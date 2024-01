Mit Dekoration und frischen Farben gegen den Winterblues

Hol Dir den Frühling ins Haus und dekoriere um

In den kurzen und dunklen Tagen im Winter fällt es schwer, nicht in schlechte Stimmung und Melancholie zu verfallen. Der Körper ist müde und energielos. Da hilft es, viel in die Natur hinaus zu gehen und sich zu bewegen. Der Gang in den Garten oder Park zeigt: Die ersten Frühblüher strecken ihre Köpfe in die Luft. Das erzeugt Optimismus, das es wieder aufwärts geht.

Aber auch in den Wohnräumen und auf Terrasse und Balkon lässt sich die Umgebung verändern, um eine gute Stimmung zu zaubern. Frische Farben vertreiben die Traurigkeit und machen gute Laune und Lust auf Frühling und Sommer.

Ein Blick in den Küchenschrank zeigt: Dort stehen noch die Tassen mit den Weihnachts- und Wintermotiven. Die sollten schnell ausgetauscht werden. Am Morgen aus einer Tasse mit Blumenmotiv zu trinken oder aus einer Tasse mit einer hellen und freundlichen Farbe verändert den Start in den Tag. Und jetzt noch schnell das Wintergeschirr in den hintersten Schrankwinkel wegräumen für nächstes Jahr …, geschafft. Ein leckerer Tee mit belebenden Gewürzen verbessert die Laune oder eine Tasse Kaffee macht munter. Genieße den Moment und gönne dir eine Pause.

Weiterhin gehört der Gang in die Gärtnerei zum Ritual dazu und schon findet sich auf dem Tisch ein Strauß Narzissen oder Tulpen oder eine hübsche Einpflanzung mit anderen Frühblühern. Diese sind zum Glück jetzt erhältlich. Sie erfreuen den Betrachter und verhelfen zu schönen Momenten. Freesien bringen den Frühlingsduft ins Haus und sind wundervoll zum Dekorieren geeignet. Arrangiert werden sie in einer hübschen Vase in einer freundlichen Farbe.

Kreative Ideen zum Dekorieren und Einrichten für drinnen und draußen sind heute gefragt. Wie wäre es mit Blumen in anderen Wohnbereichen? Die Primeln und Narzissen können noch nicht auf die Terrasse oder den Balkon, dafür ist es im Januar und Februar zu kalt. Den kühlen Eingangsbereich der Wohnung kann man sehr wohl damit dekorieren. Diese Frühblüher begrüßen dann im Flur jeden Gast. Man selbst wird beim Eintreten von Blumen empfangen. Das hilft, wenn man heimkommt und es nach der Arbeit draußen dunkel ist.

In der Palette der Dekorationsartikel findet man für diese Jahreszeit Pflanztöpfe mit aufgedruckten Frühlings- oder Sommermotiven. Selbst die Kerzendekoration lässt sich frühlingshafter gestalten. Eine große hellgrüne Kerze setzt einen Farbpunkt auf dem Tisch.

Auf Terrasse und Balkon können verschiedene Dekorationsobjekte aufgestellt werden und mit Lichtern bestückte helle Laternen. Im Haus bewirken helle Heimtextilien eine effektvolle Veränderung und bringen Leichtigkeit in die Wohnräume. Wie wäre es, die dunkelbraune Wohndecke gegen ein rosafarbenes Plaid mit weißen Fransen auszutauschen? Tischläufer mit bunten Blumen und Schmetterlingen und helle Dekokissen verändern das Wohngefühl. Zarte Tischdecken aus Plauener Spitze mit weißer Blumenstickerei zaubern eine elegante Atmosphäre und sind besonders luxuriös.

Bis zu den Osterfeiertagen sind es noch wenige Wochen. Die Auswahl passender Dekoration ist groß. Osterkränze verschönern die Türen, Osterhasen in allen Größen und Schalen in Eiform schmücken Regale und Fensterbänke. Selbst für draußen gibt es Osterhasen aus Metall und Hühner und Küken aus Gusseisen. Jedes Jahr sind Dekofiguren in anderen Farben modern. Weiße und silberne Figuren sind zeitlos und kommen immer wieder zum Einsatz. Und falls an Dekoration noch etwas fehlt, schau doch einmal in unseren Onlineshop vorbei. Dort findest Du bestimmt das eine oder andere Teil 🙂

Wenn gar nichts hilft, gönne Dir eine Wellnessanwendung, einen Saunagang und schöne Kosmetik.

Haben wir Deine Kreativität geweckt und die Lust auf den Frühling? Versuche es selbst – mit frischen Farben, schönen Dekorationsobjekten, Geschirr und Heimtextilien. So entsteht neue Lebensfreude und ein besseres Wohngefühl.

Herzliche Grüßen von den CallunaCasa Dekoteam – unser neuer Shop heißt calluna24.de

Calluna24.de – der neue Onlineshop von CallunaCasa

