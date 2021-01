Size egal: Tanja Marfo & Caro Matzko über Gewicht & Selbstbewusstsein

“Wer sich selbst liebt, hat immer Idealgewicht.”

Zu groß, zu dick, zu laut, zu alles … Tanja Marfo (Veranstalterin der Plus Size Fashion Days bzw. Diversity Fashion Days) war – wie sie selbst von sich sagt – immer “zu viel”. Caro Matzko dagegen hat sich in ihrer Jugend beinahe zu Tode gehungert. Zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können, erzählen im Buch ” Size egal – Dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein” vom lebenslänglichen Kampf mit ihrem Gewicht und ihrem Selbstbild.

Sich den gängigen Schönheitsidealen zu widersetzen und die eigene Attraktivität zu erkennen, das fällt vielen Menschen schwer. Dabei ist die eigentliche Problemzone oftmals nicht das Gewicht, sondern das Gedankenkarussell im Kopf. In ihrem Buch “Size egal” beschreiben Tanja und Caro mit sehr persönlichen Geschichten ihren individuellen Weg zu ihrem mentalen Idealgewicht und damit zu ihrem ganz persönlichen Gleichgewicht.

Zwei unterschiedliche Frauen, dasselbe Problem

Kennengelernt haben sich Caro Matzko und Tanja Marfo bei Dreharbeiten für den TV-Sender arte. Caro war als Moderatorin dabei, Tanja als Maskenbildnerin. Trotz ihrer verschiedenen Aufgaben während der Dreharbeiten und trotz ihres unterschiedlichen Erscheinungsbildes merkten die beiden schnell, dass sie ähnlich ticken, dass sie sich beide Gedanken und Sorgen um ihre Außenwirkung und ihr Körpergewicht machen. Die Angst, niemals zu genügen, prägte schon ihre Kindheit.

Caro Matzko moderiert Wissenschaftssendungen in der ARD und Arte. Sie ist Co-Moderatorin bei “Hannes Ringlstetter”, einer Sendung im Bayerischen Rundfunk. Tanja Marfo ist Initiatorin der Plus Size Fashion Days (jetzt Diversity Fashion Days) sowie Influencerin in den Sozialen Medien und hat einen Blog. Sie engagiert sich für Body Positivity, macht sich stark gegen Stereotype und Vorurteile gegenüber Übergewichtigen.

Hier geht es zum Gewinnspiel und zu mehr Infos zum Buch “Size egal” von Tanja Marfo und Caro Matzko.

Bildquelle: Nadine Schachinger | Erschienen bei Lübbe Life