denn mit dem Voranschreiten des Quantencomputings stellen herkömmliche Verschlüsselungsmethoden ein erhebliches Risiko dar. Insbesondere bei Szenarien, in denen es um die Langlebigkeit von Daten geht, besteht das Risiko, dass Cyberkriminelle heute sensible Daten stehlen und sie in der Zukunft entschlüsseln könnten. Oftmals übertragen Unternehmen ihre Daten ungeschützt mit Hilfe einer Public Key Infrastructure (PKI), die durch das Quantencomputing erheblich gefährdet wird. Der Algorithmus ersetzt zwar nicht die PKI, ermöglicht es Organisationen aber, eine wichtige zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen, indem sie Daten in geschützter Form speichern, übertragen und nutzen können – selbst bei kleinen Domänengrößen, die in datenschutzrelevanten Datensätzen häufig vorkommen.

Erhöhte Sicherheit von Zahlungsverkehren verpflichtend

In die neue Version ist auch direktes Kundenfeedback eingeflossen. Sie enthält nun erweiterte Protokollierungsfunktionen, die mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Überwachung der Anwendung sowie der Datenverwaltung ermöglichen. Die Kompatibilität mit verschiedenen Protokollierungssystemen hilft den Nutzern überdies, die in der neuen Version des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definierten Protokollierungsanforderungen zu erfüllen und eine wesentlich bessere Kontrolle über ihre Daten zu erhalten.

PCI DSS ist ein Datensicherheitsstandard der Zahlungsverkehrsindustrie, der 2006 eingeführt wurde und sicherstellen soll, dass alle Unternehmen, die Kartendaten verarbeiten, speichern, übertragen oder deren Sicherheit beeinträchtigen, eine sichere Umgebung aufrechterhalten. Der Standard entwickelt sich stetig weiter, um dem Stand des E-Commerce und den zunehmend ausgeklügelten Cyber-Bedrohungen gerecht zu werden. Die neueste Version 4.0 ist seit April 2024 für die Branche verpflichtend.

Die comforte AG ist ein deutsches Technologie-Unternehmen, das international erfolgreich softwarebasierte Lösungen zum Schutz von Daten anbietet. U.a. sind 3 der Top-5-Kreditkartenunternehmen weltweit Kunden von comforte und gemessen an deren Marktanteil werden rund 60 % aller globalen Kreditkartenzahlungen durch comforte-Lösungen geschützt. Diese Lösungen sind in allen Branchen einsetzbar. Zu den wichtigsten Kunden der Wiesbadener Spezialisten zählen Finanzdienstleister, Versicherungen, Retailer sowie Gesundheitsunternehmen. Rund 30 der weltweit größten Banken und 3 der weltweit größten Retailer gehören zu den insgesamt rund 500 Kunden. comforte erzielt rund zwei Drittel seiner Umsätze in den USA. Dort sichert die comforte AG insbesondere die Daten von IBM, Visa und Mastercard.

Kontakt

comforte AG

Thomas Stoesser

Abraham-Lincoln-Straße 22

65189 Wiesbaden

0171 7547170



https://www.comforte.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.