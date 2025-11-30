Somalia begrüßt die Verabschiedung der Resolution 2797 des UN-Sicherheitsrats zugunsten des marokkanischen Autonomieplans

Anlässlich eines bilateralen Treffens am Freitag, dem 28. November 2025, in Rabat bekräftigte die Bundesrepublik Somalia ihre anhaltende und unerschütterliche Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität des Königreichs Marokko auf seinem gesamten Staatsgebiet.

Diese Position wurde von Seiner Exzellenz Herrn Abdisalam Abdi Ali, Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Bundesrepublik Somalia, während der Gespräche mit seinem marokkanischen Amtskollegen, Seiner Exzellenz Herrn Nasser Bourita, Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und Marokkaner im Ausland, zum Ausdruck gebracht.

Im Anschluss an dieses Treffen unterzeichneten beide Seiten ein gemeinsames Kommuniqué, in dem der somalische Minister die Verabschiedung der Resolution 2797 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen mit großer Zufriedenheit begrüßte.

Herr Abdi Ali betonte, dass diese Resolution den vom Königreich Marokko vorgelegten Autonomieplan als einzige realistische Grundlage für eine gerechte und dauerhafte Beilegung dieses regionalen Konflikts im Rahmen der nationalen Souveränität Marokkos bestätigt.

Der somalische Außenminister begrüßte auch die ernsthaften und realistischen Bemühungen des Königreichs Marokko, diesen künstlichen Konflikt zu beenden. Er brachte die volle Unterstützung seines Landes für die Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und seines persönlichen Gesandten für die Region zum Ausdruck.

Seiner Exzellenz Nasser Bourita brachte seinerseits die hohe Wertschätzung und Dankbarkeit des Königreichs Marokko für die Zustimmung der Bundesrepublik Somalia zur Resolution 2797 zum Ausdruck, die am 31. Oktober 2025 verabschiedet wurde.

Der marokkanische Minister bekräftigte gegenüber seinem Amtskollegen außerdem das unveränderte Engagement und die feste Verpflichtung des Königreichs Marokko, die territoriale Integrität und Souveränität der Bundesrepublik Somalia auf ihrem gesamten Staatsgebiet zu achten und zu unterstützen.

Dieses Treffen bot Gelegenheit, die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bruderländern zu stärken und ihr gemeinsames Engagement für die Stabilität und Entwicklung des afrikanischen Kontinents zu bekräftigen.

