So sparen Sie Bankgebühren

Deutsche Banken haben im letzten Jahr ständig die Gebühren erhöht.

Ein zusätzliches Konto bei Wise, einer Bank aus London, kann helfen, Gebühren zu sparen:

Überweisungen von Dollar in die USA kosten bei Wise weniger als 40 US-Cents, wenn Sie ACH nutzen. Das US-System ACH ist IBAN vergleichbar. Überweisungen nach Großbritannien in englische Pfund kosten weniger als 70 Pence.

Dabei ist Wise nicht nur interessant, weil man selbst Geld spart. Man sollte auch immer an seine Kunden denken. Hohe Bankgebühren schrecken möglicherweise davor ab, einen Auftrag zu erteilen.

Jeder Wise-Kunde kann neben einem EURO-Konto auch ein Dollar-Konto in den USA und ein Pfund-Konto in Großbritannien bekommen. Die Kunden aus den USA können ACH benützen, um auf dieses US-Konto in Dollar zu überweisen. Jede Überweisung kostet sie weniger als 40 US-Cent.

Zusammengefaßt erhält man bei Wise folgende Vorteile:

– Überweisungen sind durchschnittlich 5x günstiger als bei Banken

– Keine im Wechselkurs versteckten Gebühren

– Geld kannin über 80 Länder überwiesen werden

