Spirituelle Lebensberater:innen bei Destino24

Destino24 – Portal für Kartenlegen, Hellsehen, Wahrsagen und spirituelle Lebensberatung

Lernen Sie die Berater von Destino24 ein bisschen besser kennen und erfahren Sie, wer der Mensch hinter dem jeweiligen Beraterprofil von Destino24 ist! Unsere Destino24 Berater bieten unterschiedliche Methoden der spirituellen Lebensberatung für Sie an. Wählen Sie aus den Bereichen Kartenlegen, Tarot, Hellsehen, Numerologie, Energiearbeit, spirituelle Lebensberatung ohne Hilfsmittel, Jenseitskontakte, Wahrsagen, Astrologie, Runen, Medium und Channeling, Ihre Wunschrubrik aus.

Wir haben heute für Sie Auszüge aus geführten Berater Interviews für Sie zusammengefasst. Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unseren Destino24 Berater:innen und lesen Sie gerne die kompletten Interviews in unserem Online Magazin www.destino-magazin.de . Dort finden Sie natürlich auch noch weitere Interviews unserer Destino24 Berater:innen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim lesen!

Hier nun die Textauszüge aus unseren ausgewählten Berater Interviews:

Interview mit der Destino24 Exklusiv Beraterin Sarah Breuner

Wer ist der Mensch hinter Deinem Profil?

Ich wusste schon immer, das ich Energien anders wahrnehmen kann als andere. Allerdings habe ich aber in meiner Jugendzeit dem Ganzen nicht so viel Bedeutung beigemessen.

Wie hast Du Deine Gabe entdeckt?

Als ich selber in einer Lebenskrise steckte und ich mir Rat bei einem Medium gesucht habe, erkannte ich meine wunderschöne Gabe. Mir wurde klar, das es auch eine meiner Aufgaben ist, Menschen zu begleiten und ich begab mich auf den Weg in die spirituelle Lebensberatung. Es war sicher nicht immer einfach, aber heute kann ich aus Überzeugung sagen, das es der Richtige Weg war und ich heute für meine Gabe Demut und sehr viel Dankbarkeit empfinde.

Was ist Dir in Deinen Beratungen besonders wichtig?

Ich sehe den Menschen immer ganzheitlich, in seiner wundervollen und einzigartigen Weise. Wir alle sind hier um zu leben, zu lieben, zu lachen, zu genießen, zu lernen, um uns selbst zu erkennen und um Erfahrungen zu machen. Durch all diese Erfahrungen begleite ich den Menschen immer sehr liebevoll und ehrlich. Ehrlichkeit ist die bedeutungsvolle Macht, mit der ich immer aus tiefstem Herzen berate.

Warum hast Du Dich für unser Portal Destino24 entschieden?

Destino ist mein Zuhause geworden. Schon beim Bewerbungsgespräch, mit unsere tollen Inhaberin Stephanie Bürger, wusste ich :da gehöre ich hin. Destino wird mit viel Herzblut und einem Engagement geführt das man sehr selten in dieser Branche sieht. Du bist hier nicht nur eine Beraterin, sondern hast ganz viele Möglichkeiten Dich zu entfalten und Deine Gabe immer wachsen zu lassen. In diesem Sinne bin ich sehr dankbar, ein Teil dieses herausragenden Teams zu sein.

Lesen Sie das komplette Interview von Sarah Breuner in unserem Destino Magazin!

Interview mit der Destino24 Beraterin Lisa

Wie hast Du Deine Gabe entdeckt?

Schon seit meiner Kindheit habe ich hellsichtige Fähigkeiten. Dies hat sich in Träumen und Visionen gezeigt, die sich wenig später dann auch in der Realität ereignet haben. Viele Situationen in meinem Leben haben diese Gabe immer weiter reifen lassen. Nach einer schweren Erkrankung war mir dann klar, dass das Universum mir ein eindeutiges Zeichen gesendet hat, mit meinen Fähigkeiten nach draußen zu gehen und mein Wissen weiter zu geben.

Was möchtest Du Menschen mit auf den Weg geben?

Am liebsten würde ich den Menschen mit auf den Weg geben, dass jeder ein Stück weit auf den anderen Acht gibt und vielleicht mal öfters auch nach rechts oder links schaut. Gerade in unserer aktuellen Zeit ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Desweiteren liegt es mir am Herzen, offen über Dinge zu reden die einen belasten. Ich bin davon überzeugt, dass es immer einen Ausweg gibt.

Was bedeutet es für Dich, Menschen auf Ihrem Weg zu begleiten?

Ich fühle mich jedesmal auf Neue geehrt, wenn ich Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten darf. Die Gegenseitige Resonanz zueinander schafft oftmals sehr schnell ein vertrauensvolles Verhältnis. Es ist immer wieder bewundernswert, wie häufig man gemeinsam, mit kleinen Dingen, große Berge versetzen kann.

Warum hast Du Dich für unser Portal Destino24 entschieden?

Ich habe mich ganz bewusst für Destino24 entschieden, weil dieses Portal sich deutlich von der Masse abhebt. Professionalität und ein freundlicher, respektvoller Umgang stehen an oberster Stelle.

Lesen Sie das komplette Interview von Lisa in unserem Destino Magazin!



Interview mit dem Destino24 Berater Alexander

Was ist Dir in einer Beratung besonders wichtig?

Ganz klar: Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie und eine Portion Humor.

An welches Erlebnis aus deiner Beratungspraxis erinnerst du dich besonders gerne?

Wenn ich merke, dass die Anspannung am Ende des Gesprächs abgefallen ist und die positive Energie gewonnen hat.

Wie bist du zur Lebensberatung und Kartenlegung gekommen?

Schon in meiner Jugend habe ich Menschen gern unterstützt. Ich habe festgestellt, dass ich ein guter Zuhörer bin und dass ich mich sehr intensiv in Situationen und Menschen hineinversetzen kann. Meine Sensibilität spielt ebenfalls eine große Rolle. Durch diese Eigenschaften bin ich zu meiner Berufung gekommen.

Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben?

Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiterlaufen. Gib niemals auf! Wer aufgibt hat schon verloren.

Lesen Sie das komplette Interview von Alexander in unserem Destino Magazin!

Interview mit der Destino24 Beraterin Ute

Wer ist der Mensch hinter Deinem Profil?

Um mich zu beschreiben, sind insbesondere Authentizität, Tiefgründigkeit und Empathie Eigenschaften, die ich mit mir verbinde. Mir ist wichtig, meinen Mitmenschen auch auf genau diese Weise zu begegnen. Insbesondere meine Familie schätzt diese Eigenschaften sehr an mir, was mich direkt zu der Frage führt, was mir in meinem Leben wichtig ist. So ist es die gemeinsame Zeit mit meinen Liebsten, die für mich einen sehr hohen Stellenwert im Leben hat. Insbesondere das gemeinsame Singen mit meiner Tochter ist eine Freizeitaktivität, aus der ich sehr viel Kraft schöpfe und die ich mit Leidenschaft verfolge.

Wie bist Du dann zur Lebensberatung/Kartenlegen gekommen?

Vor einigen Jahren erlitt ich eine persönliche Krise, aufgrund derer ich damals selbst Rat und Hilfe durch die spirituelle Lebensberatung suchte und auch fand. Dies erweckte in mir den Wunsch, meine Gabe zu nutzen, um auch andere Menschen zu unterstützen, ihren Weg zu finden.

Warum hast Du Dich für unser Portal Destino24 entschieden?

Meinen Weg zu “Destino” fand ich durch die Website, die mich sehr angesprochen hat. So hatte ich direkt ein gutes Gefühl und habe mich bei dem ersten Kontakt auch gleich absolut wohl und gut aufgehoben gefühlt.

Was möchtest Du Menschen mit auf den Weg geben?

Manchmal wissen wir nicht, warum etwas geschieht und manchmal erscheint es uns auch unfair. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher: Auch wenn wir es nicht sofort verstehen, so glaube ich doch fest daran, dass alles, was im Leben passiert, einen Sinn hat. Auch wenn er sich uns nicht sofort erschließt. Insbesondere in dunklen Stunden kann dies ein Trost sein.

Lesen Sie das komplette Interview von Ute in unserem Destino Magazin!

Interview mit der Destino24 Beraterin Sarah M.

Was ist Dir in Deinen Beratungen besonders wichtig?

die Ratsuchenden wieder zu sich selber zuruckzufuhren, was nicht jeder mochte, weil der Mensch sehr oft im außen abgelenkt ist. Doch die Losung liegt in uns, in unserem Herzkraftraum. Dort sollte die Reise hingehen, wieder zu sich, zum Wesenskern, der nur allzu oft zugedeckelt, weggedrangt wurde von vielen destruktiven Lebenserfahrungen. Aus diesen heraus bilden sich unsere Glaubenssatze, welche so sehr zur Gewohnheit geworden sind, dass sie uns oft nicht mehr bewußt sein konnen. Hier hinzuschauen und hinzufuhlen, ist mein Ziel. Weil, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten und dieser mochte gesund integriert sein, weil die Seele kein Ubermaß liebt.

Warum hast Du Dich für unser Portal Destino24 entschieden?

Weil es eine sehr stimmige Plattform ist und ich mich hier sehr wohl fuhle. Die Kollegen und Kolleginnen arbeiten auch sehr professionell und es passt einfach alles.

Wie bist Du zur Lebensberatung/Kartenlegen gekommen?

nun, einfach dadurch, dass es mir im Leben quasi zugefallen ist. Und als Diplomkrankenschwester auf einer Intensivstation war es sehr interessant, wie sehr die narkotisierten und beatmeten Patienten und Patientinnen auf die eigenen Stimmungen reagierten. War ich selber genervt und gestresst, hatte ich sehr oft das Gefuhl, dies auch auf meine Patienten quasi zu ubertragen. Auch die Erfahrungen von sterbenden Menschen war sehr interessant. Und als ich 2009-2010 meine erste energetische Praxis hatte, wusste ich noch nicht, was da alles moglich ist, wenn man mit der geistigen Welt zusammenarbeitet. Dies war sehr beeindruckend.

Wer ist der Mensch, hinter Deinem Profil?

Ich bin ein empathischer, naturverbundener, tierliebender Familienmensch. Ich habe selber drei Kids und eine Bonustochter und lebe seit 12 jahren in einer Patch-workfamilie. Dies bezuglich, durfte ich viel dazu lernen. Was mich sehr interessiert, ist die energtische Korprerarbeit Therapeutic Touch. Auch kreative Medien zu gestalten (meine eigenen Kartendecks sind gerade im fertig werden) ist ein Hobby von mir. Neben meiner Familie, Garten, Natur, Wandern, … . Besonders meine Hunde sind ein großes Hobby von mir geworden. Der eine ist ein kleiner Maltipu- tibetischer Lowenhund – Mischling und 5 Jahre, die andere ist eine 7 Monate alte weiße Schweizer Schaferhundin. Ich bin sehr happy und dankbar, diese Tiere um mich haben zu durfen.

Lesen Sie das komplette Interview von Sarah M. in unserem Destino Magazin!

Interview mit der Destino24 Beraterin Eliane

Wer ist der Mensch hinter Deinem Profil?

Ich bin Eliane, Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Ein Mensch, der sich gerne in der Natur aufhält, Gedichte und Bücher schreibt z.B. über Reinkarnation, die versteckten Botschaften in der Kunst der Renaissance, Leonardo da Vinci, mein Favorit oder Albrecht Dürer,um nur einige zu nennen. Ich beleuchte gerne Zusammenhänge, die zwischen Dingen entstehen, die keinerlei Verbindung zu haben scheinen und doch

so wichtig für die Menschheit der Zukunft sind.

Was ist Dir in Deinen Beratungen besonders wichtig?

So ist es mir in meinen Beratungen wichtig, in Verbindung Tarot-Numerologie, den “Jetzt-Zustand” aufzuzeigen, wohin der Weg gehen kann, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Blockaden und falsche Glaubensmuster auflösen nach dem Motto: erkennen – benennen – auflösen. Weiterhin durch Errechnung des Namens und Geburtsdatums, wird ein sogenanntes Geburtschart erstellt, woraus die Lebensaufgabe und Berufung ersichtlich wird, den Wunsch der Seele aufzeige, die Jahresschwingung errechne und vieles mehr, was mir während der Beratung aus der “Quelle” zufließt. Es gibt so viele Wunder!

Was möchtest Du den Menschen mit auf den Weg geben?

Meine Motivation, mein Herz- und Seelenwunsch:

“Das jeder Mensch sich seines Genius bewusst wird, um für sich und damit auch für das Kollektiv eine zufriedene, glückliche Zukunft zu gestalten. Wir alle erschaffen unsere Zukunft im ewigen Hier und Jetzt, dazu gehört aber manchmal auch die Aufarbeitung der Vergangenheit und eine neue Sicht der Dinge.

Lesen Sie das komplette Interview von Eliane in unserem Destino Magazin!

Destino24 – Portal für Kartenlegen, Hellsehen, Wahrsagen und spirituelle Lebensberatung

Kontakt

De Lange & Bürger GbR

Stephanie Bürger

An den Eichen 3

53721 Siegburg

01737332882

buerger@destino24.de

http://www.destino24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.