SQC-QualityCert wird klimaneutrales Unternehmen

SQC-QualityCert setzt auf Klimaneutralität und engagiert sich als Unterstützer der Allianz für Klima und Entwicklung.

Die Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert hat seine Treibhausgas-Emissionen des letzten Jahres ermittelt. Die nicht vermeidbaren Treibhausgas-Emissionen aus dem letzten Jahr hat man jetzt zu 100% in Gold Standard Projekten kompensiert und ist so ein klimaneutrales Unternehmen geworden.

Das Unternehmen wird auch zukünftig die Treibhausgas-Emissionen und seine Klimaneutralität im Blick haben und vorrangig auf eine Vermeidung von Emissionen setzen. So werden zukünftige Geschäftsreisen als Flugreisen, soweit wie möglich vermieden werden und vorrangig die Bahn genutzt werden. Geschäftsreisen per PKW werden in Zukunft zu 100% in Gold Standard Projekten kompensiert. Außerdem werden Druckerzeugnisse zukünftig klimaneutral beschafft werden. Die Rechenzentren des Web Hosters werden schon heute mit Ökostrom aus 100 Prozent erneuerbarer Energien versorgt.

“Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung für unser Klima und müssen verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen”, sagt der Geschäftsführer Oliver Scharfenberg. Das Unternehmen hat nicht nur seine Emissionen kompensiert, sondern erfolgreich seine Prozesse hinterfragt. “Wir werden zukünftig beim Einkauf auch auf langlebigere Produkte und Klimaneutralität setzen.”

Um dem Engagement Nachdruck zu verleihen, ist SQC-Quality seit April 2020 Unterstützer der Allianz für Klima und Entwicklung. Dabei handelt es sich um ein Bündnis aus Unternehmen, Verbänden und zum Beispiel Behörden, die sich freiwillig für die Umsetzung der Agenda 2030 und des Pariser Klimavertrags – durch internationale CO2 -Kompensation in Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzen.

Die Allianz für Entwicklung und Klima wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dem Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) getragen.

SQC-QualityCert ist als Zertifizierungsgesellschaft des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. tätig. Es bietet verschiedene Zertifizierungen für Unternehmen wie zum Beispiel ” Klimaneutrales Unternehmen (DIQP) oder ” Nachhaltiges Unternehmen (DIQP) an.

SQC-QualityCert hilft Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu optimieren.

SQC-QualityCert ist die Zertifizierungsgesellschaft des DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) und bietet Zertifizierungen nach DIQP Standards.

