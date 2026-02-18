Sichere Chemielogistik: Moderne Messtechnik setzt neue Standards

Der sichere Umgang mit Gefahrstoffen, eine lückenlose Überwachung von Lager- und Umschlagprozessen sowie steigende Anforderungen an Umwelt- und Gewässerschutz stellen Betreiber von chemischen Anlagen vor komplexe technische und organisatorische Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck, Prozesse effizienter zu gestalten und Emissionen zu reduzieren.

Moderne Messtechnik spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung sicherheitskritischer Zustände, unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und schafft Transparenz in hochsensiblen Infrastrukturen wie Chemikalientanklagern.

Wie sich diese Anforderungen in der Praxis umsetzen lassen, zeigt ein Chemikalientanklager, errichtet von der Göhler GmbH & Co. KG. Das Chemikalientanklager verfügt über rund zwei Millionen Liter Kapazität. Eine integrierte Automationslösung inklusive Mischkessel und bodengleicher Fahrzeugwaage sorgt für optimierte Prozesse, reduzierte innerbetriebliche Transporte und damit für eine spürbare Senkung der Emissionen. Ein zentrales Auswertesystem hilft zusätzlich dabei, WHG-Prüfungen sicher zu gestalten.

Mehr dazu im Blogbeitrag von Göhler: https://goehler.de/blog/sichere-chemielogistik-moderne-messtechnik/

Seit über 75 Jahren steht die Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbindet Göhler Tradition mit Innovation und bietet ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle technische Herausforderungen.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und achten Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal vernetzt und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen mit hochwertigen technischen Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb nach WHG und SCC sowie ISO 9001 und ISO 14001 garantiert Göhler höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Erfahrung, Know-how und ein hoher Qualitätsanspruch stehen für Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

