Investieren in natürliche Ressourcen – Steinbrüche – Sand- und Kiesgruben

Auch in Krisenzeiten sicher und werthaltig

In Natursteine investieren

Der Grund scheint dabei denkbar einfach: eine stetig wachsende Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot. Es dauert Jahrzehnte, neue Vorkommen zu erschließen, die Förder- und Produktionskapazitäten sind begrenzt. Aus diesem Grund wird der “Alternativen Anlageklasse” auch immer mehr Beachtung geschenkt. Natursteinressourcen rücken auch aufgrund häufiger Finanz- und Immobilienkrisen immer stärker in den Fokus der Anleger.

Neuer Anlagetrend in 2020

Während es Anfang 2020 wegen der Coronakrise massive Kursverluste in den klassischen Anlageformen gab, steigt die Nachfrage an sicheren, werthaltigen und krisensicheren Investitionsmöglichkeiten.

Boom in den USA

In den USA und Kanada hat man diesem Trend schon vor der Krise erkannt und einen wahren Boom ausgelöst.

Über das Portal www.quarryforsale.net quarryforsale networkhaben internationale Investoren verschiedene Möglichkeiten ihr Geld anzulegen. Die Erträge variieren je nach Anlageform zwischen 7 und 12 %.

Hierzu muss der Investor kein Experte von Naturstein sein oder den Steinbruch selber betreiben. Hierzu bietet Balke&Partner als weltweites Steinexperten Netzwerk, verschiedene Dienstleistungen und Module an, bis hin zum kompletten Betrieb, inklusiv Marketing und Vertrieb der Natursteinprodukte.

Neu für Deutschland und die EU

Aufgrund des großen Erfolges in den USA/Kanada

hat Balke&Partner seit dem 15.Aril die neue deutschsprachige Version www.steinbruchverkauf.de steinbruchverkauf.deins Leben gerufen. Die Zielgruppe sind Steinbrucheigentümer, Steinbetriebe, die Investoren suchen um z.B Ihre Produktion erweitern müssen, um die gewaltige Nachfrage bedienen zu können.

Investoren mit Fokus auf Deutschland, Österreich und Schweiz (D/A/CH) und die EU Länder finden hier zahlreiche Projekte, die ständig erweitert werden.

Balke&Partner – Die Steinexperten

Ein globales Netzwerk aus Experten rund um den

Naturstein mit innovativen Ideen.

Neuaufbau, Erhaltung und Förderung von Steinbrüchen, Steinproduktionen und Sandgruben weltweit.

