Spiegelmanufaktur Zierath stellt Weichen für die Zukunft

Generationswechsel mit Direktvertrieb und attraktivem Preisvorteil für gewerbliche Kunden

Die Zierath Spiegelmanufaktur steht seit ihren Anfängen 1981 für kreatives Unternehmertum, Innovation in Design und Funktion und höchste Qualitätsansprüche an ihre Produkte. Mit Design-Spiegeln in Handarbeit “Made in Germany” aus hochwertigsten Materialien und als Pionier für innovative Lichtlösungen hat sich das mittelständische Familienunternehmen aus dem Süden Osnabrücks seit Jahren als Marktführer im Bad- und Sanitärbereich etabliert. Der aktiv im Unternehmen gelebte Service- und Qualitätsgedanke sowie der Mut zu “Klasse statt Masse” unterstreichen den Manufaktur-Charakter.

Nach fast 40 Jahren bewegter und bewegender Geschichte zieht sich Gründer und Geschäftsführer Günther Zierath nun aus dem Tagesgeschäft des Familienunternehmens zurück. Die Übergabe der Unternehmensleitung an Tochter Alina Zierath setzt dabei einen Meilenstein, denn der Generationswechsel initiiert die Erweiterung der Vertriebswege, so dass Installateure oder Handwerker ab sofort direkt bei Zierath bestellen können.

Das Ziel der jungen Unternehmensnachfolgerin Alina Zierath ist klar definiert: Gemeinsam mit Betriebsleiter Benjamin Ganser möchte sie Zierath aktiv in eine erfolgreiche digitale Zukunft führen. Der erste Grundstein ist mit der Erweiterung der bestehenden Vertriebswege im Zierath Profiportal, einem Online-Bereich nur für Fachhändler, bereits gelegt: Ab sofort können gewerbliche Kunden telefonisch oder per Mail Premiumspiegel direkt beim Hersteller Zierath zu einem attraktiven Preisvorteil beziehen.

Im Juli launcht Zierath darüber hinaus ein professionelles B2B-Online-Shopsystem mit exklusivem Spiegel-Konfigurator. Das einfache Bestellsystem bietet kurze Bezugswege mit Rundum-Service, von Aufmaßhilfen und Montageanleitung bis zur Reklamationsabwicklung mit dem Endkunden, sowie die individuelle Konfiguration Ihres Maßspiegels.

Mehr Informationen zum Generationswechsel und der Neuorientierung des Unternehmens lesen Sie im Interview mit Alina und Günther Zierath.

Mit Leidenschaft und Herzblut prägt Zierath seit nunmehr drei Jahrzehnten den Spiegelbau mit der Manufaktur in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Ein Zierath Lichtspiegel ist das Ergebnis aufwendigster Handarbeit in einer klassischen Manufaktur. So wird jeder Zierath zu einem Unikat, so einzigartig wie Sie und Ihr Spiegelbild.

