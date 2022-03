simvalley communications 4G-Tischtelefon TTF-405

Dank Hotspot-Funktion über das Tisch-Telefon bequem im Internet surfen

Das Tisch-Telefon mit dem Komfort eines Handys: Ganz ohne Festnetz-Anschluss telefoniert man direkt über das Handy-Netz – mit bester Sprachqualität dank Voice over LTE. Mit dem 4G-Tischtelefon mit Hotspot von simvalley communications kann man auch SMS schreiben wie mit einem Handy. So genießt man die Vorteile beider Systeme!

Clevere Hotspot-Funktion: Einfach den PC und Mobilgeräte mit dem WLAN des Telefons verbinden und mit 4G/LTE im Internet surfen! Man benötigt dazu lediglich eine internetfähige-SIM-Karte – schon legt man los! Das Multifunktions-Telefon ist der ideale Router auch für Ferienwohnung, Wochenend-Appartement & Co.

Im Notfall abgesichert: Mit nur einem Druck auf die große SOS-Taste ruft das Tisch-Telefon bis zu 5 hinterlegte Notfallnummern an – bis jemand erreicht wird. Ideal für ältere und hilfsbedürftige Personen.

Der Lieblings-Radiosender ist schon dabei: Dank integriertem FM-Radio genießt man seine liebsten Hits, informative Radiobeiträge und Nachrichten direkt am Telefon. So spart man sich ein zusätzliches Radiogerät und schafft Platz auf Schreibtisch, Regal & Co.

Dank leistungsstarkem, austauschbaren Akku telefoniert man überall auch ohne Steckdose. Das 4G-Tischtelefon ist so ideal für Messestände, in Ferienwohnungen, im Wohnmobil u.v.m. Man profitiert von bis zu 48 Stunden Stand-by und 2,5 Stunden Gesprächszeit!

Vertrags- und SIM-Lock-frei: Man hat die freie Wahl und kann einfach seine Wunsch-SIM-Karte einsetzen. Dank Quadband-Empfang ist man mit dem Telefon weltweit erreichbar.

– Komfortabel wie ein Tischtelefon, unabhängig wie ein Handy

– Große Antenne mit Kippgelenk: hervorragende Empfangsleistung

– Vertrags- und SIM-Lock-frei: startklar für jede Mini-SIM-Karte

– Beste Sprachqualität dank Voice over LTE: telefonieren über den Mobilfunkstandard 4G/LTE

– Hotspot-Funktion: PC und Mobilgeräte mit dem WLAN des Telefons verbinden und per 4G/LTE im Internet surfen (man benötigt eine Internet-fähige SIM-Karte)

– Garantruf® Easy für SOS-Funktion: bis zu 5 persönliche Notfall-Nummern für SMS, mit Rückrufkontrolle und automatische Rufannahme mit Freisprechen

– Integriertes FM-Radio: den Lieblings-Radiosender direkt am Telefon genießen

– LCD-Display mit 6 cm (2,4″) Diagonale

– Weltweit erreichbar: Quadband-Empfang (GSM 850/900/1800/1900 MHz)

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Angenehm große Bedienelemente

– Verschiedene Töne für Alarm, Anruf und SMS möglich

– Komfort-Extras: SMS, 500 Telefonbuch-Einträge, Zeit- und Datumsanzeige, Freisprech- und Weck-Funktion, Wahlwiederholung, einstellbare Lautstärke für Hörer und Freisprecher, Wecker

– Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 1.000 mAh für 2,5 Std. Telefonie oder 48 Std. Stand-by oder über USB (Netzteil enthalten)

– Maße: 21 x 17 x 7 cm, Gewicht: 600 g

– 4G-Tisch-Telefon TTF-405 inklusive Akku, USB-Stromkabel, USB-Netzteil und deutscher Anleitung

