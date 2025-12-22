Schweigepflicht für die Gefühle

Welche Neujahrsvorsätze wirklich die erfüllte Partnerschaft bescheren

Die einen schließen zum Jahresbeginn ein Abo fürs Fitnessstudio ab, die anderen überarbeiten die Bucket List ihrer Reiseziele. Und dann sind da noch die vielen Singles, die sich vornehmen, im neuen Jahr endlich die Liebe fürs Leben zu finden. Für Margret Marincolo ist das der falsche Ansatz: „Sich zu verlieben, heißt noch lange nicht, nächstes Weihnachten zu zweit zu sein“, so die Dating-Expertin, die vor allem Frauen auf Partnersuche coacht.

Viel sinnvoller als nur auf die Gefühle zu achten, sei es, an sich selbst zu arbeiten, sein Profil zu schärfen, seine Wünsche klar zu kommunizieren. Klingt irgendwie nach Persönlichkeitsentwicklung oder Business? Ja, und das nicht von ungefähr. Für Marincolo steht Klarheit über sich selbst an erster Stelle – egal, ob eine Frau einen neuen Job oder einen neuen Mann will. Doch während dem in puncto Beruf wohl so gut wie jede zustimmen würde, sehe das beim Dating anders aus: „Da wird häufig der Kopf ausgeschaltet und so manche ist schon froh, wenn überhaupt jemand mit ihr chattet.“

Dieses Kleinmachen sollte schleunigst beenden, wer eine Partnerschaft auf Augenhöhe anstrebt. Marincolo erinnert an die Jobsuche, zu der sie in ihrem Buch „Werde Dating-Master“ immer wieder Parallelen zieht. Am Arbeitsplatz wissen Frauen heute meist, was sie können und zu bieten haben – und was sie wollen und nicht wollen. In der Liebe oder bei dem, was viele dafür halten, sei das oft anders. „Da ist so manche immer noch wie eine Bittstellerin unterwegs, lässt sich hinhalten, fiebert der nächsten Nachricht des aktuellen Favoriten auf dem Dating-Porta entgegen.“ Schluss damit, lautet Marincolos Vorgabe an die Frauen, die sie coacht. Schließlich habe keine von ihnen so ein Verhalten nötig.

Was also tun, damit das neue Jahr nicht dieselben Enttäuschungen wie das alte bringt? Dafür hat Marincolo sieben Tipps parat:

1.Klarheit über die eigenen Bedürfnisse gewinnen.

2.Diese Bedürfnisse und damit die Vorstellung der gewünschten Partnerschaft unmissverständlich kommunizieren.

3.Unbedingt auf Red Flags und Red Quotes achten, sprich auf ein Verhalten oder Worte, die zeigen, dass das Gegenüber es nicht ernst meint.

4.Den Gefühlen anfangs Schweigepflicht verordnen und stattdessen den Verstand sprechen lassen.

5.Sich Zeit lassen und sich nicht selbst unter Druck setzen.

6.Effizient daten, was heißt: Verabredung mit mehreren potenziellen Partnern – schließlich bewirbt man sich auch bei mehreren Unternehmen.

7.Die eigene Person zur Priorität machen und nie einem bestimmten Menschen hinterherjagen.

Wer diese Tipps beherzigt, sei auf dem besten Weg, seine Partnersuche erfolgreich beenden zu können, so Marincolos Erfahrung. Denn: „Wer weiß, was er wert ist und was er genau will, der zieht Menschen an, die ebenfalls ein gesundes Selbstbewusstsein besitzen und darüber reflektiert haben, wo ihr Reise hingehen soll.“ Und das heißt, nächstes Weihnachten nicht mehr über neue Strategien nachdenken zu müssen, sondern stattdessen das Leben zu zweit genießen zu können.

Margret Marincolo ist Bestsellerautorin und Coach. Sie hat in den letzten zehn Jahren in ihrem eigenen Unternehmen mit über 25.0000 Menschen zusammengearbeitet. Ihr zentrales Thema lautet: Wie komme ich vom Langzeitliebeskummer in eine erfüllte Partnerschaft? Aktuell betreut und begleitet Marincolo mehr als 300 Schülerinnen über ihre zwei Online-Jahresprogramme. Sie führt von der Theorie in die Praxis und sie will handfeste Erfolge sehen: Menschen, die beim Dating ihren Partner fürs Leben finden.

Firmenkontakt

Mission Love GmbH

Margret Marincolo

Araschgerstrasse 42

7000 Chur

0041 44 380 00 44



http://www.margret-marincolo.com

Pressekontakt

Fröhlich PR GmbH

Siynet Spangenberg

Alexanderstraße 14

95445 Bayreuth

0049 176 51462924



http://www.froehlich-pr.de

Bildquelle: Dominik Pfau