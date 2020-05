Software-Update von Lantek mit Fokus auf Telearbeit und Prozess-Effizienz

Funktion zur Kollisionsvermeidung im Global Release 2020 senkt Stillstandrisiko um 80 Prozent

Vitoria-Gasteiz, 26. Mai 2020 – Mit seinen jährlichen Updates entwickelt Lantek sein Portfolio an CAD-/CAM-/MES-/ERP-Lösungen für die Blechbearbeitung immer weiter. Auch die vielfältigen Neuerungen und Verbesserungen des “Global Release 2020” unterstreichen die Vorreiter-Rolle des multinationalen Unternehmens in der digitalen Transformation der Branche.

Mehr als 100 Verbesserungen und Aktualisierungen steigern die Funktionalität des Portfolios und die Effizienz seiner Anwender – zu den bedeutendsten gehören die Kollisionsvermeidung im Bearbeitungsprozess von Schneidmaschinen und ein neuer Algorithmus für die effiziente Zerstörung von Metallresten beim Schneiden von Rohren.

Die derzeit wichtigste Eigenschaft der Software von Lantek ist und bleibt aber, dass sie keine persönliche Anwesenheit erfordert und fernbedient werden kann. “In diesen Zeiten großer Unsicherheit und ohne eine klare Vorstellung davon, was im weiteren Verlauf des Jahres oder nächstes Jahr passieren wird, wünschen viele Kunden eine Lösung, die auch Telearbeit unterstützt”, sagt Carlos Martínez, Technikvorstand (CTO) von Lantek. “Die 2020er-Version unseres Software-Portfolios beinhaltet gewaltige Fortschritte bei Installation und Konfiguration der Software und Maschinen sowie dem Support, ohne dass einer unserer Techniker vor Ort anwesend sein muss. Sie bietet ebenso verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, damit Teams in der Bearbeitung, Produktionsplanung oder Budgetierung von zu Hause aus arbeiten können.”

Lantek Expert: Sicherheit bei Schnitt und Automatisierung

Das Update von Lantek Expert – Softwarepaket für das Schneiden und Stanzen von Blech – bietet den Kunden vor allem Funktionen zur Maximierung der Produktivität und Effizienz ihrer Maschinen. Die lizensierte CAD/CAM-Software kommt in ihrer 2020er-Version mit insgesamt 34 Neuheiten.

Eine der bedeutendsten Innovationen ist ein Algorithmus zur Prävention von Kollisionen während des Schneidens und Stanzens. Er versieht Lochausschnitte oder Konturen, die nach dem Schnitt mit dem Kopf der Schneidmaschine kollidieren könnten, automatisch mit einem Steg (oder Mikroschnitten). Zudem hat Lantek die Benutzerfreundlichkeit sämtlicher Funktionen verbessert, die mit Stegen zusammenhängen, und sich dabei auf zwei Aspekte konzentriert: eine größere Präzision der endgültigen Maße im Blech und eine zuverlässige Simulation in Echtzeit bei ihrer manuellen Erstellung. Konturen, wie etwa Lochausschnitte, die nicht mit dem Blech verankert bleiben müssen, können jetzt mit einem kontinuierlichen Zick-Zack-Schnitt zerstört werden, was sicherstellt, dass die Einzelstücke kontrolliert herabfallen.

Eine weitere Innovation bei Lantek Expert sind Funktionen zur Unterstützung der Fertigungsverwaltung in der Werkstatt: Die automatische Kennzeichnung der entstehenden Teilereste noch auf der Schneidmaschine vereinfacht ihre anschließende Identifizierung. Aufgebracht werden können sowohl firmeninterne Codierungen als auch Maße oder Gewicht des Materials.

Lantek Flex3d optimiert das Schneiden von Rohren durch Kollisionsvermeidung

Der Markt für das Schneiden von Rohren befindet sich in einem exponentiellen Wachstum. Das liegt zum einen an neuen Herstellern dieses Maschinentyps, zum anderen an der Tatsache, dass bestehende Maschinen weiterentwickelt und mit neuen Hilfsmitteln und Systemen ausgestattet werden, die ihre Effizienz verbessern und den Serienschnitt von Rohren automatisieren.

Diesem Bedürfnis kommt die neue Version V40 von entwickelt Lantek Flex 3d mit einem neuen Algorithmus entgegen. Er ermöglicht die Zerstörung von Metallresten, die beim Schneiden von Bohrungen entstehen und zahlreiche Kollisionen mit dem Schneidkopf sowie mögliche Schäden beim Herunterfallen auf die Rohrträger verursachen können. Um Kollisionen zu vermeiden und Bearbeitungszeiten zu verkürzen, ermöglicht ein neuer Steuerungsalgorithmus für den Laserkopf das Umfahren bereits geschnittener Konturen und verzichtet auf unnötiges Heben und Senken.

Mithilfe dieser beiden Innovationen können mehr als 80 Prozent der aktuellen Unterbrechungen von Maschinenlaufzeiten aufgrund unerwünschter Kollisionen vermieden werden.

Ein weiteres Feature der Systeme Flex3d V40 von Lantek dient den neuen Vorrichtungen zum automatischen Beladen der Maschinen und Entladen der Werkstücke. Es unterstützt automatisierte Rohrauflagen und Lünetten und ermöglicht eine vollständig autonome Arbeitsweise der Maschinen.

Die neuen Funktionen zur Steuerung der Rohrauflagen und die zusätzliche Vermeidung von Kollisionen mit ihnen machen es möglich, dass Material, das bisher Abfall war, nun optimal ausgenutzt wird – was eine um 5 Prozent verbesserte Verwertung von Rohren bewirkt.

“Die große Anzahl der Neuerungen in Lantek Flex3d ist unsere Antwort auf die Suche der Branche nach >intelligenten< Systemen zur Automatisierung großer Produktionszyklen, um unnötige Unterbrechungen zu vermeiden und zugleich die Fertigung nachzuverfolgen und Kosten zu reduzieren", betont Lantek-CTO Carlos Martínez.

Lantek Integra & MES mit Verkaufsstatistik und Fertigungsanalyse

Die neue Version 2020 von Lantek Integra hat wichtige Schnittstellenverbesserungen, um die aktuellen Designstandards von Anwendungen abzubilden. Die neue Darstellung nutzt die Bildschirmfläche besser aus und bietet ein verbessertes visuelles Erlebnis – durch Veränderung der Farbpalette, Symbole, Schriftgrößen sowie einiger Navigationsfunktionen. Das vereinfacht die tägliche Arbeit der Anwender und macht sie effizienter. Außerdem wurde das Analysewerkzeug für das Angebotswesen (Customer Analytics) eingebunden.

Bei Lantek MES verfolgen die Verbesserungen weiterhin das Ziel, den Fertigungsleitern Kontrollmechanismen für den Werkstattbetrieb an die Hand zu geben. Entsprechend gibt es für Lantek MES Manager eine Erweiterung: das MES Monitoring. Es stellt für jeden Bearbeitungsplatz grafisch und in Echtzeit die Abfolge aller Tätigkeiten dar. Die Funktion bietet unterschiedliche Formen der Gantt-Visualisierung sowie verschiedene Möglichkeiten, die Fertigungsschritte nach Kriterien zu durchsuchen. Darüber hinaus kann jetzt mit Lantek MES auch das Tool zur Fertigungsanalyse (Manufacturing Analytics) genutzt werden.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 23.700 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2019 entfielen 86 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lanteksms.com oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Systemtechnik GmbH

Christoph Lenhard

Schöfferstraße 12

64295 Darmstadt

06151 397890

info@lantek.de

http://www.lanteksms.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900

info@lantek.de

http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.