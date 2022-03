Spanisch ist nicht nur für den Urlaub gut

Spanisch lernenSpanisch ganz leicht online lernen

Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen nach der Schullaufbahn dafür entscheiden, eine Fremdsprache zu lernen. Für manche ist es einfach ein Hobby, andere wiederum möchten sich im Urlaub besser verständigen können. Spanisch in 20 Tagen zu lernen ist dank moderner Medien heute möglich. Zumindest soweit, dass man sich vor Ort verständlich machen kann. Ob man Sprachen wie bisher üblich in einer Klasse oder online lernt, hängt vom persönlichen Geschmack und von anderen Faktoren ab.

E-Learning wird immer beliebter

Immer mehr Menschen nutzen in Deutschland und anderswo auf der Welt die Möglichkeit, online zu lernen. Seitdem das Internet in fast jedem Haushalt verfügbar ist, steht Menschen die Welt des Sprachenlernens offen – und das immer und überall. Man kann sich die Zeit und die Lektionen selbst einteilen und lernt Vokabel, die von Interesse sind. Ob es sich dabei um kreative spanische Beschimpfungen oder Geschichten handelt, jedes Mittel ist recht um den Studenten den Stoff näher zu bringen. Während noch vor 20 Jahren zum Spanischlernen der Besuch eines Kurses in einer Volkshochschule oder in einem Sprachinstitut nötig war, teilen sich die Teilnehmer eines e-Sprachkurses die Zeit frei ein. So muss man nicht an einem bestimmten Wochentag und zu einer speziellen Uhrzeit lernen, sondern kann das tun wann man gerade Zeit und Lust dazu hat.

Vorteile der online Sprachkurse

Das Leben vieler Menschen bestimmt ein straffer Zeitplan: Morgens bringt man die Kinder zu Schule, weiter geht es zur Arbeit, dann will der Nachwuchs abgeholt und zu Fußballtraining oder einer anderen Freizeitaktivität geführt werden. Daneben ist der Haushalt zu erledigen. Wo bleibt da noch Zeit, um eine Sprachschule zu besuchen? Mit mobilen Sprachkursen ist es möglich, Vokabel zu lernen während die Kinder beim Tennis, Fußball oder Schwimmen sind. Dazu ist nur das Smartphone nötig. Online Spanisch zu lernen, punktet jedoch noch mit vielen weiteren Vorteilen:

Jederzeit verfügbar

Lektionen sind klar verständlich aufgebaut

Vokabel- und Grammatiktrainer zum Üben

Unabhängig von einer Tageszeit

Das Lerntempo wird selbst bestimmt

Darüber hinaus sind viele online Spanischkurse kostenlos verfügbar. Bei diesen Versionen wird jedoch nicht individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen, wie wenn man sich für einen online Kurs mit einer (geringen) Gebühr entscheidet. Meistens sind online Sprachkurse deutlich günstiger als traditionelle Semesterkurse. Bevor man sich bei einem kostenpflichtigen Anbieter registriert, sollte man sich jedoch genau über die Konditionen informieren.

Renommierte Online Sprachschulen bieten viele Vorteile

Babbel ist eines der bekanntesten Unternehmen, wo Interessierte online Sprachen lernen können. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten für Anfänger und Fortgeschrittene. Einsteigerkurse sprechen vor allem Kunden an, die noch nie mit der spanischen Sprache zu tun hatten oder bei denen der Unterricht schon viele Jahre zurück liegt. Außerdem gibt es Mittelstufenkurse, wo man seine Kenntnisse intensivieren kann. Ein Teil des Kurses widmet sich der Grammatik, die wichtig ist um richtige und für das Gegenüber verständliche Sätze zusammenstellen zu können. Besonders wichtig beim Sprachenlernen ist das regelmäßige Üben. Dank Hör- und Sprechübungen wird dieser Teil beim online Sprachenlernen zum Vergnügen. Da viele Kunden alleine lernen, fällt auch die Hemmschwelle weg, die Aussprache neuer Vokabel zu üben. Moderne online Sprachkurse überprüfen mittels Spracherkennung, ob der Schüler einen Satz oder ein einzelnes Vokabel richtig ausspricht. Dazu benötigt der Kunde jedoch Ausgabegeräte mit neuestem technischem Equipment wie Mikrophon und aktuellem Flash-Player. Ein wichtiges Instrument beim Spanischlernen ist das Vokabeltraining. Je mehr spanische Wörter man kennt, umso besser kann man sich verständigen. Mit dem Wiederhol-Manager werden Vokabeln immer wieder trainiert und so dauerhaft im Gedächtnis verankert. Moderne E-Learning Systeme bieten darüber hinaus oft Apps für das Smartphone. So kann man unterwegs lernen und sich selbst abfragen.

Warum Sprachen lernen?

Um Spanisch zu lernen, ist es nie zu spät. Menschen jeden Alters registrieren sich bei online Sprachkursen. Für Jung und Alt sind Fremdsprachen wichtig, um im Beruf voranzukommen. In manchen Bereichen wie in der Hotellerie oder in internationalen Unternehmen ist es bei Vorstellungsgesprächen ein enormer Bonus, wenn man Fremdsprachenkenntnisse vorweisen kann. Doch auch für den Urlaub sind Spanischkenntnisse vorteilhaft. Wenn man sich in der Landessprache verständigen kann, fällt das Reisen leichter. Vor allem Menschen, die Individual- einer Pauschalreise vorziehen, profitieren von Spanischkenntnissen. Bei vielen Anbietern geht es nicht rein darum, Vokabel und Grammatik zu pauken. Oft erhält man auch einen interessanten Einblick in die Kultur und Bräuche in Ländern, wo Spanisch gesprochen wird. Das reicht von typischen regionalen Gerichten über die spezielle Lebensweise bis hin zu Festen. Renommierte Anbieter wie Babbel bieten auch extra-Tools, wo man sich unter anderem gezielt auf den Urlaub in Mexiko oder Spanien vorbereiten kann. Interessant ist auch der Sonderkurs “Spanisch für den Urlaub” wo man gezielt Vokabel wiederholt, die im Restaurant oder im Hotel häufig gebraucht werden. So ist es möglich, sich kurz vor dem Urlaub noch den Feinschliff zu holen und die wichtigsten Redewendungen zu üben, die man für die Konversation auf der Reise benötigt.

