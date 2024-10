So bist Du im Trend & bewahrst Dir Deinen individuellen Style

Modetrends kommen und gehen schneller als die Jahreszeiten. Da ist es eine wahre Kunst, im Trend zu sein und gleichzeitig seine Individualität zu bewahren. Während manche darauf schwören, den neuesten Hype um jeden Preis mitzumachen, wissen andere, dass echter Stil erst dann entsteht, wenn Trends gekonnt mit der eigenen Persönlichkeit verbunden werden. Schon Coco Chanel sagte: „Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Nur wer sich treu bleibt, kann wirklich aus der Masse herausstechen.

Damit du im Mode-Dschungel nicht den Überblick verlierst, verrate ich dir Tipps und Tricks, wie du aktuelle Modetrends aufgreifen und dabei einzigartig bleiben kannst. Denn die Modewelt ist voll von spannenden Ideen und Inspirationen, doch nicht alles passt zu jedem. Sicherlich hast auch du schon die Erfahrung gemacht, dass dir ein Outfit an jemand anderem gefällt, dir selbst steht es allerdings gar nicht.

1. Achte auf deine Intuition

Wichtig ist, nicht jedem Trend blind zu folgen. Finde heraus, was zu dir und deinem Stil passt. Bevor du dich für eine angesagte Schnittführung entscheidest, hinterfrage, ob dieser Schnitt deiner Figur schmeichelt. Probier das Teil an und schau, ob deine Proportionen vorteilhaft wirken. Achte auf dein Bauchgefühl, ob du dich in dem Teil wohlfühlst – meist reichen schon die ersten Sekunden.

