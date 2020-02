Shopware Checkliste: Der Livegang – Horror oder alles eine Frage der Organisation?

Wir sagen check deine Checkliste! Anfang des Jahres ist die Agentur mitho® mit der ersten interaktiven Shopware Checkliste für den Livegang on Air gegangen. Kostenlos und ohne Anmeldung.

Kurz vor der Zielgeraden – haben wir wirklich an alles gedacht?

Eine Frage die sich nur die Wenigsten mit „ja“ beantworten können. Monatelang an dem Online-Shop geschraubt, jetzt wird es hektisch. Fehler passieren. Nur leider fällt es dem User am Ende immer zuerst auf. Organisation hilft, aber jemand muss die richtigen Fragen stellen. Da kommen wir ins Spiel.

Die Agentur mitho® arbeitet seit Jahren im Bereich E-Commerce. Der Fokus liegt dabei auf der ganzheitlichen Umsetzung kompletter Shoplösungen, sowie der Entwicklung individueller Software für Online-Shops.

Wie funktioniert das Ganze?

In 38 konkreten Fragen, bringen wir auf den Punkt was wichtig ist. Ihr versteht auch kein Fachchinesisch? Kein Problem! Kurze Beschreibungen helfen Dir in das Thema – ohne technisches Blabla. Abhaken und weiter. Ein Progress-Status zeigt Dir an, wieviel du bereits geschafft hast. Die Checkliste kann jederzeit wieder aufgerufen werden. Alle Daten werden sicher und ausschließlich in Deinem Browser gespeichert. Bei uns geht nichts verloren.

Hört sich hilfreich an? Finden wir auch. Einfach mal austesten:

Shopware Checkliste

Die Kreativ- und Ideenschmiede mitho® ist seit über zehn Jahren erfolgreich in der Welt des E-Commerce zuhause – mit all seinen Schnittmengen & Schnittstellen. Neben der Kreation & Realisierung kompletter Shoplösungen (Plugins, Templates, API) liegt der Fokus auf dem Mobile Bereich (QR-Shopping, Responsive/HTML5, WebApps) und der Individualprogrammierung. Spezialisiert ist mitho® auf die Shopsysteme Shopware und Magento. Mit seiner Marke QRnext setzt mitho® auf den Mobile Commerce.

