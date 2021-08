So wirbt man heute

Zielgenaue Werbung im digitalen Zeitalter!

Das Onlinemarketing ergänzt und ersetzt zunehmend analoge Werbemittel wie Flyer oder Werbeanzeigen in Zeitungen. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die modernen Mittel oft nicht, die zur Verfügung stehen. Tatsächlich verschenkt jeder Unternehmer aber viel Potenzial, wenn er nicht mit der Zeit geht.

Viele Unternehmer sind der Meinung, wenn sie eine Business Seite auf Facebook und eine eigene Homepage besitzen, sind sie ausreichend online präsent. Das ist ein Trugschluss. Es reicht nicht aus, die neuesten Produkte auf der Business- oder Webseite einzustellen und zu hoffen, dass die richtigen Menschen diese auch sehen.

Es ist Fakt, dass Online-Marketing in jeder Branche, in jedem Business und in jeder Altersgruppe wichtig ist. Man sollte den Sprung in die Digitalisierung nicht verschlafen.

Die Zukunft liegt im Internet und im Online-Marketing. Dies dürfte jedem Unternehmer mittlerweile bewusst sein. Jedoch wissen die wenigsten, wie man effektiv die Möglichkeiten von Online-Marketing und sozialen Medien nutzt.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass viele Unternehmer noch nicht wissen, wie sie sich online präsentieren sollten. Die Printmedien werden durch Online-Marketing abgelöst, und auch Empfehlungen finden heute meist online statt.

Wir helfen Ihnen bei der Erstellung und Umsetzung einer Strategie. Dabei orientieren wir uns an dem Wissen, das uns zu diesem Thema in den USA

durch professionelle Coaches vermittelt wurde. In Sachen Onlinemarketing sind uns amerikanische Märkte mindestens zwei bis drei Jahre voraus. Viele Neuerungen und Innovationen werden daher zuerst dort umgesetzt. Da wir uns ständig fortbilden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, profitieren unsere Kunden in Deutschland von einem gewaltigen Wissensvorsprung im Vergleich zu den Mitbewerbern.

Ziel unserer Arbeit ist es, Unternehmen auf dem schnellsten Wege mit ihren neuen Kunden (B2C) zu verbinden.

Wie gehen wir vor?

1. Gemeinsam analysieren wir die Zielgruppe (Ihren Wunschkunden) in Ihrer Region)

2. Mit Ihrer Hilfe erstellen wir ein unschlagbares, ansprechendes Angebot.

3. Wir setzen für diese Zielgruppe und dem Angebot eine Werbekampagne auf mit einer Lande-, und Danke Seite.

4. Wir generieren Leads. Ein Lead ist ein Interessent, der auf das Angebot Ihres Unternehmens reagiert hat.

Dafür nutzen wir das größte soziale Netzwerk der Welt – Facebook – mit ca. 32 Millionen Nutzer alleine in Deutschland.

Über keinen anderen Werbekanal können so viele Menschen mit einem geringen Werbebudget angesprochen werden.

Durch die gespeicherten Nutzerdaten und den Facebook Algorithmus können wir die Zielgruppe, die zu Ihrem Unternehmen passt, messerscharf ansprechen. Im Gegensatz zu einer Zeitungsanzeige, die sich an JEDEN richtet. Meist landen die lokalen Anzeigenblätter sowieso im Müll. Das ist verschwendetes Geld!

Wie erfahren Sie, wer sich für Ihr Angebot interessiert?

Wir erfragen die Kontaktdaten des Interessenten, wie Vor- und Zuname, Telefonnummer und E-Mail Adresse.

Sobald sich ein Interessent eingetragen hat, erhalten Sie die Kontaktdaten per SMS auf Ihr Mobiltelefon, damit sofort auf die Kundenresonanz reagiert werden kann. (Je nach Branche zwecks Terminvereinbarung, Ziele erfragen, das Angebot hervorzuheben, oder – oder…)

Zeitgleich wird eine Excel Tabelle mit allen Daten erstellt, die wir an Sie weiterleiten für Ihren Überblick, und um persönliche Notizen einzutragen. So sind Sie immer auf dem Laufenden.

Unsere Dienstleistung kann jederzeit für beliebige Zeiträume in Anspruch genommen werden, denn es gibt keine feste Vertragslaufzeit.

Die Möglichkeit, die wir Ihnen bieten, eröffnet Ihnen einen enormen Wettbewerbsvorteil! Sehr wenige Ihrer Mitbewerber sprechen aktuell Ihre Zielgruppe dort an, wo sie sich aufhält – auf Facebook und Instagram!

Es funktioniert wirklich! Potentielle Neukunden auf Knopfdruck über Facebook zu generieren!

Klicken Sie auf den Link für einen kostenlosen Gesprächstermin. Lassen Sie uns

gemeinsam besprechen, wie wir Ihnen helfen können.

Jetzt klicken für Ihr unverbindliches Beratungsgespräch!

Den Digitalen Wandel schaffen Sie mit uns.

Wir generieren Interessenten Anfragen für Ihr Ihre Dienstleistung 24/7 auf dem Silbertablett.

Ihr Vorteil: Mehr Kunden, mehr Umsatz, größere Reichweite, höherer Bekanntheitsgrad!

