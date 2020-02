Service Pack 1 für MindManager 2020 verfügbar

Verbesserungen bei der Formatierung, den Ansichten und dem Excel Data Mapper

Alzenau, 20. Februar 2020 – Das erste Service Pack für MindManager® 2020 für Windows steht jetzt zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Die Neuerungen von MindManager 20.1 sind zum einen eine verbesserte Objektunterstützung, einschließlich erweiterter Text-, Formatierungs- und Ausrichtungsfunktionen. Zum anderen wurden die verschiedenen Ansichten bzw. Darstellungsformen noch einmal angepasst, um die Klarheit und Aussagekraft der verschiedenen Diagrammtypen weiter zu maximieren.

Die Leistung des Excel Data Mappers wurde ebenfalls verbessert und mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglichen, die Art und Weise, wie die Daten strukturiert und angezeigt werden, anzupassen. Darüber hinaus verfügt MindManager 2020 jetzt über neue Aufgabenattribute innerhalb von Formeln. Dadurch wird sichergestellt, dass das Ressourcenmanagement noch effektiver genutzt werden kann.

Das neue In-App Learning Center von MindManager bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die neuen Benutzern einen schnellen Einstieg ermöglichen und erfahrenen Benutzern fortgeschrittene Funktionen vorstellen. So sind beispielsweise Tutorials zu den Themen Brainstorming, Flussdiagrammerstellung, Projektmanagement und Map-Sharing, optimale Nutzung von MindManager und mehr verfügbar.

Das neuste Update der Software steht Kunden ab sofort im Download-Archiv zur Verfügung. Interessenten steht die neuste Version auf der MindManager Webseite zum kostenlosen Testen zur Verfügung: www.mindmanager.com/de

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Die Produkte von Corel ermöglichen es weltweit Millionen von Wissensarbeitern, schneller ausgezeichnete Arbeit zu leisten. Wir bieten einige der international bekanntesten Softwaremarken an und befähigen sowohl Einzelne als auch Teams, Neues zu schaffen, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Resultate zu erzielen. Unser Erfolg beruht auf unserer Entschlossenheit, eine breite Palette innovativer Anwendungen wie CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® anzubieten, die die Benutzer inspirieren und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen über Corel finden Sie unter www.corel.com

© 2020 Corel Corporation. Corel, das Corel Logo, das Corel Ballon Logo, MindManager, das MindManager Logo, Mindjet, CorelDRAW und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. ClearSlide ist eine eingetragene Marke von ClearSlide Inc. in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

