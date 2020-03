Sichler Haushaltsgeräte Elektrische Ölpresse EHP-350

Reine, gesunde, frisch gepresste Öle genießen

– Gesundes natürliches Öl einfach selbst pressen

– Für alle Öl-Samen und -Nüsse geeignet

– Komfortabel und sicher zu bedienen

– Flüsterleise im Betrieb: kaum hörbar

– Kompaktes, modernes Design

– Einfache Reinigung

Die Öle einfach selbst machen: Jetzt genießt man reine, frisch gepresste Öle in ihrer ganzen Vielfalt – mit der eigenen Ölpresse von Sichler Haushaltsgeräte!

Für eine gesunde Ernährung: Ungesättigte Fettsäuren machen gute Speise-Öle so wertvoll. Jetzt presst man bei Bedarf einfach selbst – und spart dabei bares Geld!

Wissen, was drin ist: Keine Sorge vor unerwünschten Zusatzstoffen! Bei dem selbstgemachten Öl weiß man ganz genau, dass nur natürliche Zutaten enthalten sind.

Ideal für internationale Rezepte: Die besonderen Geschmacksstoffe der Öle geben Salaten, Marinaden und anderen Gerichten eine besondere Note. Ist ein bestimmtes Öl nicht vorrätig? Kein Problem! Mit der Öl-Presse stellt man im Handumdrehen die benötigte Menge her.

Komfortable und sichere Bedienung: Die Öl-Maschine startet nach 1 Minute Vorheizen automatisch. Wird der Deckel geöffnet, stoppt sie von selbst. Durch den transparenten Ölauffang-Behälter hat man die Ölmenge immer im Blick.

– DIY-Öl-Maschine EHP-350

– Gesundes natürliches Öl einfach selbst pressen

– Für alle Öl-Samen und -Nüsse geeignet: Sonnenblumenkerne, Pistazienkerne, Pinienkerne, Erdnüsse, – Haselnüsse, Mandeln, Sesam, Raps u.v.m.

– Komfortabel und sicher zu bedienen: automatischer Start nach 1 Min. im Vorheiz-Modus, automatischer – Stopp bei Öffnen des Deckels, Temperatur-Kontrolle

– 500 ml Öl in nur 15 Minuten

– Automatisches Aussieben der Rückstände

– Kompaktes, modernes Design

– 3 Bedien-Knöpfe: Ein/Aus, Start/Pause, Rückwärtslauf

– Zubehörteile: Trichter mit Deckel, Ölauffang-Behälter, Auffang-Behälter für Rückstände, Sieb, Reinigungs– Bürste, Hitzeschutz-Handschuh

– Motorleistung: 125 W, Leistungsaufnahme: 500 W

– Stromversorgung: 230 V

– Maße: 18 x 35 x 30 cm, Gewicht: ca. 5 kg

– Elektrische Ölpresse inklusive Zubehör, Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 189,95 EUR

Bestell-Nr. NX-7422-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7422-3001.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.