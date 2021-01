SEO Agentur setzt Rechtsanwälte ins Scheinwerferlicht

Wie eine SEO Agentur Rechtsanwälte online im gewünschten Einzugsbereich sichtbar macht

Eine kompetente SEO Agentur macht den Rechtsanwalt regional im Netz sichtbar. Auch in Zeiten der Digitalisierung erbringt ein Rechtsanwalt Beratungsleistungen, die einen intensiven regionalen Bezug haben. Selbst wenn Kontaktaufnahme und Beratung heute auch telefonisch und über das Internet erfolgen können, schauen Rechtsuchende meist im Internet nach einem Rechtsanwalt in ihrer Nähe. Sind Rechtsanwälte hier nicht regional im Netz sichtbar, können sie sich kaum auf Dauer gegen Wettbewerber durchsetzen. Nur wer bei regionalen Suchen von den Suchmaschinen an den ersten Stellen gelistet erscheint, wird seinen Mandantenzulauf aus der Region steigern können. Eine moderne SEO Agentur sorgt mit genau abgestimmten Maßnahmen dafür, dass ein Rechtsanwalt regional in den Fokus rückt.

Was moderne SEO für einen Rechtsanwalt bedeutet

Local SEO ist das Stichwort, das für die regionale Sichtbarkeit einer Rechtsanwaltspraxis in einer bestimmten Region sorgt. Mit einer Kombination aus aufeinander abgestimmten technischen und inhaltlichen Maßnahmen bringt eine kompetente SEO Agentur den Rechtsanwalt bei lokalen Suchen ganz nach oben auf die erste Seite der organischen Suchergebnisse von Google. Dabei spielt unter anderem hochwertiger Content eine große Rolle. Die modernen Suchmaschinen sind technisch ausgereift genug, guten von schlechtem Inhalt unterscheiden zu können. Hochwertiger Content besteht dabei vor allem aus ansprechenden Texten, die zur Zielgruppe passen. Gerade für Rechtsanwälte besteht hier die Chance, ihre Kompetenz durch hochwertige und informative Beiträge schon im Netz unter Beweis zu stellen. Findet den Nutzer bei einer bestimmten Suche ansprechende Informationen auf einer Rechtsanwaltsseite, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er die Dienste des Rechtsanwalts in Anspruch nehmen wird. Das gilt umso mehr, wenn er lokal sucht. Bei lokalen Suchen kommt es viel häufiger als bei allgemeinen Recherchen im Internet dazu, dass auf eine Suche zeitnah eine zielgerichtete Aktivität des Nutzers folgt. Er nimmt dann beispielsweise Kontakt zu einem Rechtsanwaltsbüro auf.

Die SEO Agentur – nicht nur Keywords und Technik

Die Arbeit einer SEO Agentur wird häufig auf einige technische Maßnahmen und die Kombination bestimmter Keywords reduziert. Moderne SEO ist mehr. Es geht um eine für den einzelnen Rechtsanwalt abgestimmte Strategie, die ihm regional nachhaltig Sichtbarkeit verschafft und ihn in der Folge insgesamt im Netz auch überregional immer bekannter macht. Ein Rechtsanwalt hat heute viele Wettbewerber. Die Arbeit mit einer professionellen SEO Agentur und vor allem die regionale Sichtbarkeit sind deshalb für ihn unverzichtbar.

