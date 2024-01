SheerID mit positivem Momentum in Europa

EMEA-Umsatzwachstum liegt bei 273%, Gewinn von zahlreichen Neukunden, neue Partnerschaften und mehrere Branchen-Auszeichnungen

SheerID, der weltweit führende Anbieter von Identitätsüberprüfungen für den Handel, freut sich über ein rekordverdächtiges Umsatzwachstum von 273%, die Gewinnung mehrerer Neukunden, neue Partnerschaften und mehrere Auszeichnungen.

„2023 war ein hervorragendes Jahr für SheerID. Das ist aber nur der Anfang“, sagt Francois Rychlewski, VP Sales, EMEA, SheerID. „Im Jahr 2024 werden wir unsere Anstrengungen verdoppeln. Wir haben jüngst angefangen, Branchen wie Mode, Lebensmittel und Fluggesellschaften zu bedienen. Im neuen Jahr planen wir, zahlreiche weitere Sektoren in unser Portfolio aufzunehmen.“

Höhepunkte: Neukunden

Im Jahr 2023 gewann SheerID namhafte Neukunden wie Frasers Group und Lufthansa.

Frasers Group: Im Oktober begann die Frasers Group – Die Dachgesellschaft von Marken wie Sports Direct, House of Fraser, Flannels, GAME, Jack Wills, Sofa.com, Evans Cycles, USC und Everlast – SheerID für ihre Studentenkampagne zu nutzen.

„Wir freuen uns, mit SheerID zusammenzuarbeiten, um exklusive Studenten-Angebote zu liefern“, sagt Ross Pepper – Head of Performance Marketing bei der Frasers Group. „Studenten arbeiten hart an ihrer Ausbildung und daran, sich eine Zukunft aufzubauen. Wir wollen eine finanzielle Erleichterung schaffen und gleichzeitig unsere Kundenbasis erweitern. Die Zusammenarbeit mit SheerID war sehr erfolgreich und wir freuen uns auf das weitere Wachstum im Studentensektor.“

Lufthansa: Im Juni 2023 hat die Deutsche Fluggesellschaft ebenfalls mit SheerID an einer Studentenkampagne gearbeitet, die das Wachstum der Zielgruppe Student zum Ziel hatte.

„Im Moment konzentrieren wir uns speziell auf den Kundenkreis Student“, sagt Matthew Donaldson, Digital Sales Manager, Asia Pacific, von Lufthansa. „SheerID hat uns geholfen, Angebote zu erstellen, die Studenten gerne mit ihren Kommilitonen teilen. Wir können dank SheerID unseren Marktanteil bei Studenten vergrößern und gleichzeitig sicherstellen, dass nur diese Zielgruppe unsere Angebote einlöst.“

Partnerschaften: MACH Alliance

Im Mai wurde SheerID offiziell Mitglied der MACH Alliance, einer internationalen, gemeinnützigen Branchenorganisation, die sich für offene, branchenführende Technologie-Ökosysteme einsetzt. SheerID wurde in die MACH Alliance aufgenommen, weil seine Plattform agil, einfach zu integrieren und zu aktualisieren ist.

Auszeichnungen

SheerID hat im Jahr 2023 Preise gewonnen und es in mehrere Shortlists geschafft:

– Silber Award bei den Ecommerce Awards London 2023 in der Kategorie Best Use of Personalisation

– Gewinner des Convrt Award für Innovation im Einzelhandel in der Kategorie Customer Experience Initiative für die – Zusammenarbeit mit dem Kunden ASICS.

– Shortlist für die Ecommerce Awards London 2023 in der Kategorie Best Crossborder Campaign.

– Shortlist für die UK Ecommerce Awards 2023 in der Kategorie Ecommerce Software oder Extension of the Year.

– Shortlist für den EU Ecommerce Award 2023 in der Kategorie Ecommerce Software or Extension of the Year für die Arbeit mit dem Kunden Back Market.

Über SheerID

SheerID ist der Marktführer im Bereich Identitätsüberprüfung. Unternehmen nutzen die Plattform, um Verbraucherstämme zu akquirieren, z. B. Militärangehörige, Studierende, medizinisches Personal und mehr und diesen zugangsbeschränkte, personalisierte Angebote zu unterbreiten. Die digitale Verifizierung von 2,5 Milliarden Kunden findet mit Hilfe von mehr als 20.000 maßgeblichen Datenquellen statt. SheerID gibt Einblicke in weltweit führende Marken, aber teilt oder verkauft niemals Kundendaten. Führende Unternehmen wie Amazon, ASOS, Back Market, Helly Hansen und Spotify verlassen sich auf SheerID als Identitätsmarketing-Plattform.

SheerID wurde 2011 gegründet; zu den Unterstützern zählen Fortson VC, Brighton Park Capital, Centana Growth Partners, Voyager Capital, und CVC Growth Partners SheerID ist ISO zertifiziert und Mitglied der Mach Alliance. Mehr Informationen unter SheerID oder X (formerly Twitter), LinkedIn, Facebook, und TikTok.

